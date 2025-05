TELUS Santé acquiert Workplace Options, fournisseur de premier plan de services de bien-être auprès d'entreprises Fortune 500

TELUS Santé combine l'innovation axée sur le numérique avec le programme d'aide aux employés et à la famille de Workplace Options pour transformer les solutions de bien-être des employés.

GTCR investira 200 millions de dollars américains dans le cadre de l'acquisition, mettant ainsi à profit son expertise stratégique dans le secteur de soins de santé pour accélérer la croissance et l'innovation de TELUS Santé à l'échelle mondiale.

VANCOUVER, BC et TORONTO, ON, le 14 mai 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS ») (TSX: T) (NYSE: TU) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique avec GTCR, un important investisseur privé qui possède une vaste expertise du milieu des soins de santé. GTCR soutiendra l'acquisition annoncée la semaine dernière par TELUS Santé de Workplace Options, pour un montant en espèces d'environ 500 millions de dollars (350 millions de dollars américains), déduction faite d'une dette contractée d'environ 100 millions de dollars (70 millions de dollars américains). Workplace Options, fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées de bien-être pour les employés présent dans 200 pays et territoires, renforce la position de TELUS Santé en tant qu'acteur inégalé du marché mondial des solutions de bien-être. TELUS Santé est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de services et de solutions de santé et de bien-être numériques, qui donnent aux gens les moyens de vivre en meilleure santé. TELUS Santé est désormais en bonne position pour soutenir la clientèle dans l'ensemble de ses réseaux de distribution et marchés verticaux à l'échelle planétaire, ce qui représente 150 millions de personnes dans le monde, un nombre sans cesse croissant.

« Aujourd'hui marque un tournant dans notre démarche globale en matière de technologies en santé, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En unissant les équipes TELUS Santé et Workplace Options, nous mettons en place une expérience et une expertise sans précédent qui favoriseront l'homogénéité à l'échelle mondiale des programmes d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) et des solutions de bien-être sans équivalent dans notre secteur. Cette acquisition renforce la pratique de TELUS Santé consistant à établir des partenariats avec des fournisseurs, des organisations de santé numérique, des régimes de santé et des employeurs afin d'offrir des solutions solides et adaptées qui sont mises en œuvre à l'échelle mondiale. Cette association dynamique, qui s'appuie sur la vaste expertise de TELUS en matière d'IA et sa capacité de tirer parti des technologies, des tendances et des avancées courantes, permettra de produire des résultats en santé exceptionnels pour l'ensemble des parties prenantes, d'une manière jusqu'alors inédite. Forts de plus de 40 ans d'expérience en investissement dans le secteur de la santé, nous nous réjouissons de l'investissement de GTCR dans cette acquisition, qui appuiera nos efforts d'accélération de la croissance à titre de partenaire à valeur ajoutée ».

« Cette transaction représente bien plus qu'une simple acquisition; elle s'inscrit dans notre vision qui consiste à créer l'une des gammes de solutions de santé et de bien-être les plus complètes au monde, a affirmé Navin Arora, vice-président à la direction, TELUS et président, TELUS Solutions d'affaires, TELUS Santé, TELUS Agriculture & Biens de consommation et TELUS Solutions partenaires. Nous sommes impatients de miser sur nos produits et services hautement différenciés et complémentaires et notre solide clientèle ici et ailleurs dans le monde pour débloquer d'importantes occasions de croissance, de nouvelles sources de revenus et de puissantes économies d'échelle. »

Les avantages de la transaction :

Création d'un réseau mondial de plus de 180 000 fournisseurs dans plus de 200 pays et territoires, ce qui positionne TELUS Santé comme un chef de file dans le secteur de la santé et du bien-être pour employeurs à l'échelle mondiale.

Modèle normalisé pour fournir aux clients un PAEF et des services de bien-être polyvalents, appuyé par un soutien à la clientèle de premier plan et une portée mondiale.

Combinaison de l'infrastructure robuste et des réseaux de pointe de TELUS aux excellentes capacités numériques de Workplace Options, ainsi qu'à l'expertise en IA de TELUS Expérience numérique, ce qui confère à TELUS Santé un avantage concurrentiel unique sur le marché mondial.

« En unissant nos forces à celles de TELUS Santé, nous nous alignons sur une organisation qui partage notre engagement profond envers l'innovation en matière de solutions de PAEF et notre volonté d'offrir une valeur exceptionnelle aux revendeurs, a déclaré Alan King, président et chef de la direction, Workplace Options. Cette acquisition par TELUS Santé marque un nouveau chapitre passionnant, qui nous unit dans notre mission visant à développer ce qui compte le plus : les soins, la connexion et la confiance en milieu de travail. L'innovation numérique de pointe de TELUS Santé nous permettra de fournir des services de bien-être inégalés et de transformer ainsi le secteur de la santé et de la productivité. »

GTCR apporte à cette collaboration stratégique plus de quarante ans d'expertise en investissement dans le secteur de la santé, ayant réalisé plus de 65 investissements dans des plateformes de soins de santé et 250 transactions dans ce domaine. GTCR investira 200 millions de dollars américains dans le cadre de cette acquisition, en misant sur sa connaissance approfondie du secteur et son expérience reconnue en partenariats d'entreprises fructueux. GTCR se positionne comme un allié stratégique qui soutient les ambitions de croissance continue de TELUS Santé, alors que sa participation à l'acquisition de Workplace Options jette les bases d'un partenariat à long terme créateur de valeur.

« Nous sommes ravis de nous associer à TELUS Santé pour soutenir sa croissance continue en tirant parti de notre grande expertise dans le secteur des soins de santé et de notre capacité à structurer une transaction sur mesure pour répondre aux besoins de notre partenaire, a déclaré Dean Mihas, co-chef de la direction et directeur général, GTCR. Fournir des solutions de capital flexibles à des équipes de gestion exceptionnelles, tout en employant une approche de partenariat pour aider à créer de la valeur grâce à la connaissance et à l'expérience du secteur, est au cœur de l'activité de GTCR, qui vise à apporter de la valeur aux entreprises de son portefeuille, aux investisseurs et aux autres parties prenantes. »

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé s'est donné pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus digne de confiance au monde en améliorant l'efficacité générale des soins de santé et en favorisant le bien-être en milieu de travail. En intégrant des technologies de soins de santé évoluées à des services complets de soutien des employés, TELUS Santé propose une approche holistique des soins de santé primaires et préventifs et du bien-être qui améliore plus de 150 millions vies dans plus de 200 pays et territoires. Nos plateformes de santé numériques novatrices, dont nos solutions de dossier médical électronique (DME) et de soins de santé virtuels, permettent aux professionnels de la santé, aux employeurs et aux gouvernements d'offrir des soins personnalisés efficacement. Nos programmes de bien-être pour les employés renforcent l'autonomie des gens avec un soutien complet grâce à des programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), à des ressources en santé mentale, à du counseling financier et à des initiatives de bien-être en milieu de travail. À TELUS Santé, nous sommes déterminés à révolutionner les soins de santé pour que les personnes reçoivent le soutien dont elles ont besoin et pour que les employés puissent s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, créons un futur meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Marielle Hossack

TELUS Santé

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.