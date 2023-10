Les bouteilles de 500 ml des boissons préférées des consommateurs, dont Coca-Cola, Sprite et Fanta, vont être faites de plastique 100 % recyclé*, ce qui permettra d'économiser 7,6 millions de livres de nouveau plastique en 2024 seulement

TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - The Coca-Cola Company annonce aujourd'hui que l'ensemble de ses bouteilles de boissons pétillantes vendues au Canada en format de 500 ml vont être faites de plastique 100 % recyclé* (*à l'exclusion des bouchons et des étiquettes) d'ici le début de 2024. Ce sera la première fois au Canada que des boissons pétillantes seront vendues dans des bouteilles de 500 ml faites de plastique 100 % recyclé*.

« Avec cette transition, dans des circonstances normales, aucun plastique vierge PET n'entrera dans la fabrication des futures bouteilles de 500 ml de boissons pétillantes, a déclaré Kurt Ritter, vice-président et directeur général du développement durable de Coca-Cola pour l'Amérique du Nord. Nous espérons que la transition effectuée avec nos bouteilles de boissons pétillantes de 500 ml va stimuler la demande pour le plastique 100 % recyclé dans l'ensemble du Canada et va contribuer à faire augmenter la demande pour le plastique de grande qualité, de qualité alimentaire, au sein du marché canadien. Nous espérons aussi qu'au bout du compte, cela nous permettra d'élargir cette offre à davantage de nos marques sous cette forme durable. »

La transition soutient les objectifs de l'initiative Un Monde sans déchets de The Coca-Cola Company, soit d'utiliser au moins 50 % de matériel recyclé dans ses emballages d'ici 2030, et de réduire l'utilisation de plastique vierge. On prévoit économiser 7,6 millions de livres de nouveau plastique au Canada en 2024 seulement et de réduire de près de 7 000 tonnes métriques les émissions de CO 2 chaque année - l'équivalent du retrait de près de 1 500 véhicules de la route en un an.

Les bouteilles faites de plastique 100 % recyclé* créent et soutiennent une économie circulaire pour les emballages de plastique. Une fois recyclé, le plastique (PET) est nettoyé, trié et broyé en granules. Ces granules de PET recyclé (rPET) deviennent la matière première utilisée dans la fabrication de nouvelles bouteilles. Afin de sensibiliser la population et d'encourager les consommateurs à continuer à recycler les bouteilles, toutes les bouteilles faites de plastique 100 % recyclé* vont avoir une étiquette portant la mention « Recycle-moi ».

« Nous sommes fiers d'être le partenaire de The Coca-Cola Company dans notre transition vers les bouteilles faites de plastique 100 % recyclé, a déclaré Todd Parsons, chef de la direction, Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée. Nous sommes engagés dans une aventure visant à faire de nous le chef de file des partenaires des sociétés de boissons au Canada; l'une des façons d'atteindre cet objectif est de gagner l'acceptabilité sociale pour ce qui est de bâtir une économie circulaire pour nos emballages. Chacune des bouteilles faites de plastique 100 % recyclé nous fait franchir un pas important vers l'atteinte de cet objectif. »

La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada va produire localement les nouvelles bouteilles faites de plastique 100 % recyclé*, dans ses installations de Brampton, en Ontario, de Calgary, en Alberta, et de Richmond, en Colombie-Britannique. Cette entreprise familiale indépendante compte quelque 6 000 employés à l'échelle du pays; elle est aussi fière de fabriquer, distribuer, marchandiser et vendre les boissons les plus populaires que les Canadiens aiment déguster.

The Replay Arcade

Coca-Cola Canada célèbre actuellement l'annonce -- qui s'inscrit dans la foulée du déploiement, l'an dernier, dans l'ensemble du Canada, des bouteilles de DASANI faites de plastique 100 % recyclé* -- en procédant au lancement expérientiel d'un salon de jeux électroniques éphémère à Toronto, en Ontario, appelé The Replay Arcade.

Les visiteurs qui apportent une bouteille (à boisson) de plastique vide (on accepte toutes les marques et tous les formats) afin qu'elle soit recyclée reçoivent en échange 12 jetons de jeu et une boisson de Coca-Cola servie dans une bouteille faite de plastique 100 % recyclé*. La salle de jeux électroniques The Replay Arcade sera ouverte du 10 au 12 novembre, de 12 h à 20 h, au Stackt Market, situé au 28, Bathurst Street. L'entrée est libre, et il n'est pas nécessaire de se procurer des billets ou de réserver une plage horaire.

*Sauf les bouchons et les étiquettes

