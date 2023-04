Tempête de verglas - Montréal appelle à la prudence et la vigilance concernant les appareils de chauffage d'appoint

MONTRÉAL, le 7 avril 2023 /CNW/ - Alors que ses équipes sont à pied d'œuvre sur le terrain afin d'assurer la sécurité de la population et le rétablissement de la situation, Montréal rappelle aux gens qui utilisent des chauffages d'appoint qu'il est primordial de porter une attention particulière aux intoxications au monoxyde de carbone (CO). Dès qu'une personne présente des symptômes d'intoxication (maux de tête, étourdissements, nausées, vomissements, fatigue), il est important d'évacuer immédiatement.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique incolore, inodore et invisible et une intoxication peut entraîner des séquelles irréversibles ou même la mort. Le monoxyde de carbone est produit lorsqu'un appareil en marche brûle un combustible comme l'essence, l'huile, le gaz naturel, le propane, le kérosène, le naphte ou le bois. Plusieurs appareils dans les résidences produisent du monoxyde de carbone : appareils à propane, moteur à essence, barbecues, lampe, réchaud, chauffe-patio, génératrices, etc.

Pour rappel, aucun équipement temporaire de combustion notamment les appareils de camping fonctionnant au propane ou au naphte ne doit être utilisé à l'intérieur. Vous pouvez utiliser des équipements permanents comme les cuisinières et les foyers à propane, au gaz naturel et au bois en autant qu'ils soient homologués et que vous ayez installé dans votre domicile un détecteur de monoxyde de carbone et un avertisseur de fumée.

Conseils de prévention

Laissez dehors vos appareils conçus pour l'extérieur, notamment les génératrices, les appareils de camping, les appareils à propane et les briquettes.

Si vous utilisez une génératrice, placez-la à l'extérieur dans un endroit ventilé et assurez-vous de diriger son tuyau d'échappement loin des fenêtres ou ouvertures.

Maintenez un approvisionnement en air extérieur constant dans le domicile si vous utilisez des appareils à combustion.

Veillez à ce que les conduits de ces appareils ne soient pas obstrués.

Voici la marche à suivre si vous êtes exposés au monoxyde de carbone :

Dirigez-vous à l'extérieur.

Laissez la porte ouverte en quittant les lieux afin d'aérer l'endroit.

Composez le 9-1-1.

Attendez l'autorisation d'un pompier pour retourner à l'intérieur.

Observez les symptômes de tous les membres de la famille.

Rappelons que Montréal a ouvert le 6 avril en soirée six centres d'hébergement d'urgence temporaires où la population privée d'électricité peut se réchauffer et passer la nuit en attendant le rétablissement de la situation. La population peut aussi aller se réchauffer dans des haltes chaleurs de plusieurs arrondissements.

