TelyRx étend ses activités à Clearwater, en Floride, triplant son empreinte pour répondre à la demande croissante en soins de santé numériques

Cette expansion intervient après le cap symbolique du million d'ordonnances servies

CLEARWATER, Floride, le 14 juill. 2026 /CNW/ - TelyRx Holdings Inc. (TSX : TELY) (OTCQX : TELYF) (« TelyRx » ou la « Société »), une plateforme de soins de santé numériques et de pharmacie en ligne, a annoncé aujourd'hui une expansion majeure de son siège social et de ses activités de pharmacie à Clearwater, après l'atteinte d'un million d'ordonnances servies et la croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre de 180 % par rapport à l'an dernier. Cette expansion fait plus que tripler l'empreinte globale de TelyRx afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des soins sur ordonnance rapides et pratiques.

TelyRx est une plateforme de pharmacie avec paiement direct par le patient qui donne accès à plus de 450 médicaments approuvés par la FDA.

La plateforme numérique intégrée de TelyRx met les patients en contact avec des fournisseurs de soins de santé agréés et des services pharmaceutiques grâce à une expérience en ligne transparente, simplifiant l'accès aux médicaments approuvés par la FDA pour les besoins en soins courants.

TelyRx cherche également à recruter du personnel pour ses postes en pharmacie, en clinique et en préparation des commandes, afin de maintenir des niveaux élevés de service, des délais de traitement rapides et l'exactitude des commandes.

« La préparation d'un million d'ordonnances est une étape importante qui mérite d'être célébrée mais, ce qui compte le plus, c'est le nombre de clients qui reviennent pour une deuxième, une troisième ou une dixième commande », a déclaré Vanessa Slowey, présidente et chef de la direction de TelyRx. « Leurs commandes répétées nous indiquent qu'un accès rapide et abordable aux médicaments de tous les jours est exactement ce qu'ils attendaient. Cette capacité accrue nous aide à tenir cette promesse à mesure que de plus en plus de personnes nous découvrent. »

La présence accrue à Clearwater permettra à TelyRx d'étendre ses activités en réponse à l'adoption croissante par les consommateurs de solutions de soins virtuels.

À propos de TelyRx

TelyRx est une entreprise de soins de santé et de services pharmaceutiques axée sur la technologie qui exploite une plateforme de pharmacie numérique, laquelle met les patients en contact avec des fournisseurs indépendants titulaires d'une licence délivrée par l'État pour accéder à plus de 450 médicaments quotidiens dans 48 États et territoires américains. L'entreprise exécute les ordonnances par l'entremise de ses pharmacies de détail autorisées et offre une livraison rapide et pratique directement à la porte des patients.

Pour en savoir plus, visitez www.telyrx.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, des déclarations concernant la mise à l'échelle proposée par la Société de ses installations et de ses activités, la demande croissante des clients et l'expansion de ses effectifs pour maintenir les niveaux de service élevés, les délais d'exécution, l'exactitude des commandes et la prestation d'une expérience client transparente et fiable. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les plans de construction, les approbations réglementaires, la disponibilité du personnel qualifié et les facteurs dont il est question à la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société daté du 12 mai 2026 et déposé sur SEDAR+. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui amènent les actions, événements ou résultats à différer de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont valables à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, de résultats ou autres. Rien ne garantit que les déclarations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Les déclarations prospectives reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris, mais sans s'y limiter, les hypothèses abordées dans la présente section. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Neil Weber

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SOURCE TelyRx Holdings Inc.