L'entreprise canadienne mise sur l'humour pour promouvoir l'achat local

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - Alors que les tarifs douaniers imposés par les États-Unis bouleversent l'économie canadienne, Aylmer , entreprise québécoise spécialisée dans les soupes, prend la parole pour encourager les Canadiens à privilégier les produits locaux. Dans un contexte de tensions commerciales, où la relation avec les États-Unis est désormais redéfinie, la marque lance, avec l'appui créatif de l'agence de communications Les Évadés , une campagne audacieuse pour soutenir l'achat local et renforcer l'économie d'ici.

Savourez nos aliments canadiens : fraîcheur, réconfort, partage! 🇨🇦❤️ 📍St-Hyacinthe, Québec

«Alors que les relations commerciales avec les États-Unis se détériorent, il est essentiel de soutenir nos entreprises canadiennes et de renforcer nos capacités intérieures. Plutôt que de simplement subir les effets des tarifs, nous avons choisi de réagir avec audace, en mettant en avant la qualité de nos soupes, fièrement préparées à Saint-Hyacinthe. », a mentionné Daniel Cousineau, président et chef de la direction d'Aliments BCI Foods, qui produit et distribue les soupes Aylmer.

UNE CAMPAGNE QUI PARLE AUX COEURS DES CANADIENS

Face à cette nouvelle réalité économique, Aylmer répond avec une campagne publicitaire rafraîchissante, alliant humour et fierté locale. Son objectif : rappeler aux Canadiens l'importance de soutenir l'économie nationale en choisissant des produits d'ici.

La vidéo de la campagne, d'une durée de 45 secondes, peut être visionnée via ce lien .

À PROPOS DE AYLMER

Aliments BCI Foods est une entreprise 100% canadienne qui produit les soupes Aylmer à Saint-Hyacinthe, Québec, en privilégiant des ingrédients frais et locaux. Inspirées de recettes traditionnelles, ses soupes se distinguent par leur goût riche et équilibré, offrant une texture à la fois légère et savoureuse. Grâce à une sélection rigoureuse des ingrédients et un assaisonnement subtil, elles s'intègrent parfaitement aux recettes maison. Reconnues pour leur qualité, elles sont un choix privilégié pour ceux qui recherchent authenticité et simplicité dans leurs repas.

Pour plus d'informations : www.aylmersoup.ca | LIEN FACEBOOK | LIEN INSTAGRAM | LIEN YOUTUBE

Marie-Christine Labonté