Des ressources originales et certifiées

Vidéos, articles, conseils, outils téléchargeables... Toutes les ressources de Ma première rentrée sont alignées avec le curriculum de l'Ontario et conçues en appui au Programme de la maternelle et du jardin d'enfants. Tous les jours, elles accompagnent les tout-petits pour qu'ils puissent s'épanouir, développer leur curiosité et apprendre tout en s'amusant.

''Nous sommes très fiers d'offrir aux familles, grâce à cette belle collaboration avec notre partenaire le Conseil scolaire catholique MonAvenir , la plateforme Ma première rentrée . Avec cette initiative, Groupe Média TFO confirme son engagement auprès des conseils scolaires, du personnel enseignant, des éducatrices et éducateurs de la petite enfance et des parents en créant de nouveaux contenus pédagogiques de qualité en français, pour les accompagner au quotidien. Nouvelle génération de la Trousse Maternelle que distribuait auparavant TFO à toutes les écoles de langue française de notre province, Ma première rentrée va encore plus loin en proposant davantage d'activités ludiques et éducatives qui permettent aux jeunes enfants d'apprendre en français, tout en s'amusant, dans un contexte éducatif qui ne cesse de se transformer.''

- Julie Caron, Vice-présidente, Continuum d'apprentissage, Groupe Média TFO.

Cette collaboration avec le Conseil scolaire catholique MonAvenir offre un nouvel espace collaboratif d'apprentissage et de créativité pour les francophones et les francophiles. Ma première rentrée vise à favoriser l'acquisition des compétences transférables, à préparer la nouvelle génération d'apprenants à réussir à l'école de langue française en Ontario et à renforcer le sentiment d'appartenance envers la communauté francophone, et ce dès le plus jeune âge.

« Nous sommes ravis de cette collaboration entre le Conseil scolaire catholique MonAvenir et le Groupe Média TFO avec qui nous partageons la mission de desservir la communauté franco-ontarienne en fournissant un apprentissage pédagogique riche, adéquat (curriculum de l'Ontario) et en français. Il nous est primordial d'outiller les parents mais aussi les enseignants avec du contenu de qualité et, qui plus est, adapté à chaque âge et niveau scolaire. Il nous a fait plaisir de participer au développement de nouvelles ressources francophones pour nos familles mais aussi pour toutes les futures nouvelles familles qui s'inscriront dans des écoles de langue française. Une rentrée peut s'avérer stressante ; c'est pourquoi, nous vous encourageons à visiter la plateforme Ma première rentrée qui contient plein de conseils et d'astuces ainsi que des activités ludiques et éducatives pour les parents et les enfants !

- André Blais, Directeur de l'éducation, Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Développement des compétences, pour un avenir éclairé

Répartis en quatre domaines clés , les contenus de Ma première rentrée permettent à l'enfant de développer des aptitudes qui lui permettront de devenir une citoyenne ou un citoyen responsable et actif, et de contribuer à la société toujours changeante du 21e siècle.

La section Coin enfants propose un programme d'apprentissage engageant qui se construit autour de la curiosité et du désir d'explorer, de jouer et d'enquêter. Il permet ainsi aux enfants d'acquérir de nouvelles connaissances et de développer leur autonomie.

La section Coin parents fournit des conseils et des informations pratiques pour préparer cette transition ou encore mettre en place de nouvelles routines.

Les familles au coeur de Ma première rentrée

Navigable dans les deux langues officielles, le site Ma première rentrée vise également à soutenir les familles exogames qui ont fait le choix de l'école de langue française pour leur enfant, et qui désirent participer activement à sa vie scolaire.

Groupe Média TFO et le Conseil scolaire catholique MonAvenir accompagnent pas à pas les premiers mois des élèves pour leur fournir la plus belle des rentrées. Avec Ma première rentrée , les enseignants, les partenaires d'éducation, mais aussi les parents, disposent d'outils inspirés du curriculum ontarien, qui leur permettent d'accompagner les élèves ou leurs enfants au quotidien.

À propos d'IDÉLLO

IDÉLLO est la plateforme d'apprentissage numérique du Groupe Média TFO. Fier du mandat que lui a confié le Ministère de l'éducation de l'Ontario, Groupe Média TFO appuie, depuis plus de 30 ans, l'enseignement en français en Ontario. Il fournit aux familles, enseignantes, enseignants, éducatrices et éducateurs, toute une gamme de ressources qui contribuent à l'apprentissage des enfants, dès l'entrée à la maternelle jusqu'à la 12e année.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

À propos du Conseil scolaire catholique MonAvenir

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 000 élèves, au sein de ses 62 écoles : 47 écoles élémentaires, 1 école intermédiaire, 1 école virtuelle, 11 écoles secondaires et deux écoles élémentaires et secondaires établies sur un territoire de plus de 40 000 km2 qui s'étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie Georgienne. Notre grand réseau d'écoles catholiques de langue française permet à chaque élève de se sentir membre d'une grande communauté scolaire francophone fondée sur la foi et de bénéficier d'une éducation de première qualité, dans un environnement d'apprentissage riche, équitable et inclusif.

