Avis d'interdiction d'arrosage en vigueur à compter du 11 août pour les résidents de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro et des villes de Dollard-des-Ormeaux, Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Montréal avise les citoyens desservis par l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds, soit les résidents de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, ainsi que ceux des villes de Dollard-des-Ormeaux, Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue qu'une interdiction d'arrosage entre en vigueur dès aujourd'hui, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Cet avis survient en raison de la mauvaise qualité de l'eau de la rivière des Prairies générée par une baisse du niveau d'eau. De ce fait, la chaîne de traitement pour produire de l'eau potable est grandement sollicitée. Toutefois, la qualité de l'eau produite à l'usine est maintenue selon les standards d'excellence.

La qualité de l'eau au robinet demeure excellente.

Voici les consignes à suivre jusqu'à la levée de l'interdiction relativement aux utilisations permises et interdites: Consignes à respecter

Pour plus de détails, les citoyennes et les citoyens peuvent consulter la Réglementation sur l'usage de l'eau qui encourage une consommation responsable de l'eau et qui vise à assurer une distribution adéquate de cette dernière.

Montréal tient à remercier les citoyennes et citoyens pour leur collaboration.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]