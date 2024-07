Un Canadien sur cinq en situation d'itinérance est aussi atteint de diabète

Le nouveau programme de dépistage Point of Care vise donc à répondre à un besoin essentiel au sein de la population marginalisée de Calgary, en plus de réduire la pression exercée sur les hôpitaux locaux

CALGARY, AB, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS, en partenariat avec le Centre de santé communautaire The Alex et l'Université de Calgary, a présenté son nouveau programme pilote et innovant dans le domaine de la santé : la clinique mobile « The Alex » propulsée par TELUS Santé. Elle permet d'offrir davantage de lieux de prestation de services mobiles pour le dépistage du diabète aux Calgariens dans le besoin. Au Canada, une personne sur cinq en situation d'itinérance est atteinte de diabète. Ces personnes sont donc confrontées à des défis croissants pour la gestion de leur maladie, y compris un risque cinq fois plus élevé d'hospitalisation (liens anglais). La clinique mobile The Alex, propulsée par TELUS Santé, est une clinique mobile spécialement équipée pour offrir des soins de santé primaires aux Calgariens dans le besoin, notamment des tests de routine, des moyens de contraception, des traitements pour les infections transmissibles sexuellement (ITS), des services de réduction des risques, des soins de santé mentale et des consultations. Complémentaire aux soins primaires et aux services d'aide sociale offerts par la clinique mobile The Alex, qui a offert plus de 5 000 consultations de patients depuis son lancement en 2022, ce nouveau service répondra à un besoin essentiel en plus de réduire la pression déjà exercée sur les hôpitaux locaux.

Logo de The Alex (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.) Logo de l’Université de Calgary (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

Afin de sensibiliser le public à l'offre de ces services essentiels, en plus du nouveau test aux lieux de prestation de services, TELUS et The Alex organisent un barbecue communautaire, le 9 juillet, au Centre de santé communautaire The Alex de Calgary. L'événement permettra également d'informer les Calgariens marginalisés quant à l'importance des aliments nutritifs et des tests préventifs. Des repas sains seront servis et les membres de la communauté présents recevront une carte-cadeau d'épicerie locale leur permettant de se procurer davantage de repas santé.

« À TELUS, nous sommes animés par nos efforts collectifs d'exploiter notre technologie et notre sens de l'altruisme pour améliorer les services de santé, affirme Nimmi Kanji, directrice principale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur et des programmes à vocation sociale de TELUS. C'est un honneur d'avoir un partenariat avec le centre The Alex et l'Université de Calgary. Cela nous permet de continuer à éliminer les obstacles qui empêchent les populations marginalisées d'accéder aux services de soins de santé essentiels. Des soins primaires au soutien en santé mentale, sans oublier les tests de diabète aux lieux de prestation de services, nous mettons la technologie et la compassion humaine de l'avant afin d'offrir des soins de santé aux collectivités et aux personnes qui en ont le plus besoin, rappelant aussi à nos concitoyens qu'ils ne sont pas seuls. »

Fait dans le cadre du programme national Santé pour l'avenir de TELUS, qui permet à des Canadiens marginalisés de 25 collectivités d'accéder à des soins de santé de base et mentale, le lancement des tests de dépistage du diabète aux lieux de prestation de services de Calgary a été rendu possible grâce à deux partenaires de l'Université de Calgary : le Calgary Diabetes Advocacy Committee (CDAC) et un groupe de recherche communautaire et participatif, composé de chercheurs universitaires et de huit co-chercheurs dotés d'une expérience sur le terrain, qu'il s'agisse de diabète ou d'itinérance.

« Alors que nous entamons un nouveau chapitre avec l'Université de Calgary, nous sommes emballés de développer le partenariat déjà bénéfique entre notre clinique mobile et TELUS, souligne Joy Bowen-Eyre, chef de la direction à The Alex. Nous avons constaté l'incidence positive de notre clinique mobile, qui facilite l'accès aux soins de santé en plus de produire des résultats positifs. Grâce au soutien de TELUS et de l'Université de Calgary, notre équipe pourra aider davantage de patients, en plus d'améliorer nos soins au sein des populations les plus vulnérables. En développant la résilience, les connaissances et les compétences des personnes diabétiques les plus à risque, en raison de leur accès limité à d'autres services de soutien, nous franchissons un pas de géant vers l'amélioration des résultats pour la santé. »

« Notre précédent programme de sensibilisation auprès des personnes diabétiques des refuges nous a permis d'aider plusieurs d'entre elles. Toutefois, il y a encore beaucoup de Calgariens qui ne sont pas traités et qui pourraient bénéficier de soins du diabète plus accessibles, affirme le docteur David J.T. Campbell, spécialiste en médecine interne et professeur agrégé à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary. Désormais, puisque le programme est assuré par notre clinique mobile, nous pouvons offrir des soins spécialisés complets aux diabétiques qui se retrouvent face à des barrières d'accès aux soins de santé, dans les cliniques traditionnelles du milieu hospitalier, par exemple. »

Dans le cadre d'un engagement de 13 millions de dollars (jusqu'en 2026), le programme Santé pour l'avenir de TELUS a permis d'offrir plus de 225 000 visites à des patients de 25 collectivités canadiennes depuis sa création. De plus, il procure un accès gratuit aux services de counselling de Mes Soins TELUS Santé MC pour les personnes marginalisées ayant besoin de soutien en santé mentale au Canada tout en offrant un accès à prix réduit aux services Alerte Médicale TELUS Santé aux adultes plus âgés à faible revenu.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous améliorons les soins de santé pour tous, visitez le site telus.com/healthforgood.

À propos de The Alex

Offrant des programmes complémentaires de soins de santé, de logement, de mieux-être et sociaux, le centre The Alex est un rayon d'espoir pour les citoyens les plus vulnérables de Calgary. Grâce à notre approche axée sur les patients, nous envisageons une communauté où chaque personne se sent valorisée et capable de s'épanouir. Notre mission vise à améliorer la qualité de vie en favorisant l'accès aux services de santé, d'habitation et sociaux. Forte de cinquante ans d'expérience, notre équipe a acquis la réputation de s'attaquer aux problèmes de santé et sociaux complexes, aidant les gens à passer d'une situation de crise à une situation de bien-être, et d'une période de défis à une période de changements.

Pour en savoir plus sur The Alex, visitez www.thealex.ca et suivez @thealexchc sur Twitter et Instagram.

À propos de l'Université de Calgary

Située dans la ville canadienne reconnue pour son esprit d'entreprise, l'Université de Calgary est l'université entrepreneuriale du pays. Axée sur la recherche de pointe, elle est aujourd'hui au sommet du classement des meilleures universités. Depuis 1966, ses 35 000 étudiants bénéficient d'un environnement d'apprentissage novateur qui repose sur la recherche, les expériences pratiques et l'esprit d'entreprise. Elle est d'ailleurs chef de file de la création d'entreprises au Canada. Entreprenez un projet dès aujourd'hui à l'Université de Calgary.

Pour en savoir plus, visitez ucalgary.ca. Surveillez les dernières nouvelles à propos de nous sur Twitter à @UCalgary. Pour consulter les communiqués de presse, les images et tous les renseignements sur les facultés et les communications avec les experts de l'Université de Calgary, visitez notre salle de nouvelles à ucalgary.ca/newsroom.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Saara Rahikka

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.