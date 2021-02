Tests rapides en entreprise: MEQ salue la décision du ministre de la santé

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, concernant l'accès à des tests rapides de dépistage pour les entreprises.

« Notre association demandait à ce que les entreprises puissent avoir accès à ces tests et nous accueillons favorablement la décision du gouvernement du Québec à cet égard. Les tests rapides de dépistage en entreprise agiront comme un outil supplémentaire de prévention de la COVID-19. Ils seront complémentaires aux différentes mesures de prévention et de contrôle des infections déjà en place au sein des entreprises », déclare Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Les entreprises privées pourront ainsi obtenir une trousse de tests rapides de détection d'antigènes. Ces tests permettent de fournir des résultats rapidement et contribueront à prévenir la transmission de la maladie et des éclosions en milieu de travail. Notons que l'entreprise doit avoir accès à un professionnel de la santé dûment habilité, pour faire les prélèvements naso-pharyngés et nasaux pour son personnel.

MEQ réitère enfin toute l'importance que les entreprises manufacturières accordent à la santé et à la sécurité de leurs travailleurs.

« Il est clair qu'il faut néanmoins continuer de respecter les consignes sanitaires en vigueur et ne pas relâcher les mesures de prévention au sein des entreprises. Il ne faut pas baisser la garde », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

