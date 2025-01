Nouveau nom, même bon goût : le goût emblématique dont les Canadiens raffolent depuis des décennies sera désormais produit par Coca-Cola sous la marque de thé glacé FUZEMD

TORONTO, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Coca-Cola est fière d'annoncer que sa recette du thé glacé le plus vendu au pays est maintenant disponible sous le nom de thé glacé FUZEMD. Élaboré à partir de la même recette emblématique dont les Canadiens raffolent depuis des décennies, le thé glacé FUZEMD est maintenant offert chez les principaux détaillants, dans les dépanneurs et les établissements de restauration à l'échelle du Canada.

Le goût de thé glacé que les Canadiens connaissent et dont ils raffolent est désormais disponible sous la marque de thé glacé FUZEMD en cinq saveurs rafraîchissantes, faites de vrai thé et d'arômes naturels de fruits, notamment citron, citron zéro sucre, framboise, pêche blanche et thé vert citronné. (Groupe CNW/The Coca‑Cola Company)

Depuis 30 ans, Coca-Cola produit et détient la recette du thé glacé le plus vendu au Canada. Depuis le 31 décembre 2024, Coca-Cola ne produit plus ni n'embouteille de thé glacé sous des marques appartenant à Nestlé, ce qui signifie que le thé glacé préféré des Canadiens est maintenant disponible sous la marque de thé glacé FUZEMD.

« Le goût bien-aimé dont les Canadiens raffolent depuis des décennies est une recette détenue avec fierté par Coca-Cola », a déclaré Phil Cox, directeur général de Coca-Cola Canada. « Nous lançons le thé glacé FUZEMD au Canada en utilisant cette même recette pour que les Canadiens puissent continuer à savourer la saveur emblématique du thé glacé qui a marqué leur enfance. »

En plus du goût emblématique du thé glacé au citron que les Canadiens connaissent et dont ils raffolent, la marque lance de nouvelles saveurs pour offrir aux Canadiens davantage d'options de thé glacé rafraîchissant prêt à boire. Le thé glacé FUZEMD sera offert en cinq saveurs rafraîchissantes, faites de vrai thé et d'arômes naturels de fruits : citron, citron zéro sucre, framboise, pêche blanche et thé vert citronné.

Coca-Cola ne ménage aucun effort pour offrir aux Canadiens leur première gorgée de thé glacé FUZEMD. La délégation des saveurs de thé glacé FUZEMD livrera deux millions d'échantillons de produits aux Canadiens d'un océan à l'autre en 2025 afin qu'ils puissent constater par eux-mêmes qu'il s'agit du même bon goût de thé glacé. Goûtes-y, tu vas voir.

« La saveur emblématique du thé glacé dont les Canadiens raffolent depuis des années est là pour rester », a déclaré Jacques Blanchet, directeur, marketing intégré pour Coca-Cola Canada. « Le thé glacé FUZEMD reprend la même recette, avec les mêmes ingrédients provenant des mêmes fournisseurs, et il est fabriqué dans les mêmes installations ici au Canada où nous avons produit Nestea pendant des décennies. »

Les bouteilles et les canettes de thé glacé FUZEMD sont fabriquées, commercialisées, distribuées et vendues au Canada, en partenariat avec la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée.

Pour plus d'informations sur FUZEMD et sa formidable gamme de saveurs, visitez coca-cola.ca ou suivez FUZEMD sur Facebook, Instagram ou TikTok.

