TerraVest annonce l'acquisition de Countryside Tank

TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - TerraVest Industries Inc. (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition des actifs de Iowa Steel Fabrication LLC, faisant affaires sous les noms Countryside Tank Company et de Majona Steel Corporation (collectivement « Countryside Tank »). Countryside Tank est une société privée située en Iowa qui se concentre principalement sur la fabrication d'équipement de transport pour les marchés du propane et de l'ammoniac ainsi que sur des projets de structure d'acier.

Dustin Haw, Chef de la direction de TerraVest, souhaite la bienvenue aux employés de Countryside Tank. « Countryside Tank est un important fabricant de remorques de transport de propane et d'ammoniac pour le marché américain. L'ajout de cette entreprise permet à TerraVest d'augmenter son offre de produits de remorques de transport de propane et d'ammoniac aux États-Unis ainsi que d'élargir l'étendue de ses services offerts dans le Midwest. Countryside Tank jouera un rôle dans l'effort global de TerraVest de maximiser ses capacités relatives aux produits et services offerts aux clients à travers l'Amérique du Nord. » mentionne Mr. Haw.

TerraVest fera l'acquisition de Countryside Tank à l'aide de trésorerie et de facilités de crédit existantes.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'exploitation et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Les lecteurs pourront reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que : « s'attendre à » ou « prévoir », y compris leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes écrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujet à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que ces énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions les lecteurs de ce communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intensions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et analyses relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'exploitation, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'exploitation sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

SOURCE TerraVest Industries Inc.

Renseignements: Dustin Haw, TerraVest Industries Inc., Chef de la direction, (416) 885-1928, dhaw@terravestindustries.com

