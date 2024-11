Les Canadiens et Canadiennes des provinces et territoires participants peuvent s'attendre à ce qu'une alerte d'essai retentisse à la télévision, à la radio et sur leurs appareils sans fil compatibles le 20 novembre

OAKVILLE , ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Un test d' En Alerte , le système national d'alerte au public du Canada, aura lieu le 20 novembre 2024 dans la plupart des provinces et territoires. Les Canadiens des provinces et territoires participants recevront un message d'essai de leur organisation provinciale ou territoriale de gestion des urgences à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles aux heures indiquées ci-dessous.

Rôles et responsabilités pour le système En Alerte (Groupe CNW/Pelmorex Corp.)

PROVINCE OU TERRITOIRE HEURE LOCALE DU TEST Alberta 13 h 55 HNR Colombie-Britannique 13 h 55 HNP Île-du-Prince-Édouard 12 h 55 HNA Manitoba 13 h 55 HNC Nouveau-Brunswick 10 h 55 HNA Nouvelle-Écosse 13 h 55 HNA Nunavut 14 h 00 HNE Ontario 12 h 55 HNE Québec Aucun test Saskatchewan 13 h 55 HNC Terre-Neuve-et-Labrador 10 h 45 HNT Territoires du Nord-Ouest 13 h 55 HNR Yukon 13 h 55 HNY

Pourquoi maintenant ?

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) exige des fournisseurs de services sans fil et des diffuseurs télé et radio qu'ils envoient au moins un test d'alerte par an, soit en mai lors de la Semaine de la sécurité civile et/ou en novembre. La participation aux essais d'En Alerte est à la seule discrétion de chaque organisation provinciale et territoriale de gestion des urgences (OGU).

Le message de test simulera une alerte d'urgence, commençant par le signal sonore d'alerte , connu sous le nom de signal d'alerte canadien. Le message précisera qu'il s'agit d'un test et qu'aucune action n'est requise de la part du public.

La mise à l'essai du système En Alerte offre l'occasion :

D'accroître la sensibilisation du public au système et de susciter des conversations sur la préparation aux situations d'urgence, afin que les Canadiens et Canadiennes puissent être prêts et préparés en cas d'urgence réelle.

De valider l'efficacité et la fiabilité du système pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu.

Offrir une opportunité aux responsables de la gestion des urgences de s'exercer à envoyer des alertes au public.

Le test d'alerte sera diffusé à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil. Cependant, tous les Canadiens ne recevront pas le test d'alerte sur leur appareil mobile. Cela peut se produire pour diverses raisons, telles que la compatibilité de l'appareil, la connexion à un réseau LTE ou 5G, la couverture de la tour cellulaire et les paramètres et logiciels de l'appareil. Pour en savoir plus sur la compatibilité des téléphones cellulaires cliquez ici .

Rôles et responsabilités :

En Alerte a été développé en collaboration avec des agences gouvernementales fédérales, provinciales et territoriales, Pelmorex, l'industrie de la radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil. Chaque intervenant a un rôle unique et important à jouer dans le processus En Alerte.

En Alerte est conçu pour transmettre des alertes cruciales et potentiellement vitales aux Canadiens, notamment, mais sans s'y limiter, des alertes pour les tornades, les inondations, les incendies et les alertes AMBER. En raison de l'importance de prévenir les Canadiens des menaces imminentes pour la sécurité des personnes et des biens, les Canadiens n'ont pas la possibilité de se désinscrire de ce service essentiel de sauvetage.

En 2024, le système En Alerte a diffusé plus de 845 messages d'alerte d'urgence au public canadien. Une répartition des types d'alertes émises par province et territoire est disponible ici .

Pour des mises à jour en continu sur le test d'En Alerte, suivez la page X (auparavant connu sous le nom de Twitter) officielle d'En Alerte .

À propos d'En Alerte

En Alerte est le système d'alerte d'urgence du Canada. En Alerte fournit des alertes critiques et potentiellement vitales aux Canadiens par le biais de la télévision, de la radio et d'appareils sans fil compatibles. Le système En Alerte a été développé avec de nombreux partenaires, y compris les responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la gestion des urgences, Environnement et Changement climatique Canada, Pelmorex, l'industrie de la télé et radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil. Ensemble, ces partenaires travaillent pour s'assurer que les Canadiens reçoivent des alertes immédiatement afin de prendre les mesures nécessaires pour rester en sécurité.

Pour en savoir plus, visitez enalerte.ca et suivez-nous sur X (auparavant connu sous le nom de Twitter).

SOURCE Pelmorex Corp.

Pour organiser une entrevue sur le test En Alerte, veuillez contacter : Madelaine Lapointe, Pelmorex, [email protected]