PÉKIN, le 10 mars 2026 /CNW/ - Voici un rapport de l'agence de presse Xinhua : Les « deux sessions » annuelles de la Chine ont attiré l'attention du monde entier. Dans cette couverture spéciale des « deux sessions », des parlementaires du monde entier partagent leurs observations et leurs attentes à l'égard de l'événement.

Tendances de la Chine | Vice-présidente de l’Assemblée nationale de Serbie : Le processus exhaustif de la démocratie populaire est un modèle pour la communauté internationale Speed Speed

Dans cet épisode, Marina Ragus, vice-présidente de l'Assemblée nationale de Serbie, a déclaré que les « deux sessions » sont une fenêtre importante pour comprendre la Chine d'aujourd'hui. La Serbie se réjouit à l'idée d'écouter et d'être témoin des messages que la Chine enverra bientôt. Elle a noté que le processus exhaustif de démocratie populaire est centré sur les gens, opérant toujours en fonction des besoins des grandes masses, et cela mérite d'être apprécié par la communauté internationale. Depuis des décennies, la Chine prouve par des actions concrètes que ce système politique est efficace et sert de modèle à la communauté internationale.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2930044/Whole_process_people_s_democracy_a_role_model_for_international_community.mp4

SOURCE Xinhua News Agency

