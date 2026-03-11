Tempête : la SAAQ appelle les conducteurs à la prudence

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) recommande aux conducteurs et conductrices de reporter leurs déplacements non essentiels dans les prochains jours. Les personnes qui doivent emprunter le réseau routier doivent impérativement adapter leur conduite aux conditions routières.

Les recommandations à garder en tête :

Planifiez vos déplacements et consultez Québec 511 pour connaître l'état des routes.

et consultez Québec 511 pour connaître l'état des routes. Prévoyez plus de temps pour vos déplacements.

pour vos déplacements. Déglacez et déneigez complètement votre véhicule , y compris le toit, les phares et la plaque d'immatriculation.

, y compris le toit, les phares et la plaque d'immatriculation. Diminuez votre vitesse et tenez-vous à une distance sécuritaire du véhicule circulant devant vous.

et tenez-vous à une distance sécuritaire du véhicule circulant devant vous. Allumez toujours les feux de position et les feux de croisement (les « basses ») dès que la luminosité baisse.

de position et les feux de croisement (les « basses ») dès que la luminosité baisse. Gardez une distance sécuritaire entre vous et les véhicules de déneigement, qui, il est important de le rappeler, sont entourés d'angles morts.

qui, il est important de le rappeler, sont entourés d'angles morts. Faites le plein de lave-glace et assurez-vous que vos essuie-glaces sont en bon état.

et assurez-vous que vos essuie-glaces sont en bon état. Munissez-vous d'une trousse d'hiver à conserver dans votre véhicule (balai à neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.).

Points de service

Durant cette tempête, les services offerts en personne pourraient être affectés. La SAAQ mettra à jour périodiquement son site Web ainsi que ses publications sur les réseaux X et BlueSky pour informer la population de la disponibilité de ses services. Avant de vous déplacer, veuillez vérifier sur notre site Web si le point de service souhaité est ouvert.

Nous rappelons également que la sécurité routière demeure une priorité. Les clients et clientes qui souhaitent annuler leur rendez-vous pour un examen de conduite (théorique ou pratique) peuvent le faire dans SAAQclic. Plusieurs autres transactions peuvent être effectuées en ligne dans SAAQclic, ce qui permet d'éviter des déplacements inutiles.

