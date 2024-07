Ces investissements sont jumelés à une contribution importante du gouvernement du Québec et du CRTC pour étendre la connectivité sans fil aux communautés isolées et rurales

RIMOUSKI, QC, le 2 juill. 2024 /CNW/ - TELUS annonce un investissement privé de 8,5 millions de dollars dans la région du Bas-Saint-Laurent cette année pour le déploiement et la mise à jour de ses réseaux. Cet investissement est associé à la contribution financière de 3,5 millions de dollars du gouvernement du Québec et de 2,9 millions de dollars du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) qui permettront l'ajout d'une quinzaine de nouveaux sites sans fil 5G dans la région.

Les investissements du gouvernement du Québec annoncés en avril 2024 permettront l'ajout d'une douzaine de nouveaux sites qui augmenteront le niveau de service pour la couverture cellulaire. Ils seront en outre situés dans les municipalités de Saint-Zénon-du- Lac-Humqui , Saint-Léon-le-Grand, Saint-Cléophas, Saint-Charles-Garnier , Sainte-Marguerite-Marie , Sayabec , Saint-Valérien et La Rédemption. D'autres sites sont actuellement en évaluation pour la région et la planification et les travaux préparatoires débuteront en 2024. TELUS prévoit que les premiers sites seront en service dès 2025.

Dans le cadre du Fonds du CRTC, dont les détails furent dévoilés l'an dernier , un nouveau site sans fil sera activé à Saint-Vianney et deux nouveaux à Saint-René-de- Matane d'ici la fin de l'année. La mise en service de sites à Saint-René-de- Matane et Routhierville sera effectuée dès 2025.

Citations

« Les investissements dans nos réseaux de calibre mondial sont primordiaux afin de maintenir les Québécois connectés aux personnes, aux informations et aux ressources essentielles, mais aussi afin qu'ils bénéficient de toute l'innovation et l'évolution de notre gamme de produits et services soutenus par la puissance de ces réseaux, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing, TELUS. La connectivité favorise le développement de nos régions, renforce leur attrait et accélère leur transition environnementale. Elle contribue également à combler les écarts numériques et socio-économiques, offrant ainsi à chaque membre de la société l'occasion d'atteindre son plein potentiel. Bien que nos investissements privés soient essentiels, nous saluons les efforts du gouvernement du Québec et du CRTC pour améliorer la couverture sans fil dans nos régions. »

« Des investissements pour la construction de nouveaux sites sans fil au Bas-Saint-Laurent étaient réclamés depuis longtemps, souligne Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia. Les investissements de TELUS, du gouvernement du Québec et du CRTC renforceront la sécurité sur notre territoire, amélioreront l'accès à la fibre optique et à un réseau cellulaire fiable et performant, et contribueront au développement socio-économique de la région. »

« À Saint-Vianney, nous avons travaillé activement pour l'installation d'une tour afin d'obtenir une couverture cellulaire, souligne Georges Guénard, maire de Saint-Vianney. Cette initiative de TELUS répond à un besoin fréquemment évoqué par les habitants et revêt une importance cruciale pour soutenir le développement de la municipalité et du tourisme. Je suis emballé de voir le projet se réaliser. »

Investissements durables pour un futur meilleur

D'ici 2028, TELUS prévoit investir 73 milliards de dollars au Canada, dont 10 milliards de dollars dans l'économie du Québec, pour ses infrastructures, activités et licences de spectre, et afin d'améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial.

L'équipe TELUS se distingue par sa vision ambitieuse en matière d'engagement communautaire et par l'engagement de son équipe à promouvoir la philosophie d'entreprise « Nous donnons où nous vivons ». En 2023 jusqu'à aujourd'hui, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a fait don de près de 265 000 $ à plusieurs organisations locales ayant un impact sur la jeunesse dans la région du Bas-Saint-Laurent pour différents projets d'organismes, notamment le Centre de pédiatrie sociale Rimouski-Neigette, Moisson Rimouski-Neigette et La Ressource. Cette générosité témoigne de la conviction profonde de TELUS selon laquelle le succès en affaires est indissociable de l'engagement communautaire.

Les investissements annoncés dans le présent communiqué sont conformes aux prévisions globales en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2024, publiées le 9 février 2024 dans le cadre du quatrième trimestre financier de 2023 de l'entreprise.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements et des plans d'avenir, y compris des déclarations sur les plans d'investissements de TELUS dans son infrastructure, ses activités d'exploitation, ses services et ses licences de spectre, sur les connexions prévues à son réseau PureFibre et sur ses objectifs environnementaux. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, et les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas s'y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel de 2023 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc susceptibles de changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

