TELUS est dorénavant le premier fournisseur de services nord-américain à devenir un partenaire infonuagique officiel de NVIDIA

Le centre d'IA de TELUS aidera le Canada à développer sa propre technologie d'IA, à augmenter la productivité, à protéger les données et à soutenir les entreprises, ce qui rendra le pays concurrentiel sur le plan économique et prêt pour l'avenir

Le premier site à Rimouski, au Québec, utilisera le réseau TELUS PureFibre de classe mondiale et sera alimenté par de l'énergie renouvelable à 99 %

RIMOUSKI, QC, le 18 mars 2025 /CNW/ - TELUS, en collaboration avec NVIDIA, a annoncé aujourd'hui son intention de construire le premier centre d'IA (intelligence artificielle) souveraine du Canada, une installation puissante et super-sécurisée qui permettra aux entreprises et aux chercheurs canadiens d'accéder à des technologies de pointe pour développer des produits d'IA plus intelligents, rendre leurs activités plus efficaces et rester compétitifs dans un monde en constante évolution. Les installations fourniront les superordinateurs et les logiciels nécessaires à l'entraînement de l'IA tout en assurant la sécurité des données, le tout à l'intérieur des frontières canadiennes.

TELUS prévoit déployer la dernière génération de processeurs graphiques (GPU) de NVIDIA en suivant la pile logicielle et les architectures de référence pour Partenaires Cloud de NVIDIA. Le déploiement aura lieu dans le centre de données de TELUS à Rimouski d'ici l'été 2025, avec une expansion prévue dans ses installations en Colombie-Britannique.

Pour offrir l'IA en tant que service (AIaaS), le centre d'IA souveraine utilisera le réseau haute vitesse de fibre optique à très faible latence de TELUS ainsi que ses centres de données qui sont alimentés par des sources d'énergie renouvelables à 99 %. Les centres de données de calibre mondial de TELUS sont conçus pour être trois fois plus écoénergétiques en termes de consommation excédentaire d'énergie que la moyenne dans le secteur, utilisant beaucoup moins d'électricité pour alimenter les charges de calcul de l'IA. Refroidis naturellement, les centres de données de TELUS consomment 75 % moins d'eau que les centres traditionnels. Grâce à ces mesures d'efficacité, le centre d'IA souveraine de TELUS se hissera parmi les centres de données prêts pour l'IA les plus durables au monde.

Les plus récents superordinateurs Hopper et Blackwell de NVIDIA alimenteront le centre d'IA, ce qui accélérera l'entraînement des modèles d'IA, facilitera les réglages de précision et mettra en place des capacités d'inférence évoluées. TELUS joue ainsi un rôle crucial dans l'écosystème de l'IA au pays en étant parmi les premières entreprises à introduire ces plateformes de calcul accéléré au Canada. Le centre d'IA souveraine de TELUS permettra aux entreprises et aux chercheurs d'avoir accès à la puissance de calcul de l'IA nécessaire pour évoluer et stimuler la productivité et l'innovation. Grâce à ce centre d'IA sécurisée et performante, les entreprises canadiennes pourront développer des solutions locales pour des défis locaux, s'assurant que les Canadiens puissent créer, former, adapter et déployer l'IA dans un environnement sécurisé et conforme aux normes de sécurité et à la réglementation canadienne en matière de protection de la vie privée.

« Le Canada a fait de l'IA une priorité nationale en investissant dans les talents, la recherche et la commercialisation, et le centre d'IA souveraine de TELUS fournit maintenant l'infrastructure nécessaire au développement de cette innovation. Les entreprises, les jeunes pousses et les chercheurs au pays pourront bénéficier d'une infrastructure d'IA de pointe pour transformer leurs idées audacieuses en percées concrètes et n'auront plus à se tourner vers des centres au-delà de nos frontières, a déclaré Nazim Benhadid, chef des services technologiques à TELUS. À l'avant-garde de l'adoption de l'IA depuis des années, TELUS a intégré l'IA dans ses réseaux et ses activités afin d'améliorer les services et d'accroître l'efficacité. Avec le centre d'IA souveraine, nous donnons à nos clients la puissance de calcul accélérée dont ils ont besoin pour se développer, être compétitifs à l'échelle mondiale et façonner l'avenir de l'IA - ici même au Québec et au Canada. En collaborant avec NVIDIA, nous disposons des capacités informatiques avancées nécessaires pour stimuler l'innovation d'ici en matière d'IA tout en renforçant l'indépendance numérique du pays. »

« L'infrastructure d'IA souveraine est essentielle pour que chaque nation puisse faire progresser sa société et son économie, tout en préservant ses propres données. Les pays pourront ainsi mener une révolution de l'intelligence au niveau local en misant sur des avancées technologiques mondiales, a déclaré Ronnie Vasishta, premier vice-président du secteur des télécommunications à NVIDIA. Premier fournisseur de services nord-américain à obtenir la désignation de Partenaire Cloud NVIDIA, TELUS combine son réseau et son infrastructure infonuagique sécurisés de pointe avec les dernières plateformes d'IA de NVIDIA et permet ainsi aux entreprises canadiennes d'innover, au même rythme que l'IA. »

Le centre d'IA souveraine témoigne de la position de chef de file de TELUS en matière d'IA. Elle vient consolider son engagement plus large envers l'adoption responsable de l'IA, l'innovation et la croissance de la productivité au Canada. Première entreprise de télécommunications canadienne à signer le Code de conduite volontaire en matière d'IA du gouvernement du Canada en 2023, TELUS a toujours été reconnue dans le secteur pour son engagement à l'égard de la transparence, de l'équité et de la responsabilité dans le développement de l'IA.

TELUS a également été la première entreprise au monde à obtenir la certification Respect de la vie privée assuré dès la conception (ISO 31700-1) pour son outil de soutien à la clientèle alimenté par l'IA générative. Étant l'une des 20 organisations dans le monde à participer au cadre pilote de l'OCDE pour les systèmes d'IA avancés, TELUS joue un rôle actif dans l'élaboration de la gouvernance mondiale de l'IA en apportant un éclairage utile au groupe de travail du G7 sur les données et la technologie. De plus, TELUS a été reconnue par le Responsible AI Institute pour avoir intégré des pratiques d'IA éthiques dans ses systèmes, établissant ainsi une référence pour l'innovation en matière d'IA responsable au Canada et ailleurs.



Avec cette nouvelle étape, TELUS investit dans l'avenir de l'IA au Canada en créant des emplois, en outillant les entreprises et en veillant à ce que nous soyons le chef de file mondial de la nouvelle économie axée sur l'IA. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, mais d'un engagement à construire un Canada plus fort et plus compétitif à l'ère du numérique.

Pour en savoir plus, visitez http://telus.com/centreIA .

