TORONTO, le 1er mai 2025 /CNW/ - TerraVest Industries Inc. (TSX: TVK) (« TerraVest ») est heureuse d'annoncer qu'elle a acquis Tankcon FRP Inc., un fabricant nord-américain de premier plan de remorques en polymère renforcé de fibres (« PRF ») et locateur de telles remorques, ainsi que certains actifs d'entités affiliées (ensemble, « Tankcon » ou la « Société »). Tankcon a été acquise à une valeur d'entreprise d'environ 27,8 millions de dollars canadiens, sous réserve des ajustements de clôture habituels.

Établie à Blainville, au Québec, Tankcon est un fabricant reconnu de remorques-citernes en PRF au service de l'industrie du transport nord-américaine.

« Je suis ravi que TerraVest ait choisi d'acquérir Tankcon et je me réjouis à l'idée de voir l'entreprise passer à un niveau supérieur. Tankcon est un legs important pour moi, et je suis convaincu qu'elle sera un chef de file pendant de nombreuses années au sein de l'industrie des remorques-citernes en PRF. » - Alain Chatillon, propriétaire de Tankcon FRP Inc.

Ryan Rockafellow, chef de la direction d'Entrans, souhaite la bienvenue aux employés ainsi qu'aux membres de la direction de Tankcon, et se réjouit à l'idée de renforcer la position de la Société au sein de l'industrie ainsi que d'offrir aux clients un accès accru aux remorques en PRF. « Tankcon est un fabricant de premier plan sur le marché des remorques-citernes en PRF, et nous considérons cette acquisition comme un ajustement stratégique alors que nous cherchons à développer notre groupe d'entreprises dans le domaine des remorques-citernes. EnTrans et Advance Engineered Products aideront la Société à croître, et nous nous attendons à ce que tous nos secteurs en profitent immédiatement », a déclaré M. Rockafellow.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, hormis ceux liés à des faits historiques, que comprend le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant notre orientation stratégique et l'évaluation des secteurs d'activité et de TerraVest dans son ensemble, les avantages et les synergies prévus pour TerraVest découlant de la transaction, l'effet prévu de la transaction sur la stratégie, les opérations et le rendement financier de TerraVest, les capacités et les possibilités de croissance de TerraVest et de Tankcon, tout paiement d'indexation sur les bénéfices futurs payable dans le cadre de la transaction, les plans de TerraVest en ce qui a trait à ses entreprises actuelles en portefeuille et à sa stratégie d'acquisition à long terme, ainsi que d'autres plans et objectifs de TerraVest ou impliquant TerraVest. Le lecteur pourra reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que « s'attendre à » et « prévoir », ou d'autres termes ou variantes ayant la même signification. Bien que la direction estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.



Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujets à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions le lecteur du présent communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intentions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.



Les hypothèses et l'analyse relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'activité, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'activité sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

SOURCE TerraVest Industries Inc.

RENSEIGNEMENTS : Dustin Haw, TerraVest Industries Inc., Chef de la direction, [email protected]