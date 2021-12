TORONTO, le 8 déc. 2021 /CNW/ - TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 et la déclaration d'un dividende trimestriel.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE

Performance de l'entreprise

La direction est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS peuvent être utilisées pour aider les actionnaires à analyser la performance de TerraVest. Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers et rapproche le résultat net du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») ajusté pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2020.











Quatrièmes trimestres

terminés les

Exercices

terminés les

30 sept. 2021 30 sept. 2020

30 sept. 2021 30 sept. 2020

$ $

$ $











Ventes 80 816 68 231

307 463 304 253











Résultat net 9 388 11 082

36 410 26 628 Ajouter (soustraire) :









Charge d'impôt sur le résultat 2 111 3 652

9 636 8 870 Charges financières 1 648 1 038

4 505 5 240 Amortissements 5 049 5 308

19 253 18 867 Variation de la juste valeur d'instruments financiers dérivés 606 (800)

(1 345) 127 Variation de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres (1) (1 760)

(3 992) (1 713) (Gain) perte de change (1 365) 490

2 119 (604) Frais d'acquisition 433 280

433 451 (Gain) perte sur cession d'immobilisations corporelles (695) (255)

(1 283) (555) (Gain) perte sur cession d'actifs détenus en vue de la vente - -

- (931) (Gain) perte sur les contreparties éventuelles - (1 587)

- (1 648) BAIIA ajusté 17 174 17 448

65 736 54 732

Les ventes pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 se sont chiffrées à 80 816 $ et 307 463 $ par rapport à 68 231 $ et 304 253 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente des augmentations de 18 % et 1 % respectivement. Cependant, TerraVest a acquis la totalité des actions émises et en circulation de ECR International Inc. (« ECR ») en août 2021 et la totalité des actifs de Argo Sales Inc. (« Argo ») en décembre 2019 dont seulement Argo a partiellement contribué aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. En excluant ECR, les ventes pour le quatrième trimestre se sont chiffrées à 69 707 $ par rapport à 68 231 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent et en excluant ECR et Argo, les ventes pour l'exercice terminé le 30 septembre 2021 se sont chiffrées à 263 462 $ par rapport à 268 293 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ceci représente une augmentation de 2 % et une diminution de 2 % respectivement pour le portefeuille de base de TerraVest (en excluant ECR et Argo).

Les ventes pour le quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2021 ont légèrement augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent qui est expliqué par une hausse de la demande pour les équipements de transformation de gaz et de pétrole et le service dans l'Ouest canadien. L'augmentation des ventes ont été partiellement contrebalancée par une demande plus faible pour les équipements d'entreposage et de distribution de GPL. Les ventes pour le portefeuille de base de TerraVest ont légèrement diminué par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution est le résultat de ventes plus faibles au cours de la première moitié de l'exercice par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, partiellement contrebalancé par des ventes plus fortes dans la deuxième moitié de l'exercice par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Au cours de l'exercice, TerraVest a subi les effets d'une demande plus faible pour les équipements d'entreposage et de distribution de GPL et de GNL, partiellement contrebalancé par une demande plus forte pour la plupart des autres lignes de produits de TerraVest.

Le résultat net pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 se sont établis à 9 388 $ et 36 410 $ par rapport à 11 082 $ et 26 628 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente une diminution de 15 % et une augmentation de 37 % respectivement. La diminution pour le quatrième trimestre est le résultat d'une augmentation du coût des matières premières, des subventions salariales gouvernementales réduites par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, des charges financières additionnelles suivant l'acquisition de ECR et de la variation défavorable de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, partiellement contrebalancé par l'addition de ECR. De plus, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2020, TerraVest a bénéficié du gain sur les contreparties éventuelles non-récurrent et de la variation favorable de la juste valeur du placement dans des titres de capitaux propres qui a ensuite été vendu au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2021.

L'augmentation du résultat net pour l'exercice terminé le 30 septembre 2021 est le résultat d'une combinaison de produits plus avantageuse, des subventions salariales gouvernementales afin d'aider à préserver les emplois pendant la pandémie de COVID-19 et des autres subventions gouvernementales disponibles pour les entités qui ont subi des baisses de revenus importantes ainsi que des mesures de contrôle des coûts mises en place et de la variation favorable de la juste valeur d'instruments financiers dérivés. Les variations du résultat net sont également le résultat des variations présentées dans le tableau ci-dessus.

Le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 se sont établis à 17 174 $ et 65 736 $ par rapport à 17 448 $ et 54 732 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente une diminution de 2 % et une augmentation de 20 % respectivement, qui sont le résultat des explications mentionnées ci-dessus.

Au cours de l'exercice, TerraVest a comptabilisé 12 988 $ au résultat net (12 553 $ pour l'exercice terminé le 30 septembre 2020), en lien avec la subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC ») dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19 du gouvernement fédéral. Si le programme SSUC n'avait pas été disponible, TerraVest aurait progressivement fait d'importantes réductions de personnel afin d'atténuer les activités commerciales réduites. TerraVest a également comptabilisé 5 107 $ au résultat net au cours de l'exercice en lien avec d'autres subventions gouvernementales disponibles dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19.

Le tableau ci-dessous rapproche les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation à la trésorerie disponible à des fins de distribution pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2020.











Quatrièmes trimestres

terminés les

Exercices

terminés les

30 sept. 2021 30 sept. 2020

30 sept. 2021 30 sept. 2020

$ $

$ $











Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

activités d'exploitation (1 481) 16 657

23 064 64 876 Ajouter (soustraire) :









Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 14 121 (3 474)

23 874 (21 435) Dépenses d'investissement au titre de l'entretien (1 353) (581)

(5 829) (3 221) Remboursement des obligations locatives (1 123) (1 032)

(4 381) (3 603) Trésorerie disponible à des fins de distribution 10 164 11 570

36 728 36 617 Dividendes versés pour la période 1 757 1 868

7 317 7 337 Ratio de distribution de dividendes 17 % 16 %

20 % 20 %

Les flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 se sont établis à (1 481) $ et 23 064 $ par rapport à 16 657 $ et 64 876 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente des diminutions de 109 % et de 64 % respectivement. Les diminutions des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation est largement attribuable à l'augmentation du fonds de roulement avec l'augmentation des niveaux d'activité au cours de l'exercice. L'augmentation importante du prix de l'acier et des autres matières premières a également eu un effet notable sur les niveaux du fonds de roulement.

Les dépenses d'investissement au titre de l'entretien se sont élevées à 1 353 $ pour le quatrième trimestre par rapport à 581 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation de 133 %. Cette variation est due au moment de certains projets importants d'investissement qui ont été effectués dans cette période. Au cours du quatrième trimestre, le total des acquisitions d'immobilisations corporelles de TerraVest payé était de 4 845 $, dont un montant de 3 492 $ est considéré comme de l'investissement pour la croissance des activités. L'investissement pour la croissance des activités engagé au cours du quatrième trimestre consiste à des ajouts au parc locatif de la Société et des dépôts pour du nouvel équipement robotisé pour l'automatisation de certaines lignes de fabrication. Il est attendu que ces projets de croissance augmentent la capacité et améliorent l'efficacité de plusieurs filiales de TerraVest.

La trésorerie disponible à des fins de distribution pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 a diminué de 12 % et avait une variation négligeable respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les variations sont le résultat des raisons expliquées ci-dessus et précédemment dans ce communiqué de presse.

Le ratio de distribution de dividendes pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 se sont établis à 17 % et 20 % par rapport à 16 % et 20 % respectivement pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent.

Perspectives

La pandémie mondiale actuelle continue de créer un environnement commercial difficile pour TerraVest sur de nombreux fronts. Au cours de la dernière année, la Société et ses employés ont fait un excellent travail de gestion malgré les restrictions relatives à la pandémie de COVID-19, tout en gardant un contrôle serré sur les coûts opérationnels et améliorant l'efficacité de production. Cependant, de nouveaux défis continuent de se présenter, résultant de la pandémie de COVID-19, notamment les chaînes d'approvisionnement perturbées ayant comme conséquence une hausse des prix des matières premières, et dans plusieurs situations, des pénuries en approvisionnement. Relever ces défis, tout en continuant de garder ses employés, ses clients et ses fournisseurs en sécurité sera la principale priorité pour la Société pour le restant de l'année. De plus, TerraVest va demeurer vigilant dans la gestion de sa structure de coûts et fera des investissements ciblés pour l'amélioration de l'efficacité de production et continuera à poursuivre sa stratégie d'acquisition. Au cours de l'exercice, TerraVest a introduit le marché de l'équipement pour le gaz naturel renouvelable et a obtenu à ce jour trois contrats afin de fournir l'équipement pour le gaz naturel renouvelable de clients au Canada. Bien que les contrats ne représentent pas un montant de revenu important pour TerraVest aujourd'hui, la direction est optimiste pour le futur de cette ligne d'activité.

Regroupement d'entreprises

Le 19 août 2021, une filiale de TerraVest a conclu une entente pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation de ECR, une société privée américaine dont le siège social est situé à Utica, dans l'État de New-York, et qui fabrique des équipements de chauffage et de refroidissement en Amérique du Nord sous une famille de marques tel que Dunkirk, Utica et Olsen, entre autres. Le regroupement d'entreprises a été comptabilisé selon la méthode d'acquisition, les résultats d'exploitation étant inclus au résultat net à partir de la date d'acquisition. TerraVest a acquis les actions de ECR au moyen de sa trésorerie disponible et de ses facilités de crédit existantes. Pour obtenir l'information sur la juste valeur de la contrepartie transférée, les actifs acquis et les passifs pris en charge à la date d'acquisition, veuillez-vous référer à la note 4 des états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 30 septembre 2021, disponible sur SEDAR.

En vigueur le 1er novembre 2021, TerraVest a acquis 6 202 740 actions de Green Energy Services (« GES ») et détient désormais 66,8 % des actions émises et en circulation de GES. GES est une société privée opérant sous le nom de Fraction Energy Services et est un chef de file en matière de gestion de l'eau et de solutions environnementales. TerraVest a acquis les actions de GES au moyen de ses facilités de crédit existantes et de l'émission d'actions ordinaires de TerraVest. Pour obtenir l'information sur l'évènement subséquent, veuillez-vous référer à la note 31 des états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 30 septembre 2021.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La section suivante présente les résultats financiers des activités de TerraVest pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2020.











Quatrièmes trimestres

terminés les

Exercices

terminés les

30 sept. 2021 30 sept. 2020

30 sept. 2021 30 sept. 2020

$ $

$ $











Ventes 80 816 68 231

307 463 304 253 Coût des ventes 59 161 48 854

226 829 231 990 Résultat brut 21 655 19 377

80 634 72 263











Frais administratifs 7 435 6 314

26 816 31 164 Frais de vente 2 745 1 174

7 690 5 656 Charges financières 1 648 1 038

4 505 5 240 Quote-part dans les résultats d'entreprises associées et coentreprise (217) 29

78 29 Autres (gains) pertes (1 455) (3 912)

(4 501) (5 324)

10 156 4 643

34 588 36 765











Résultat avant impôt sur le résultat 11 499 14 734

46 046 35 498 Charge d'impôt sur le résultat 2 111 3 652

9 636 8 870 Résultat net 9 388 11 082

36 410 26 628 Attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (7) (91)

(208) (211) Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 9 395 11 173

36 618 26 839











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 17 567 469 18 681 250

18 099 965 18 486 064 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué 17 762 042 18 926 946

18 352 184 19 030 735 Résultat net par action - de base 0,53 $ 0,60 $

2,02 $ 1,45 $ Résultat net par action - dilué 0,53 $ 0,59 $

2,00 $ 1,42 $

Les ventes pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 ont augmenté de 18 % et de 1 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Les explications ont été mentionnées précédemment dans ce communiqué de presse.

Le résultat brut pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 ont augmenté de 12 % par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci est principalement expliqué par l'addition de ECR, une combinaison de produits plus avantageuse et l'augmentation des subventions gouvernementales par rapport à l'exercice précédent, partiellement contrebalancé par une augmentation des prix des matières premières et la baisse de volume des ventes de certaines sociétés du portefeuille de base de TerraVest. Le montant des subventions gouvernementales comptabilisé au cours du quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2021 est également inférieur par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les frais administratifs pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 ont augmenté de 18 % et diminué de 14 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. La variation est principalement le résultat de l'addition de ECR au cours du quatrième trimestre et des frais d'acquisition non-récurrents atténués par des mesures de contrôle des coûts au cours de l'exercice.

Les frais de vente pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 ont augmenté de 134 % et 36 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'augmentation par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est principalement le résultat de commissions plus élevées en raison des ventes plus élevées et de l'addition de ECR au cours du quatrième trimestre.

Les charges financières pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 ont augmenté de 59 % et diminué de 14 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'augmentation au cours du quatrième trimestre est principalement expliquée par la charge d'intérêt pour la dette additionnelle assumée lors de l'acquisition de ECR. La diminution des charges financières pour l'exercice est principalement expliquée par une baisse de la dépense d'intérêt suite aux réductions du taux préférentiel en mars 2020 et en avril 2020 ainsi que le solde de la dette réduit pour les neuf premiers mois de l'exercice, partiellement contrebalancé par la dette additionnelle assumée au cours du quatrième trimestre.

La variation des autres (gains) pertes pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 est le résultat des variations favorables de la juste valeur d'instruments financiers dérivés et du placement dans des titres de capitaux propres (les deux étant défavorables pour le quatrième trimestre), ainsi qu'un gain sur cession d'immobilisations corporelles qui ont partiellement été contrebalancée par une perte de change (gain de change pour le quatrième trimestre). De plus, TerraVest a comptabilisé un gain sur les contreparties éventuelles non-récurrent au quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2020.

La charge d'impôt sur le résultat a diminué pour le quatrième trimestre et augmenté pour l'exercice terminés le 30 septembre 2021 par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. La diminution pour le quatrième trimestre terminé 30 septembre 2021 est principalement expliquée par la baisse du résultat imposable et le moment des ajustements de la charge d'impôt sur le résultat alors que la hausse pour l'exercice terminé 30 septembre 2021 est le résultat d'une hausse du résultat imposable, partiellement contrebalancé par une réduction des taux d'imposition pour certaines filiales de TerraVest et l'utilisation de pertes en capital reportables afin de contrebalancer les gains en capital de l'exercice courant.

En raison de ce qui précède, le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2021 ont diminué de 16 % et augmenté de 36 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

DIVIDENDES

TerraVest a le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,10 $ par action ordinaire à payer le 10 janvier 2022 aux actionnaires inscrits le 31 décembre 2021. Le dividende est réputé être un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR à www.sedar.com.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence à certaines mesures financières non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Les définitions de TerraVest peuvent différer de celles de d'autres émetteurs et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures portant le même titre et utilisées par d'autres émetteurs. La Société utilise des mesures financières non conformes aux IFRS, notamment le BAIIA ajusté, la trésorerie disponible à des fins de distribution, le ratio de distribution de dividendes et les dépenses d'investissement au titre de l'entretien.

BAIIA ajusté : se définit comme étant le résultat net ajusté pour la charge d'impôt sur le résultat, les charges financières, les amortissements, les gains ou pertes sur la cession d'immobilisations corporelles et sur la cession d'actifs détenus en vue de la vente, la variation de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, les gains et pertes de change, les frais d'acquisition non-récurrents, les charges de dépréciation et les autres éléments non-récurrents et/ou non-reliés aux opérations courantes en cours de TerraVest. La direction est d'avis que cette mesure financière est pertinente dans le cadre de l'évaluation de la performance des opérations en cours de la Société. Les lecteurs sont avertis que le BAIIA ajusté ne peut être substitué au résultat net déterminé selon les IFRS comme un indicateur de la performance de la Société.

Trésorerie disponible à des fins de distribution : se définit comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ajustés de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des dépenses d'investissement au titre de l'entretien et du remboursement des obligations locatives. La direction est d'avis que la trésorerie disponible à des fins de distribution, à titre de mesure de la liquidité, est une mesure complémentaire utile pour indiquer le montant de trésorerie disponible dans les opérations en cours pouvant être distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Les lecteurs sont avertis que la trésorerie disponible à des fins de distribution ne peut être substituée aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation déterminés selon les IFRS comme un indicateur de liquidité et de flux de trésorerie de la Société.

Ratio de distribution de dividendes : se définit comme étant les dividendes versés en trésorerie au cours de la période divisés par la trésorerie disponible à des fins de distribution pour la période. La direction est d'avis que le ratio de distribution de dividendes est une mesure pertinente puisqu'elle indique la capacité de la Société à maintenir sa politique sur les dividendes actuelle. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au ratio de distribution de dividendes.

Dépenses d'investissement au titre de l'entretien : sont définies comme étant des dépenses d'investissement effectuées pour supporter les activités d'exploitation de TerraVest et pour maintenir la capacité de production des sociétés au cours d'un cycle économique, qu'elles génèrent ou pas une efficience de production ou de coûts. La direction est d'avis que les dépenses d'investissement au titre de l'entretien devraient être financées par les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation disponibles et qu'elles soient ainsi déduites dans le calcul de la trésorerie disponible à des fins de distribution. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable aux dépenses d'investissement au titre de l'entretien.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'exploitation et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Les lecteurs pourront reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que : « s'attendre à » ou « prévoir », y compris leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes écrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujet à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que ces énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions les lecteurs de ce communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intensions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et analyses relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'exploitation, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'exploitation sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

