TGV Québec-Toronto : un projet nécessaire, mais requérant de la rigueur

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement la confirmation du projet de construction d'un train à grande vitesse (TGV) dans le corridor Québec-Toronto, annoncé aujourd'hui par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la ministre des Transports, Anita Anand.

« Le milieu des affaires est favorable au déploiement d'un TGV dans le corridor le plus achalandé au pays. Tous ceux qui ont voyagé ont été à même de constater la valeur ajoutée d'une infrastructure de transport par rail en site propre, rapide, efficace et électrique. Il devient de plus en plus embarrassant de constater que le Canada est devenu le seul pays du G7 à avoir des trains qui circulent sur des voies partagées, avec des vitesses de croisière lentes et imprévisibles. Un TGV permettra de mieux intégrer les bassins de travailleurs et les zones d'emploi le long du parcours, augmentant du même coup l'efficacité de l'environnement d'affaires et à terme contribuant à hausser notre productivité globale. Cette infrastructure renforcera la connectivité entre nos grands centres urbains et accroîtra leur attractivité. Elle aura un impact positif sur les déplacements des touristes. C'est, en première analyse, un bon projet », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le défi sera évidemment de bien réussir à contenir les coûts du projet, qu'on prévoit déjà très élevés. Nous n'avons pas, au Canada, un historique de succès à cet égard. La situation est d'autant plus critique que nous aurons aussi à investir dans plusieurs initiatives incontournables au cours des prochaines années : nous devrons mettre à jour nos infrastructures publiques vieillissantes, accroître le budget de la défense, investir dans notre indépendance énergétique et construire des ports et des lieux de vie le long du passage du Nord-Ouest. Nous ne pourrons nous permettre des dérapages et des dépassements de coûts », a ajouté Michel Leblanc.

« Outre l'importance de gérer ce projet avec rigueur, nous réitérons trois conditions pour en faire un succès :

Le tracé devra inclure des liens de centre-ville à centre-ville; Nous devrons nous assurer que les constructeurs et les sous-traitants localisent ici les capacités de production et les talents requis pour livrer le projet; Le projet devra être porté par un consensus politique large qui forcera les formations politiques à maintenir le projet sur les rails durant les dix à vingt ans qui seront nécessaires à sa réalisation.

Cela permettra à ce projet d'être un réel levier de développement économique, social et environnemental au grand bénéfice de la communauté d'affaires montréalaise », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Bluesky : @chambremontreal.bsky.social

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]