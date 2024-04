TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ -- TerraVest Industries Inc., (TSX : TVK) (« TerraVest ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente en vue d'acquérir Advance Engineered Products (« Advance » ou la « société »). Advance, dont le siège social est situé à Regina, en Saskatchewan, est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de services canadiens dans l'industrie des camions-citernes au Canada.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous joindre à la famille Terravest, qui nous offre des possibilités sans précédent d'expansion, d'innovation et de réalisation de nouveaux sommets dans l'industrie des camions-citernes. Avec Terravest, je suis convaincu que nous allons faire passer Advance à un niveau supérieur tout en continuant de créer une valeur importante pour nos employés et nos clients exceptionnels » a déclaré M. Zwarych, président et chef de la direction d'Advance.

Dustin Haw, chef de la direction de TerraVest, souhaite la bienvenue aux employés et à la direction d'Avance et se réjouit à l'idée de pouvoir profiter de leur engagement continu envers l'entreprise et ses clients. « Avec son portefeuille de produits diversifié et sa vaste plateforme de service, Advance est très complémentaire à nos activités de camions-citernes. Nous sommes impatients de tirer parti de nos produits et services mis en commun pour améliorer la croissance de l'entreprise, et nous sommes ravis d'accueillir les employés d'Advance dans la famille TerraVest. » a déclaré M. Haw.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, hormis ceux liés à des faits historiques, que comprend le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant notre orientation stratégique et l'évaluation des secteurs d'activité et de TerraVest dans son ensemble, les plans de TerraVest en ce qui a trait à ses activités de portefeuille existantes et à sa stratégie d'acquisition à long terme, ainsi que d'autres plans et objectifs de TerraVest ou les impliquant. Le lecteur pourra reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que « s'attendre à » et « prévoir », ou d'autres termes ou variantes ayant la même signification. Bien que la direction estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujets à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions le lecteur du présent communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intentions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et l'analyse relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'activité, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'activité sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

Renseignements: Dustin Haw, TerraVest Industries Inc., Chef de la direction, [email protected]