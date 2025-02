Temu lance un modèle local-à-local au Canada , offrant aux entreprises canadiennes un nouveau canal pour vendre directement aux consommateurs canadiens.

, offrant aux entreprises canadiennes un nouveau canal pour vendre directement aux consommateurs canadiens. Pour marquer son deuxième anniversaire au Canada , l'inclusion par Temu de plus de produits et de marques locales offre aux acheteurs canadiens un meilleur accès à des articles abordables et de haute qualité.

TORONTO, le 24 févr. 2025 /CNW/ -- Temu, la plateforme de commerce électronique connue pour sa large sélection de produits abordables, invite les entreprises canadiennes à vendre directement sur sa plateforme. Alors que Temu célèbre son deuxième anniversaire au Canada, elle introduit un modèle local-à-local qui met en relation les vendeurs canadiens avec les consommateurs canadiens, élargissant l'accès à une gamme plus large de produits.

Actuellement, le programme est exclusivement offert aux entreprises enregistrées au Canada disposant d'un inventaire local et des capacités de distribution. En intégrant davantage de produits et de marques locales, Temu permet aux consommateurs d'accéder à une variété plus large d'articles, y compris des produits volumineux généralement difficiles à expédier par fret aérien. Cette approche permet également un traitement plus rapide des commandes, améliorant ainsi l'expérience d'achat pour les consommateurs canadiens.

Les vendeurs intéressés peuvent visiter https://ca.seller.temu.com/ pour en savoir plus.

« Pour les consommateurs, l'ajout de vendeurs locaux signifie qu'ils pourront bientôt acheter leurs produits préférés fabriqués chez eux sur Temu », a déclaré un porte-parole de Temu. « En introduisant davantage d'options stockées localement, nous facilitons la connexion entre les entreprises et des millions d'acheteurs tout en améliorant l'expérience globale du shopping. »

Le modèle local-à-local de Temu est également disponible dans des marchés tels que les États-Unis, le Mexique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Belgique, l'Autriche, la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Suéde, le Japon et la Corée du Sud. Plus de 50 % des nouveaux vendeurs sur Temu réalisent leur première vente dans les 20 premiers jours, aidant ainsi les entreprises à saisir de nouvelles opportunités et à entrer rapidement en contact avec les consommateurs.

Temu a été lancé aux États-Unis en septembre 2022 et s'est depuis étendu à 90 marchés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Océanie. La plateforme a fait son entrée au Canada en février 2023, offrant une vaste sélection de produits d'un bon rapport qualité-prix.

Lancée en septembre 2022, Temu est une plateforme internationale de commerce électronique offrant une large gamme de produits abordables et de qualité dans plus de 200 catégories, y compris l'électronique, les articles ménagers et le mobilier. En mettant les consommateurs en relation directe avec les fabricants, Temu cherche à offrir une valeur exceptionnelle et à démocratiser l'accès des consommateurs à la chaîne d'approvisionnement internationale.

