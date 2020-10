Temps des fêtes : le CCCD salue l'annonce de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) tient à féliciter la décision de l'administration Plante de mettre en place des conditions gagnantes pour ramener les consommateurs au Centre-Ville pour le temps des fêtes.

« Nous croyons que la gratuité du stationnement combinée aux autres mesures annoncées aujourd'hui saura séduire la clientèle et donner un souffle pour ce quartier qui en a bien besoin. Au nom de nos membres, nous remercions la Ville de Montréal pour cette initiative qui nous aidera à passer un joyeux temps des fêtes », a déclaré Marc Fortin, président du CCCD Québec.

La prolongation des heures d'ouverture permettra aussi de ramener l'esprit festif qui a toujours caractérisé le Centre-Ville pendant cette période. De leur côté, nos membres verront à alimenter cet esprit par leur dynamisme habituel. Le CCCD est convaincu que, grâce à ces mesures, et surtout dans le contexte pandémique, la saison des fêtes 2020 sera très réussie au Centre-Ville de Montréal.

Le CCCD profite de l'occasion pour inviter les autres grandes villes du Québec à emboiter le pas afin de faire réilluminer les centres-villes de la province grâce à la magie des fêtes.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers du gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est plus de 33 000 magasins, plus de 500 000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail annuellement.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Renseignements: Jean-François Belleau, Conseil canadien du commerce de détail, Relations gouvernementales, [email protected], 514-210-1709

