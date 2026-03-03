La Société de l'assurance automobile du Québec révoque le certificat de reconnaissance de l'École de conduite Steps

QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce la révocation du certificat de reconnaissance de l'École de conduite Steps, située au 2101, route Transcanadienne, à Dorval. Ce certificat l'autorisait à offrir le Programme d'éducation à la sécurité routière (PESR) menant à l'obtention de la classe 5.

À la suite de vérifications effectuées en lien avec les conditions de reconnaissance des prestataires du PESR, la SAAQ a jugé que cette entreprise ne pouvait pas poursuivre ses activités comme école de conduite reconnue. Par le fait même, au cours des cinq prochaines années, il sera interdit aux propriétaires de cette école d'être à nouveau propriétaires ou de diriger une autre école de conduite reconnue pour offrir le PESR.

Cette décision est en vigueur depuis le 25 février 2026 et s'inscrit dans la saine gestion des activités de la SAAQ.

Cette dernière communiquera avec les clients et clientes de l'école de conduite afin de les accompagner dans la poursuite de leur parcours dans une autre école de conduite reconnue.

Il est possible de consulter la liste des 600 écoles de conduite reconnues par la SAAQ à l'adresse suivante : saaq.gouv.qc.ca/cours-conduite/trouver-ecole-reconnue. Des conseils et des renseignements utiles relatifs aux cours de conduite s'y trouvent également.

