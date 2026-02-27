GENÈVE, 27 février 2026 /CNW/ - Ceci est un rapport de l'agence de presse Xinhua :

Un séminaire sur la gouvernance mondiale et le lancement de l'édition anglaise du premier volume de « China's Governance Under Xi Jinping's Leadership » ont eu lieu au Palais des Nations à Genève.

Tatiana Valovaya(L), Jia Guide(R) et Fu Hua assistent à un séminaire et au lancement de l'édition anglaise de 'China's Governance Under Xi Jinping's Leadership' au Palais des Nations, à Genève, le 24 février 2026.(Xinhua/Peng Ziyang) (PRNewsfoto/Xinhua News Agency) Tatiana Valovaya a prononcé un discours au séminaire.(Yang Lei) (PRNewsfoto/Xinhua News Agency)

La Directrice générale du Bureau des Nations Unies à Genève, Tatiana Valovaya, a déclaré dans son discours que l'Initiative de gouvernance mondiale (GGI) proposée par le président chinois Xi Jinping en septembre 2025, souligne l'importance du dialogue, du développement et de la coopération gagnant-gagnant.

La Chine a apporté des contributions importantes au renforcement du multilatéralisme, a-t-elle déclaré, appelant les pays à travailler ensemble pour construire un système de coopération internationale plus juste, plus inclusif et plus efficace.

Elle a également noté que si le paysage international a profondément changé depuis 1945, « les Nations Unies demeurent le seul endroit où toutes les nations du monde peuvent se réunir pour résoudre des problèmes communs et trouver des solutions communes ».

Jia Guide, représentant permanent et ambassadeur de la Chine auprès du Bureau des Nations Unies à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse, a déclaré dans son discours que l'unilatéralisme, le protectionnisme et l'hégémonie sapent l'ordre multilatéral, amenant la gouvernance mondiale à un nouveau carrefour.

Notant que la Chine a proposé le GGI pour sauvegarder l'ordre international et améliorer la gouvernance mondiale, Jia a déclaré que l'initiative a reçu le soutien et les réponses de plus de 150 pays et organisations internationales. Il a ajouté que la Chine était prête à renforcer la communication et la coordination avec toutes les parties pour promouvoir un système de gouvernance mondial plus juste et équitable.

Le président de l'agence de presse Xinhua, Fu Hua, a présenté aux participants le premier volume de « China's Governance Under Xi Jinping's Leadership ». Il a déclaré que le livre, avec de riches détails, présente une vue panoramique des pratiques extraordinaires et des réalisations remarquables en matière de gouvernance dans la nouvelle ère, permettant aux lecteurs d'acquérir une profonde appréciation des engagements profonds de Xi ainsi que de son charisme personnel.

M. Fu a déclaré que Xinhua s'est depuis longtemps engagé à promouvoir des concepts importants tels que le GGI, et qu'il continuera à faire bon usage du dialogue multilatéral et des mécanismes de coopération entre les médias et les groupes de réflexion et à renforcer les échanges et la coopération avec les organisations internationales, afin de mieux présenter sur la scène internationale les histoires vives des efforts de la Chine pour faire avancer la construction et la réforme du système de gouvernance mondial.

Lors du séminaire, Xinhua a également publié un rapport de groupe de réflexion intitulé « Upholding International Justice and Jointly Addressing World Turbulence -- Focusing on China's Solution to Global Governance ».

L'événement, organisé conjointement par l'agence de presse Xinhua et la mission permanente de la Chine à l'ONU à Genève, a réuni environ 200 représentants d'agences de l'ONU, d'organisations internationales, de missions diplomatiques, de groupes de réflexion et de la communauté des affaires.

