The Chainsmokers et Keith Urban seront à l'affiche des concerts RBCxMusique présentés dans le cadre de l'Omnium canadien RBC 2020

S'appuyant sur le succès remporté par la première série de concerts RBCxMusique en partenariat avec Golf Canada à l'Omnium canadien RBC en 2019, lors de laquelle les vedettes Florida Georgia Line et The Glorious Sons ont donné des spectacles à guichets fermés, les organisateurs de l'Omnium offriront une fois de plus une expérience inoubliable aux amateurs de golf et de musique de tous âges. Les prestations auront lieu près du célèbre St. George's Golf and Country Club, sur le terrain de football du Richview Collegiate Institute de Toronto, les vendredi et samedi soirs de la semaine du tournoi, soit les 12 et 13 juin.

Le duo The Chainsmokers donnera son spectacle le 12 juin.

« Nous avons toujours du plaisir à nous produire au Canada » a déclaré Alex Pall, de The Chainsmokers.

Drew Taggart, de The Chainsmokers, a ajouté : « Rien n'évoque l'été comme le golf et les concerts en plein air ; nous avons hâte de donner le coup d'envoi à la saison estivale avec nos amis au nord de la frontière ».

La série de concerts se terminera par un spectacle de Keith Urban le 13 juin.

« Nous sommes ravis d'annoncer le retour de la série de concerts RBCxMusique avec le duo d'artistes et producteurs The Chainsmokers et l'artiste de l'année 2019 des prix ACM, Keith Urban, a déclaré Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC. L'an dernier, nous avions pour objectif d'attirer un public plus jeune et nouveau et de créer une expérience inédite et inoubliable pour les amateurs, et cette édition de l'Omnium canadien RBC a été la plus réussie à ce jour. Nous entendons bien poursuivre sur cette formidable lancée au tournoi de cette année. »

« C'est avec plaisir que nous voyons RBC continuer d'intégrer la plateforme RBCxMusique à un tournoi de golf d'envergure mondiale par son incroyable soutien à l'Omnium canadien RBC, a déclaré Laurence Applebaum, chef de la direction de Golf Canada. L'ajout de la série de concerts à l'Omnium a été une amélioration majeure à notre tournoi et ces spectacles sont le coup d'envoi idéal de la saison estivale. »

Outre les prestations elles-mêmes, les spectateurs pourront vivre des expériences emballantes comme l'accès à un espace appelé « Fare Way », où seront servies de la nourriture et des boissons, et le retour de l'Aréna, auquel le circuit PGA Tour a décerné en 2018 le prix du meilleur élément.

Nouveauté en 2020 : les clients de RBC ont un accès exclusif à un lot de billets RBCxMusique réservés qu'ils peuvent acheter dès maintenant sur le site de Ticketmaster. Les clients recevront, pour chaque billet RBCxMusique acheté sur le site, un code de remise Concert Cash de 10 $ valable pour de futurs achats de billets.

Les billets RBCxMusique ne sont offerts que pour les spectacles du vendredi 12 et du samedi 13 juin à l'Omnium canadien RBC. Le grand public peut se procurer des billets sur le site OmniumCanadienRBC.com . Le coût des billets pour le vendredi ou le samedi est de 96,05 $ (frais d'administration en sus). L'admission est générale et tous les groupes d'âge sont les bienvenus. Le laissez-passer d'une journée pour le tournoi donne également accès au concert.

Renseignements clés :

QUOI : Concerts RBCxMusique à l'Omnium canadien RBC



QUAND : Vendredi 12 juin et samedi 13 juin 2020



OÙ : Richview Collegiate Institute

À l'intersection de l'avenue Eglinton Ouest et de l'avenue Islington, à Etobicoke

(à cinq minutes de marche du St. George's Golf and Country Club)



COMMENT : Vous pourrez acheter vos billets sur le site OmniumCanadienRBC.com. Le

laissez-passer d'une journée pour le tournoi donne également accès au

concert. Les clients de RBC ont un accès exclusif à un lot de billets

RBCxMusique réservés qu'ils peuvent acheter dès maintenant sur le site Ticketmaster.ca.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos de l'Omnium canadien RBC

Les vedettes du PGA TOUR, qui s'inscrit dans la Coupe FedEx, se disputeront un prix de 7,6 millions de dollars US à l'occasion de l'Omnium canadien RBC, qui se tiendra du 8 au 14 juin au St. George's Golf and Country Club, à Toronto. Le club de golf Islington, situé à proximité, sera le centre d'entraînement officiel. Présenté par Golf Canada depuis plus d'un siècle, l'Omnium canadien RBC fournit aux meilleurs golfeurs canadiens la chance de se mesurer à l'élite mondiale tout en laissant un legs durable dans la communauté qui accueille le tournoi. L'Omnium canadien RBC appuie fièrement la Fondation Golf Canada, organisme de bienfaisance partenaire officiel du tournoi. Créé en 1904, le championnat occupe le troisième rang dans le monde parmi les plus anciens omniums de golf nationaux, derrière l'Omnium britannique et l'Omnium des États-Unis. RBC, Audi, Acushnet, Steam Whistle, Hilton, Levelwear, Coca-Cola et le gouvernement du Canada sont fiers de commanditer l'Omnium canadien RBC. Pour obtenir des billets ou de plus amples renseignements sur le tournoi, allez au www.omniumcanadienrbc.com ou composez le 1 800 571-6736. Suivez l'Omnium canadien RBC sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de The Chainsmokers

The Chainsmokers, duo d'artistes et producteurs lauréats de prix Grammy® et vedettes du palmarès Billboard, est devenu un incontournable de la scène musicale grâce à ses chansons couvrant un vaste éventail de styles. Le duo, composé d'Alex Pall et de Drew Taggart, s'est distingué par un son mêlant adroitement la musique indépendante, la musique progressive et la musique populaire et a créé certains des plus grands succès des dernières années.

Le plus récent album du duo s'intitule World War Joy. Il comprend les chansons « Takeaway » avec ILLENIUM et Lennon Stella ; « Call You Mine », certifiée or, avec Bebe Rexha ; « Who Do You Love », certifiée platine et ayant atteint le sommet des dix premières places au palmarès, avec le groupe 5 Seconds of Summer, détenteur de plusieurs disques platine ; « Kills You Slowly » ; et « Do You Mean » avec TY Dolla $ign et bülow. De plus, le duo a récemment remporté un prix aux MTV Video Music Awards 2019 et deux prix aux Billboard Music Awards 2019.

À propos de Keith Urban

L'année 2020 s'annonce exceptionnelle pour Keith Urban, quatre fois lauréat d'un prix Grammy, avec la parution prochaine de deux chansons, quatorze concerts, une tournée européenne et un nouvel album.

Il devrait connaître autant de succès qu'en 2019 et en 2018, années où il a obtenu le titre d'artiste de l'année à la remise des prix ACM et des prix CMA, respectivement. Il vient de terminer une période de près de deux ans qui a commencé par l'arrivée en tête des palmarès (aux États-Unis, au Canada et en Australie) de son neuvième album studio, Graffiti U, et s'est conclue par sa tournée, acclamée par la critique, « GRAFFITI U WORLD TOUR », pendant laquelle plus d'un million d'admirateurs ont assisté à ses spectacles dans sept pays et trois continents.

En plus de quatre prix Grammy, Keith Urban a remporté treize prix Country Music Association Awards, quinze prix Academy of Country Music Awards, quatre prix People's Choice Awards et quatre prix American Music Awards. Il est également membre du Grand Ole Opry.

Personnes-ressources, médias : Brianne Sommerville, première directrice, Marque et communications RBC, 437 228-5396, [email protected]; Dan Pino, directeur général principal, Communications, Golf Canada, 416 434-5525, [email protected]

