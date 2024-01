OTTAWA, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - À la demande générale et compte tenu du succès antérieur, Hors Pair Social et The Moving Art Gallery sont de nouveau de retour pour présenter « Crépu: Our DNA » le 4 février 2024, de 17 h à 21 h, cette fois en collaboration avec Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada. L'événement se tiendra au Musées des sciences et de l'innovation du Canada. Les personnes souhaitant assister peuvent s'inscrire sur Eventbrite : http://tinyurl.com/2ey63u3v

Gros plan sur les visages de deux jeunes filles noires, l'une avec des tresses complexes sur le dessus de la tête et l'autre avec une coiffure balayée sur le côté. Une très longue queue de cheval part du sommet de la tête de chacune d'entre elles, avec plusieurs boules rondes qui s'enroulent autour de l'image. (Groupe CNW/Ingenium)

La première édition de « Crépu: Our DNA » en 2023 a profité de sa lancée pour montrer que les cheveux sont un moyen dont se servent les personnes noires afin d'exprimer leur créativité, de préserver leur histoire, et de réaffirmer la force et la beauté de la culture noire dans toute la diaspora. Notre édition de 2024 offrira une vaste programmation allant d'ateliers sur les soins à apporter aux cheveux frisés à l'art capillaire sur les passerelles, présentant ainsi le large éventail de talents et de traditions pour l'entretien des cheveux afro.

Cet événement d'une journée comptera des artistes provenant d'Ottawa et de Montréal :

Paula Whitelocke | Fondatrice de Curly Hair Designs

| Fondatrice de Curly Hair Designs Shadei Mclisse | Fondatrice d'Atelier En Boucle

Maya Spoken | Poète de la littérature orale

Doressa | Chanteuse

Nadia Louis-Desmarchais | Cinéaste

| Cinéaste Empress Charifa | Artiste du cheveu, Designer

Lynn + Can + Braid | Artiste du cheveu

Solit Silks | Artiste du cheveu

DRS Anointed Hair Spa | Artiste du cheveu

Deux membres de l'équipe de conservation d'Ingenium, Sarah Jaworski et Alexa Lepera, feront une présentation spéciale. Cette collaboration constitue une multiplicité de disciplines qui s'entrecroisent et montrent la complexité et l'innovation dont les personnes noires ont fait preuve en matière de soins capillaires.

« CRÉPU: Our DNA » a été rendu possible grâce aux commandites d'entreprises et d'organisations locales :

Ingenium

Cloré Beauty Supply

Ville d' Ottawa

La jeunesse passe aux actes

The Framework

Sandra Ngenge Dusabe est une peintre et une conservatrice émergente d'Ottawa. Elle travaille comme coordonnatrice culturelle et de la programmation chez Debaser, un présentateur de musique sans but lucratif d'Ottawa. Elle a aussi lancé The Moving Gallery en 2020, une galerie d'arts visuels indépendante qui expose des oeuvres choisies en fonction de leur mérite artistique, se concentrant principalement sur les femmes noires dans les arts.

Sharlène Clarke est une organisatrice d'événements et une créative. Elle a fondé Hors Pair Social, un groupe social qui organise une foule d'événements sociaux et de divertissement s'adressant aux personnes noires de la région d'Ottawa-Gatineau.

SOURCE Ingenium

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Kingsley Swim | [email protected] | 1 905 243-8291; Sandra Ngenge Dusabe, The Moving Art Gallery | [email protected] | 1 613 879-3079; Sharlène Clarke, Hors Pair Social | [email protected] | 1 819 238-2665; Philippe Tremblay | Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada | [email protected] | 343 543-5337