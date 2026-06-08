TelyRx dépasse le million d'ordonnances, témoignant de la demande croissante pour des services de pharmacie numérique

Ce jalon clé reflète une forte réponse des clients à un accès plus simple et pratique aux soins de santé essentiels

CLEARWATER, Floride, 8 juin 2026 /CNW/ - TelyRx Holdings Inc. (TSX : TELY) (OTCQX : TELYF), une plateforme technologique de soins de santé et de pharmacie en ligne axée sur l'élargissement de l'accès aux médicaments approuvés par la FDA aux États-Unis, annonce avoir a dépassé le million d'ordonnances à l'échelle nationale depuis sa création, une étape importante dans la croissance de l'entreprise.

TelyRx est une plateforme de pharmacie qui donne accès à plus de 450 médicaments approuvés par la FDA.

Cette étape importante reflète la demande croissante des consommateurs pour des expériences de soins de santé plus faciles à naviguer, plus transparentes et plus pratiques, alors que les patients cherchent de plus en plus un accès fiable aux médicaments courants. Pour témoigner leur reconnaissance, les clients actuels se voient offrir un rabais sur l'ensemble du site et un incitatif de référence pour encourager les autres à choisir TelyRx pour leurs soins quotidiens.

TelyRx est une plateforme de pharmacie qui donne accès à plus de 450 médicaments approuvés par la FDA. Grâce à une expérience en ligne entièrement intégrée, TelyRx aide les patients à accéder au traitement de plus de 60 maladies aiguës et chroniques, y compris les allergies, l'asthme, le diabète, la santé sexuelle, la santé des femmes et des hommes et les infections courantes. En mettant les patients en contact avec des fournisseurs de soins de santé agréés et des services pharmaceutiques grâce à une seule expérience en ligne, TelyRx simplifie l'accès aux médicaments approuvés par la FDA pour les besoins de soins courants.

« Atteindre un million d'ordonnances est une étape importante pour TelyRx et une occasion de remercier nos clients », déclare Vanessa Slowey, présidente et chef de la direction de TelyRx. « Les consommateurs recherchent des soins de santé plus faciles d'accès, plus simples à trouver et plus fiables. Le signal le plus significatif pour nous, ce n'est pas la première ordonnance, mais le fait que les patients reviennent encore et encore. »

TelyRx continue d'observer une forte mobilisation dans l'ensemble de la plateforme alors que de plus en plus de consommateurs intègrent des soins de santé à accès direct dans la gestion courante des médicaments. L'entreprise offre exclusivement des médicaments approuvés par la FDA et ne propose pas de médicaments composés ou de substances contrôlées, ce qui témoigne de son souci continu de la conformité, de l'intégrité clinique et de la confiance des patients.

L'infrastructure de l'entreprise est en mesure de servir plus de 97 % de la population américaine, et TelyRx continue d'élargir son réseau de médecins, ses activités de pharmacie et ses offres de médicaments à l'échelle nationale pour répondre à la demande croissante d'expériences de soins de santé plus accessibles et conviviales axées sur la commodité, l'uniformité et la confidentialité.

À propos de TelyRx

TelyRx est une société de soins de santé et de services pharmaceutiques axée sur la technologie qui exploite une plateforme de pharmacie numérique qui permet aux patients d'avoir accès à plus de 450 médicaments quotidiens dans 48 États et territoires américains. L'entreprise exécute les ordonnances par l'entremise de ses pharmacies de détail autorisées et offre la livraison rapide et pratique de médicaments directement à la porte des patients.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.telyrx.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse comprend des déclarations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des mots comme « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention », « croire », « cible », « budget », « plan », « stratégie », « buts », « objectifs », « prédictions », « potentiel », « projets », « possible », « jalons », « projection », la forme négative de ces mots et expressions similaires, les conjugaisons au conditionnel et au futur, bien que ces mots puissent ne pas être présents dans tous les déclarations prospectives. Des exemples de déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la croissance potentielle de la demande des consommateurs pour nos services, les préférences des consommateurs et l'engagement répété des consommateurs, ainsi que l'expansion potentielle de l'entreprise de son réseau de médecins, de ses activités en pharmacie et de ses offres de médicaments à l'échelle nationale.

Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les facteurs dont il est question à la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion et l'analyse de la société daté du 12 mai 2026 et déposé sur SEDAR+. Bien que la société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de ceux prévus, estimés ou prévus. Les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont valables à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, la société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs, de résultats ou autrement. Rien ne garantit que les déclarations prospectives s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Les déclarations prospectives reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris, mais sans s'y limiter, les hypothèses abordées dans la présente section. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Relations avec la presse :

Antonia Graham

TelyRx, affaires générales

[email protected]

Havas Red

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SOURCE TelyRx Holdings Inc.