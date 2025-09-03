Selon Grand View Research, le marché canadien des boissons fonctionnelles devrait croître à un TCAC de 9,4 %, pour atteindre près de 7,9 milliards USD d'ici 2030, porté par une forte demande des consommateurs. Cette acquisition positionne Temple pour capter une plus grande part de cette croissance tout en réaffirmant son engagement envers l'innovation, la qualité et la création de produits dans lesquels les Canadiens peuvent avoir confiance.

Fondée à Montréal en 2008, Rise® Kombucha a acquis une reconnaissance nationale pour son kombucha authentique, biologique et non pasteurisé, brassé avec passion, à partir d'ingrédients de haute qualité et avec un engagement profond envers la santé intestinale, l'innovation et la durabilité. De débuts modestes à une distribution nationale dans les grandes chaînes, Rise est devenue l'une des marques de boissons fonctionnelles les plus reconnues au Canada. Avec ses saveurs audacieuses et sa passion pour le bien-être, Rise redéfinit la manière dont les Canadiens découvrent les boissons mieux-être.

« Nous sommes ravis de cette transaction, car nous avons toujours admiré ce que l'équipe de Rise a bâti, une marque authentique, appréciée et enracinée dans la qualité, la communauté et le bien-être, a déclaré Christopher Magnone, cofondateur et chef de la direction de Temple Lifestyle Brands. L'intégration de Rise à notre famille est plus qu'une acquisition, c'est un pas décisif vers notre mission de révolutionner les boissons mieux-être. Cela nous rapproche de notre étoile polaire : 100 millions de boissons mieux-être consommées annuellement d'ici 2035. Une boisson à la fois, nous inspirons une vie plus saine partout au Canada. »

Avec le soutien de Temple, Rise est prête à accélérer sa croissance : élargir sa portée, apporter de nouvelles innovations sur le marché et créer encore plus de valeur pour les consommateurs et les détaillants. La force combinée de Temple et Rise génère immédiatement des synergies au niveau des opérations, du commerce de détail et de la distribution, au Canada et au-delà.

Temple Lifestyle offre des capacités de fabrication diversifiées, un vaste réseau de distribution omnicanal et une solide expertise commerciale. L'ajout de Rise renforce le portefeuille de Temple et confirme sa position de pionnier dans le domaine des boissons fonctionnelles. La marque phare de Temple, Thirsty Buddha®, est l'eau de coco biologique numéro un au Canada et un chef de file en matière d'hydratation fonctionnelle. Ensemble, Rise et Thirsty Buddha forment un portefeuille puissant de boissons mieux-être, chacune conservant sa propre identité tout en profitant de ressources et d'une portée partagées.

« Cette étape représente un moment marquant dans le parcours de Rise, a affirmé Charles Chang, ancien président du conseil d'administration de Rise Kombucha. Ce qui a commencé à Montréal avec une idée simple, créer un kombucha aussi audacieux et authentique que les gens qui le boivent, est devenu quelque chose de véritablement significatif. Temple partage notre passion pour le bien-être, la durabilité et la communauté, et possède l'envergure, la force opérationnelle et l'expertise nécessaires pour propulser la marque dans sa prochaine phase de croissance. L'avenir est prometteur et nous avons hâte de voir Rise continuer de s'épanouir. »

L'acquisition est soutenue par des investisseurs d'impact québécois, menés par Fondaction, soulignant un fort engagement envers une croissance durable et le développement économique local.

« Comme investisseur d'impact, l'ajout de Rise à la famille de marques de Temple est une décision naturelle qui enrichit l'offre pour les consommateurs canadiens à la recherche de produits plus sains, a déclaré Mathieu Sasseville, directeur, Investissements durables et d'impact, Fondaction. Nous sommes ravis de poursuivre ce parcours et d'appuyer l'équipe de direction de Temple dans ses ambitions de croissance. »

Cette étape marque une nouvelle avancée importante dans le parcours de Temple, qui aspire à devenir la principale maison canadienne de marques de boissons mieux-être, en offrant des produits qui non seulement ont bon goût, mais qui font aussi du bien.

À propos de Temple Lifestyle Brands

Temple Lifestyle Brands est une entreprise montréalaise dirigée par ses fondateurs, bâtie sur l'audace, le cœur et la conviction que « mieux pour vous » doit aussi vouloir dire « meilleur au goût ». Fondée en 2010 par Christopher Magnone, Mark Cigos et Michael Magnone, l'aventure a débuté sans plan préétabli, seulement une énergie entrepreneuriale, une grande confiance dans le potentiel du marché canadien et une passion pour bâtir quelque chose à partir de zéro.

Aujourd'hui, Temple Lifestyle Brands est devenue une plateforme moderne de boissons fonctionnelles, regroupant certaines des marques mieux-être les plus reconnues au pays, dont Thirsty Buddha® et Rise® Kombucha. Chaque marque conserve son identité propre, tout en bénéficiant des ressources, de la distribution nationale et de l'engagement de Temple envers l'innovation, la qualité et l'authenticité. Pour en savoir plus, visitez templelifestylebrands.com.

À propos de Rise® Kombucha

Rise® Kombucha est la marque pionnière du kombucha au Canada, fondée à Montréal en 2008 avec la mission de créer un kombucha aussi audacieux et délicieux qu'il est bon pour vous. Brassé dans une installation ultramoderne à Montréal, Rise® prépare des kombuchas biologiques et non pasteurisés, riches en probiotiques pour soutenir le bien-être au quotidien. Depuis ses débuts, Rise® s'est engagée à équilibrer les bienfaits fonctionnels avec des saveurs vibrantes et accessibles, contribuant ainsi à faire entrer le kombucha dans le courant dominant canadien. Son engagement envers la qualité, la durabilité et l'innovation a propulsé sa croissance, d'un favori local à un chef de file national, disponible dans les grands détaillants d'un océan à l'autre. Fidèle à ses racines communautaires et à sa raison d'être, Rise® Kombucha continue de créer des boissons mieux-être qui nourrissent à la fois les gens et la planète. Pour en savoir plus, visitez betterwithrise.com.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4 milliards de dollars au 31 mai 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

