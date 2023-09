The Dufresne Group payera une sanction de 3,25 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant des indications commerciales

GATINEAU, QC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Une enquête du Bureau de la concurrence a conclu que The Dufresne Group Inc. (TDG) et ses sociétés affiliées, mieux connues pour leurs marques de détail Dufresne Furniture and Appliances et certains magasins Ashley HomeStores, offraient certains produits à des prix habituels gonflés et les annonçaient ensuite avec des rabais importants, laissant croire aux consommateurs qu'ils réaliseraient des économies considérables.

Le Bureau a également conclu que ces entreprises ont donné aux consommateurs des indications commerciales qui créaient l'impression fausse ou trompeuse que les aubaines sur certains produits ne seraient plus disponibles après un certain temps, alors que ce n'était pas le cas. Par exemple, l'offre était toujours disponible après l'expiration d'un compte à rebours.

Les entreprises ont donné ces deux types d'indications sur leurs sites Web, en magasin et par l'entremise de divers canaux publicitaires.

Le Bureau reconnaît la coopération volontaire de TDG dans la résolution de cette affaire.

Dans le cadre de ce règlement, The Dufresne Group Inc. et ses affiliées (TDG Furniture Inc., DFA Operations Inc., DF Swan Ltd. et Furniture Investment Group Inc.) acceptent de :

payer une sanction de 3,25 millions de dollars et verser 100 000 dollars pour couvrir les frais engagés par le Bureau de la concurrence pour répondre aux préoccupations concernant leurs pratiques commerciales au Canada ;

pour couvrir les frais engagés par le Bureau de la concurrence pour répondre aux préoccupations concernant leurs pratiques commerciales au ; s'engager à ce que leurs pratiques commerciales respectent la Loi sur la concurrence ;

; établir et maintenir un programme de conformité d'entreprise afin de promouvoir le respect de la loi.

« Les tactiques qui incitent les consommateurs à faire un achat rapidement, comme les offres à durée limitée, doivent être véridiques. Toutes les entreprises au Canada devraient examiner leurs pratiques commerciales et s'assurer qu'elles sont conformes à la loi. Lutter contre les pratiques commerciales trompeuses demeure l'une de nos plus grandes priorités. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Les faits en bref

Les offres à durée limitée et les comptes à rebours, qui sont des types d'indices d'urgence, pourraient donner l'impression fausse ou trompeuse que les consommateurs doivent acheter un produit rapidement avant la fin d'une promotion, alors qu'en fait, la promotion est renouvelée ou remplacée par une autre.

Les dispositions de la L oi sur la concurrence relatives au prix de vente habituel visent à garantir que, lorsque des soldes sont annoncés, les offres ne sont pas basées sur des prix de vente habituels gonflés.

relatives au visent à garantir que, lorsque des soldes sont annoncés, les offres ne sont pas basées sur des prix de vente habituels gonflés. Le Bureau encourage vivement toute personne soupçonnant une entreprise ou un individu de donner des indications commerciales trompeuses à le signaler en utilisant notre formulaire de plainte en ligne .

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

