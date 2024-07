Une communication simplifiée entre les premiers répondants, les médecins urgentistes et les cardiologues grâce à l'application Sayhut permet d'obtenir des diagnostics plus rapidement et améliore l'efficacité des traitements

TORONTO, le 29 juill. 2024 /CNW/ - TELUS est fière d'annoncer sa collaboration avec l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, le plus grand et plus important centre de cardiologie dédié à la compréhension, au traitement et à la prévention des maladies cardiaques, ainsi que Badal, un fournisseur de services infonuagiques et d'analyse de données de pointe récemment acquis par TELUS, dans le but de déployer des avancées à une application d'intervention pour téléphone intelligent sûre et respectueuse de la vie privée qui aide à obtenir des diagnostics plus rapidement pour les patients qui pourraient faire une crise cardiaque à cause d'une artère bouchée. L'application augmente la vitesse et la précision de la communication entre les premiers répondants, les médecins urgentistes et les cardiologues interventionnels dans les centres de cardiologie régionaux, ce qui permet un examen et une prise de décisions en temps réel.

La crise cardiaque la plus mortelle, l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (ou STEMI), survient lors d'une obstruction totale ou quasi totale de l'artère coronaire, qui achemine le sang vers le cœur. Chaque seconde qui passe lors d'une attaque entraîne une plus grande fatigue du muscle du cœur, ce qui réduit les chances d'un rétablissement complet. Les directives du gouvernement canadien recommandent le diagnostic et le traitement au patient victime d'un STEMI dans les deux heures suivant la crise cardiaque pour augmenter ses chances de survie. Et pourtant, moins de 5 pour cent des hôpitaux au pays peuvent effectuer les procédures pour administrer un traitement, ce qui signifie que les patients sont transférés d'un hôpital à l'autre et que moins de 50 pour cent d'entre eux reçoivent des soins en temps opportun. Ces chiffres sont encore exacerbés à cause de problèmes dans la communication entre les hôpitaux, entraînant de fausses alarmes et des retards dans les diagnostics.

« La relation entre la prestation de soins et la survie des patients victimes d'une crise cardiaque se compte en minutes, affirme le Dr Hassan Mir, aujourd'hui cardiologue académicien et professeur adjoint de médecine à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Nos recherches démontrent comment la mise en œuvre de l'outil dans certaines régions de l'Ontario a considérablement amélioré le délai et la précision de la prestation de soins, ce qui a libéré du temps et des ressources hospitalières précieux. Notre équipe est optimiste quant au potentiel de cette innovation numérique destinée à simplifier la communication et les processus de recommandation des patients dans les collectivités du Canada et au-delà. »

Sayhut permet un transfert instantané des données du patient à partir de l'application pour que le personnel médical puisse envoyer des images d'électrocardiogrammes en toute sécurité aux équipes de soins des hôpitaux alentour afin d'établir des diagnostics plus rapidement et d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. L'application respecte la réglementation pertinente sur la protection des données, et garantit que l'information sur le patient est transmise de manière sûre et sécurisée. Conçue par le Dr Hassan Mir et le Dr Talha Syed, et mise en œuvre dans les hôpitaux de l'Ontario avec l'appui de Badal, l'application s'étend à présent dans plus d'hôpitaux et de réseaux dans tout le pays.

Actuellement utilisée dans 15 hôpitaux du sud-ouest de l'Ontario, l'application soutient le traitement de milliers de patients. Les évaluations préliminaires ont fait état d'une amélioration considérable dans les délais de prestation des soins d'environ 15 minutes et une diminution des diagnostics inexacts ainsi que des transferts de plus de 10 pour cent. Des financements récents de la part du Centre d'innovation de l'Ontario ont permis la mise en œuvre de l'application dans trois autres grands hôpitaux d'Ottawa.

Une composante importante de l'application actuelle et de la prochaine version est l'infrastructure infonuagique conçue par Badal, qui exploite la plateforme infonuagique de Google. Lauréat du Trophée Partenaire de services Google 2024 au Canada, Badal construit une infrastructure infonuagique axée sur le client et a rejoint la famille TELUS en 2023. TELUS travaille également à faire évoluer cette structure pour un déploiement étendu au Canada et à l'échelle internationale.

« Grâce à Badal, TELUS approfondit son engagement à utiliser la technologie comme outil de transformation pour améliorer les soins apportés aux patients », déclare Jayne Landry, première vice-présidente, Produits et technologies du secteur à TELUS. Il est essentiel d'exploiter le pouvoir de l'analyse des données et de l'infonuagique pour accomplir notre mission de favoriser l'innovation et d'offrir des services d'exception. L'application Sayhut est un exemple probant de la transformation numérique dans le secteur des soins de santé, augmentant l'efficacité, la précision et la performance, et en fin de compte améliorant la vie des patients. »

« À Badal, nous comprenons l'importance cruciale d'utiliser les données et la technologie infonuagique pour promouvoir l'efficacité opérationnelle dans les secteurs les plus réglementés du Canada, soutient Zohaib Butt, fondateur de Badal. En exploitant la plateforme infonuagique de Google et l'IA, nous intégrons une technologie de pointe dans le système de soins de santé du Canada pour parvenir à de meilleurs résultats pour les patients et établissons de nouvelles normes pour l'excellence des soins de santé en Ontario et au-delà. »

Des développements sont en cours pour intégrer l'IA et améliorer les capacités de l'application en exploitant la technologie IA de l'infonuagique de Google. Badal utilise cette approche non seulement pour Sayhut, mais également pour différentes initiatives à TELUS Santé afin d'améliorer la vie des patients. L'équipe prévoit de concevoir des modèles entraînés sur des milliers d'électrocardiogrammes et cadres médicaux, afin d'aider dans l'identification précise et en temps opportun de crises cardiaques. Une fois qu'ils auront été créés, ces modèles appuieront le personnel médical en priorisant la communication et le transfert des patients selon un examen de l'IA de l'électrocardiogramme du patient. Il est important de noter que l'application est conçue pour aider, et non pas remplacer l'expertise et le jugement des professionnels médicaux, et que les diagnostics finaux ainsi que les décisions concernant les traitements restent fermement entre les mains des prestataires de soins de santé qualifiés.

À propos de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

L'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa est l'un des centres de santé cardiaque les plus réputés du Canada, grâce aux soins inégalés qu'il prodigue à ses patients, un institut de recherche de renommée mondiale qui transfert la science du laboratoire aux patients, et le principal influenceur du pays dans la prévention des maladies cardiaques. Sa promesse, les patients d'abord, reste le pilier même de sa fondation.

Pour en savoir plus, consultez https://www.ottawaheart.ca/fr.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

