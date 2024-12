OTTAWA, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Temu a signé l'Engagement du Canada concernant la sécurité des produits, une initiative menée par Santé Canada pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne, l'objectif étant de rehausser la sécurité des produits de consommation offerts aux consommateurs sur les places de marché en ligne.

Lancé en septembre 2023, l'Engagement du Canada concernant la sécurité des produits vise à améliorer la sécurité grâce à des mesures préventives et correctives. L'Engagement comprend 14 résolutions, notamment :

repérer les produits de consommation dangereux ;

coopérer avec Santé Canada ;

sensibiliser les vendeurs à la sécurité des produits ;

responsabiliser les consommateurs sur les questions de sécurité des produits.

Les signataires rendront compte chaque année à Santé Canada des mesures prises pour respecter leur engagement.

« La mission de Temu est de fournir aux consommateurs des options sécuritaires et abordables pour les produits dont ils ont besoin », a déclaré un porte-parole de Temu. « La signature de cet engagement renforce notre volonté de protéger les consommateurs et de veiller à ce que des produits sécuritaires et de grande qualité soient accessibles à tous. »

La sécurité des consommateurs est une priorité absolue pour Temu. La plateforme a mis en place des systèmes et des processus solides pour s'assurer que les vendeurs tiers respectent les exigences locales. En voici quelques-uns :

Vérification de la documentation avant l'inscription du produit : les vendeurs doivent soumettre les documents requis avant de mettre en ligne les produits.

: les vendeurs doivent soumettre les documents requis avant de mettre en ligne les produits. Contrôle de la qualité en mode continu : des systèmes automatisés et des vérifications manuelles contrôlent de manière continue la sécurité des produits.

: des systèmes automatisés et des vérifications manuelles contrôlent de manière continue la sécurité des produits. Actions rapides en cas de non-conformité : les produits non conformes sont rapidement retirés, les récidivistes s'exposant à des sanctions sévères.

Un engagement en faveur de la protection des consommateurs

Temu a fait son entrée sur le marché canadien en février 2023, après son lancement aux États-Unis. Temu est rapidement devenue une plateforme de référence pour les acheteurs à la recherche de produits abordables et de qualité.

Plus tôt cette année, Temu a signé un engagement similaire en Corée du Sud. Ce geste démontre l'importance de s'aligner avec les réglementations locales et de mettre la confiance des consommateurs au premier plan de ses priorités, et ce, partout dans le monde.

À propos de Temu

Lancée en septembre 2022, Temu est une plateforme internationale de commerce électronique offrant une large gamme de produits abordables et de qualité dans plus de 200 catégories, y compris l'électronique, les articles ménagers et le mobilier. En mettant les consommateurs en relation directe avec les fabricants, Temu cherche à offrir une valeur exceptionnelle et à démocratiser l'accès des consommateurs à la chaîne d'approvisionnement internationale.

SOURCE Temu

