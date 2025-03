TORONTO, le 17 mars 2025 /CNW/ - TerraVest Industries Inc. (TSX: TVK) (« TerraVest ») est heureuse d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition d'EnTrans International (« Entrans »), un fabricant nord-américain de premier plan de remorques-citernes, qui offre des solutions de transport.

Établie à Athens, au Tennessee, Entrans, qui exploite également des usines au Minnesota, au Texas, au Mexique et en Thaïlande, est le principal fabricant de remorques-citernes, de remorques de transport lourd et d'équipement de transport de GPL de marque Heil Trailer, Polar Tank Trailer, Kalyn Siebert et Jarco. L'entreprise dessert des secteurs à mission essentielle, comme le transport de pétrole, de produits chimiques et de produits alimentaires ainsi que le transport cryogénique, et jouit d'une réputation d'excellence en ingénierie.

Entrans a été acquise pour 546 millions de dollars américains à la clôture, plus une contrepartie conditionnelle aux bénéfices d'Entrans au cours de la période de 12 mois suivant la date d'acquisition, jusqu'à concurrence de 46 millions de dollars américains. Il s'agit de la plus importante acquisition de TerraVest à ce jour, le prix d'achat représentant un multiple d'environ 7,0 fois le BAIIA des 12 derniers mois d'Entrans1.

1 BAIIA après les charges de location.

Justification stratégique

Fabricant de premier plan bien établi sur le marché dont la marque est reconnue depuis longtemps dans une industrie spécialisée à maturité avec des marchés finaux diversifiés;

Une équipe de direction jeune et de grande qualité ayant la capacité de faire croître la plateforme;

Des gammes de produits hautement complémentaires qui offriront des occasions de vente croisée partout en Amérique du Nord;

Des installations de fabrication de calibre mondial offrant une capacité supplémentaire dont TerraVest peut tirer parti;

Avantages grâce à la chaîne d'approvisionnement et économies d'échelle en matière d'approvisionnement compte tenu des nombreuses gammes de produits TerraVest;

Multiples possibilités de croissance grâce à de nouvelles gammes de produits cryogéniques, à l'expertise du service de la défense, ainsi qu'à des occasions externes dans d'autres marchés finaux spécialisés dans le transport;

Une diversification géographique accrue atténuant davantage l'exposition aux tarifs sur la plateforme d'entreprise de TerraVest.

Faits saillants financiers

Le prix d'achat de 546 millions de dollars américains à la clôture, plus un paiement conditionnel d'indexation à échelle mobile pouvant atteindre 46 millions de dollars américains calculé à partir des bénéfices réalisés par Entrans dans les douze mois après la date d'acquisition, ce qui représente un multiple de 7,0 fois le BAIIA des douze derniers mois;

Bénéfice par action immédiatement relutif;

Entreprise de fabrication avec de faibles dépenses en immobilisation et des flux de trésorerie disponibles intéressants.

Dustin Haw, chef de la direction, souhaite la bienvenue aux employés et à la direction d'Entrans et se réjouit de leur engagement continu envers la société et de leur dévouement à l'égard de ses clients. « Entrans est une solution très stratégique pour TerraVest, avec la gamme de produits la plus vaste et la plus réputée de l'industrie, et une empreinte manufacturière de calibre mondial. De concert avec Advance Engineered Products et notre offre actuelle de produits de transport de gaz comprimé, TerraVest est un chef de file sur le marché de l'industrie des remorques-citernes en Amérique du Nord, a déclaré M. Haw. Cette acquisition est transformationnelle pour TerraVest, offrant de multiples possibilités de croissance à l'entreprise regroupée, et je suis très heureux de travailler avec Ryan Rockafellow et le reste de l'équipe de direction d'Entrans alors qu'ils font croître leurs activités » a poursuivi M. Haw.

« Entrans International s'est bâti une solide réputation en offrant des solutions de haute performance à des clients du monde entier, a déclaré Ryan Rockafellow, chef de la direction d'Entrans. Ce partenariat nous permet de tirer parti de ce succès en élargissant nos capacités et notre offre de produits et en renforçant notre engagement à offrir des solutions de transport de pointe. »

TerraVest annonce également qu'elle a modifié et redressé sa facilité de crédit existante (la « facilité de crédit ») pour financer l'acquisition d'Entrans avec un syndicat de prêteurs dirigé par le Mouvement Desjardins agissant à titre d'arrangeur principal, de teneur de livres unique et d'agent administratif. La facilité de crédit se compose maintenant d'une facilité de crédit renouvelable de 800 millions de dollars canadiens arrivant à échéance dans trois ans, d'un prêt à terme de 200 millions de dollars canadiens et de deux prêts à terme de 100 millions de dollars canadiens garantis par TerraVest Industries Inc. et ses filiales en propriété exclusive.

« Je tiens à remercier le Mouvement Desjardins pour son soutien continu et son engagement envers notre entreprise. Il a joué un rôle déterminant dans notre croissance au fil des ans, et nous sommes impatients de continuer à prospérer avec lui et d'autres prêteurs de notre syndicat, a déclaré Charles Pellerin, président directeur de TerraVest. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Ryan Rockafellow et à toute l'équipe d'Entrans. Il s'agit d'un groupe jeune et talentueux qui partage un lien culturel avec TerraVest et un désir de faire croître leur entreprise. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec eux. »

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, hormis ceux liés à des faits historiques, que comprend le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant notre orientation stratégique et l'évaluation des secteurs d'activité et de TerraVest dans son ensemble, les avantages et les synergies prévus pour TerraVest découlant de la transaction (y compris la capacité de TerraVest de tirer parti des installations de fabrication d'Entrans et des avantages prévus de la chaîne d'approvisionnement), l'effet prévu de la transaction sur la stratégie, les opérations et le rendement financier de TerraVest (y compris la nature complémentaire des gammes de produits ainsi que les possibilités de vente croisée en Amérique du Nord), les capacités et les possibilités de croissance de TerraVest et d'Entrans (y compris l'équipe de direction actuelle d'Entrans), tout paiement d'indexation sur les bénéfices futurs payable dans le cadre de la transaction, les plans de TerraVest en ce qui a trait à ses entreprises actuelles en portefeuille et à sa stratégie d'acquisition à long terme, ainsi que d'autres plans et objectifs de TerraVest ou impliquant TerraVest. Le lecteur pourra reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que « s'attendre à » et « prévoir », ou d'autres termes ou variantes ayant la même signification. Bien que la direction estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujets à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions le lecteur du présent communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intentions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et l'analyse relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'activité, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'activité sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

Mesures financières non conformes aux IFRS - BAIIA

Le présent communiqué fait référence au BAIIA, qui est une mesure financière non conforme aux IFRS. Cette mesure n'est pas reconnue par les IFRS et n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS.

Le « BAIIA » désigne le bénéfice avant intérêts, impôts sur le résultat et amortissement. La direction est d'avis que cette mesure financière est pertinente dans le cadre de l'évaluation de la performance des opérations en cours de TerraVest. Les lecteurs sont avertis que le BAIIA ne peut être substitué au résultat net déterminé selon les IFRS comme un indicateur de la performance de TerraVest ou d'Entrans.

