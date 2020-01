Terre de nos aïeux : de nouveaux timbres illustrent neuf autres lieux incontournables

Ce troisième volet de la série fait découvrir de nouvelles régions spectaculaires du Canada

OTTAWA, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Postes Canada a lancé le troisième jeu de timbres de la série Terre de nos aïeux. Comme ceux de 2018 et de 2019, le plus récent volet de la série, qui illustre d'autres paysages canadiens à couper le souffle, servira au transport du courrier ici et ailleurs et invitera au voyage même les esprits les plus casaniers.