TORONTO, le 17 déc. 2024 /CNW/ - TFO annonce la nomination de Xavier Brassard-Bédard à titre de président-directeur général (PDG) du diffuseur public francophone de l'Ontario. Monsieur Brassard-Bédard débutera officiellement son mandat le 6 janvier 2025.

Nomination de Xavier Brassard-Bédard au poste de président-directeur général de TFO. CREDIT PHOTO : Bruno Petrozza (Groupe CNW/Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO))

Gestionnaire dans le milieu des médias depuis près d'une quinzaine d'années, monsieur Brassard-Bédard a été directeur général de TVA Nouvelles et de LCN. Journaliste de formation, il a étudié au Collège La Cité et à l'Université d'Ottawa et il a commencé sa carrière comme rédacteur-réviseur à Ottawa au sein du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO), maintenant connu comme le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO). Monsieur Brassard-Bédard a ensuite travaillé à Radio-Canada pendant 8 ans, à Ottawa et à Toronto, où il a notamment occupé les postes de recherchiste, réalisateur et chef de pupitre du Téléjournal Ontario.

« Félicitations à Xavier Brassard-Bédard pour sa nomination à titre de président-directeur général de TFO. L'éducation en langue française est essentielle à la prospérité de nos communautés, et nous sommes profondément engagés à offrir une éducation en français de haute qualité partout dans la province. TFO joue un rôle essentiel en contribuant à l'éducation de langue française grâce à des récits créatifs et inspirants. J'ai hâte que nous travaillions ensemble pour favoriser la réussite de tous les élèves francophones. »

- Jill Dunlop, ministre de l'Éducation de l'Ontario

« TFO entre dans une nouvelle ère marquée par une industrie médiatique en grande transformation. Le nouveau PDG utilisera sa vaste expérience dans les médias pour guider TFO vers de nouveaux sommets auprès d'un public en évolution. Nous tenons également à remercier chaleureusement Michelle Séguin pour son leadership et sa contribution exceptionnelle à l'organisation. »

- Jean Lépine, président du Conseil d'administration, TFO

« Je suis fier et honoré de prendre les rênes de TFO, un média ancré dans la jeunesse et dans la production et la diffusion de contenus francophones qui sont uniques sur nos écrans. Je suis enthousiaste de continuer un travail déjà bien entamé afin de trouver des stratégies innovantes pour s'adapter à une industrie en transformation. Je suis déterminé à renforcer le rôle de TFO dans les années à venir, au service de notre jeunesse et des communautés francophones de l'Ontario ainsi que de celles vivant en situation minoritaire à travers le Canada. »

- Xavier Brassard-Bédard

Monsieur Brassard-Bédard succède à madame Michelle Séguin qui a dirigé l'organisation depuis 2021.

À propos de TFO

Des histoires qui forment notre demain.

TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision multiplateforme de TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applications mobiles, le savoir est au bout des doigts avec TFO.

