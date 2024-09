Au titre du partenariat, on utilisera une technologie de récupération novatrice en matière de réduction des déchets afin de récupérer, de retirer et d'analyser les déchets trouvés dans les Grands Lacs

THE COCA-COLA COMPANY CANADA FAIT ÉQUIPE AVEC POLLUTION PROBE AFIN D’UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS LA TECHNOLOGIE DES DRONES À DES FINS DE NETTOYAGE DU PLASTIQUE DES GRAND LACS (Groupe CNW/The Coca‑Cola Company)

TORONTO, le 27 sept. 2024 The Coca-Cola Company Canada annonce aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec l'organisme canadien à but non lucratif Pollution Probe, relativement à son initiative de Nettoyage du plastique des Grands Lacs, le projet le plus important du genre en Amérique du Nord. Au titre de ce partenariat, The Coca-Cola Company parraine l'utilisation d'un nouveau récupérateur de déchets mobile téléguidé, appelé PixieDrone. Ce dispositif aidera Pollution Probe à récupérer des débris flottants présents dans les Grands Lacs, y compris le plastique.

The Coca-Cola Company appuie l'expérience pilote ayant recours à une technologie qui aidera à retirer le plastique et d'autres types de débris des Grands Lacs, qui constituent la plus grande réserve d'eau douce du monde. Le drone a été testé sur le lac Simcoe, en bordure de ce plan d'eau à Barrie, en Ontario; à partir du printemps 2025, ce drone sera ensuite utilisé dans d'autres destinations visées par l'initiative Nettoyage du plastique dans les Grands Lacs.

« Nous sommes fiers d'apporter notre soutien à Pollution Probe relativement au projet important de nettoyage du plastique des Grands Lacs, a déclaré Avi Yufest, directeur principal des Affaires publiques, The Coca-Cola Company, au Canada. Notre entreprise reconnaît sa responsabilité pour ce qui est de contribuer à résoudre la crise des déchets de plastique. En plus de lancer des innovations sur le plan de l'emballage et de déployer des efforts en matière de recyclage, des projets comme celui de Pollution Probe font partie des moyens auxquels nous avons recours pour retirer les débris de plastique de nos voies d'eau et de notre environnement. »

Au titre du Nettoyage du plastique des Grands Lacs, qui est une initiative conjointe de Pollution Probe et du Conseil de la région des Grands Lacs, des activités se déroulent actuellement sur plus de 150 sites répartis dans la région des Grands Lacs, y compris sur le fleuve Saint‑Laurent et sur le lac Simcoe; ces activités impliquent plus de 105 collaborateurs. Le nouveau PixieDrone s'ajoutera à plus de 135 autres technologies de récupération de plastique déjà déployées au titre du projet visant l'ensemble des Grands Lacs.

« Nous nous réjouissons d'avoir la possibilité de collaborer avec des partenaires engagés comme The Coca-Cola Company afin d'accroître les retombées de nos efforts collectifs visant à mettre fin à la pollution plastique dans les Grands Lacs, a ajouté Christopher Hilkene, directeur général de Pollution Probe. L'ajout du PixieDrone à notre réseau de technologies de récupération nous permettra de nous rendre sur un nombre encore plus élevé de lieux et de collectivités, et de retirer de l'environnement une quantité encore plus grande de plastique. »

Le PixieDrone de Coca-Cola ciblera toutes les formes de débris flottants, qu'il s'agisse de déchets de matière organique, de plastique, de verre, de métal, de papier, de caoutchouc, etc.; ce drone peut récupérer un volume de débris correspondant à peu près au contenu d'une baignoire (160 litres) au cours d'une période de charge de six heures.

Les données ainsi que les renseignements relatifs aux types et aux quantités de plastique retiré des eaux sont colligées et analysées, afin de nous permettre d'approfondir notre compréhension du profil de la pollution plastique dans la région des Grands Lacs.

On rapporte qu'à ce jour, l'initiative Nettoyage du plastique des Grands Lacs a permis de filtrer environ 12,2 milliards de litres d'eau et de retirer près de 200 000 débris flottants, dont des débris de plastique, des bouteilles, des mégots de cigarettes, des papiers d'emballage alimentaire, pour ne nommer que ces types de déchets. La majorité des morceaux de plastique récupérés à ce jour sont des microplastiques, comme des petits fragments de plastique, des morceaux de mousse ainsi que des granules de plastique utilisées au stade de la préproduction d'objets - ce qui attire l'attention sur le fait que même de petits morceaux de plastique peuvent devenir un gros problème.

En plus de soutenir l'initiative Nettoyage du plastique des Grands Lacs, The Coca-Cola Company appuie aussi le programme Turning the Tides: Emerging Leaders Against Plastic Pollution de Pollution Probe. Ce projet vise à permettre à de jeunes adultes de prendre des mesures positives tangibles pour mettre fin à la pollution plastique au sein de leur collectivité locale.

Le partenariat conclu avec Pollution Probe s'inscrit dans les nombreux projets que soutient l'initiative Créer un monde sans déchets de The Coca‑Cola Company.

Pour des renseignements additionnels sur les mesures concrètes que prend The Coca-Cola Company dans le but de rafraîchir ses emballages au service de la durabilité, visitez le site Web https://fr.coca-cola.ca/entreprise-responsable.

À propos de l'initiative Nettoyage du plastique des Grands Lacs

Nettoyage du plastique des Grands Lacs, une initiative de Pollution Probe et du Conseil de la région des Grands Lacs avec le soutien d'un réseau de collaborateurs, combine le pilotage de la technologie de capture du plastique, la collecte de données et l'engagement communautaire pour lutter contre la pollution plastique dans les Grands Lacs, dans l'ensemble de la zone située entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Supérieur. Grâce à l'analyse du plastique récupéré, cette initiative offre des renseignements d'une importance cruciale sur les sources de pollution et sur les voies à suivre, tout en mobilisant les collectivités locales, les autorités gouvernementales, l'industrie et les consommateurs quant à la manière dont nous pouvons unir nos forces pour mettre fin à la pollution plastique. Le Nettoyage du plastique des Grands Lacs est la plus importante initiative du genre en Amérique du Nord; cette initiative est rendue possible grâce au soutien d'un réseau de bailleurs de fonds et de collaborateurs répartis dans l'ensemble de la région binationale des Grands Lacs. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.greatlakesplasticcleanup.org.

