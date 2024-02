TELUS a recyclé plus de 3 600 tonnes de cuivre

Le passage du cuivre à la fibre a déjà entraîné une réduction cumulative de plus de 7 400 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, car PureFibre est jusqu'à 85 pour cent plus économe en énergie que le cuivre et plus résiliente en cas de phénomène météorologique extrême

VANCOUVER, BC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - L'engagement de TELUS à faire passer son réseau du cuivre à la fibre optique afin d'offrir des vitesses fulgurantes et une fiabilité inégalée continue d'entraîner des retombées environnementales très positives, mais moins connues, tout en contribuant aux objectifs ambitieux de carboneutralité du Canada et à nos efforts pour créer un avenir durable. Notre investissement stratégique et avangardiste dans le réseau TELUS PureFibre primé a établi notre position de chef de file mondial en matière de retrait du cuivre. Il nous a aussi permis de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, en baisse de plus de 7 400 tonnes depuis 2018, ce qui équivaut à retirer plus de 1 600 voitures à essence de nos routes pendant un an*. Ces résultats sont dus à la mise hors service de milliers de dispositifs du réseau de cuivre et à notre programme de retrait du cuivre, dans le cadre duquel nous avons recyclé ou réutilisé plus de 3 600 tonnes de cuivre, ce qui évitera l'extraction de nouvelles ressources.

« Le cuivre joue un rôle essentiel dans la stratégie d'électrification du Canada, dans le réseau de transmission et de distribution, ainsi que dans les technologies renouvelables. En réutilisant stratégiquement le cuivre, TELUS contribue directement aux objectifs d'électrification du pays et à la mise en place d'une économie circulaire pour la gestion de cette précieuse ressource. Notre initiative proactive de recyclage des métaux définit les normes encadrant un programme de recyclage à l'échelle industrielle, ce qui renforce le leadership de TELUS en matière de développement durable », a déclaré Tony Geheran, chef de l'exploitation à TELUS.

Depuis 2018, TELUS a entrepris de faire passer ses clients des services résidentiels du cuivre à PureFibre, et nous sommes fiers d'annoncer que nous avons réussi à transférer plus d'un demi-million de clients à ce jour. À la fin de 2023, TELUS avait pu transférer 98 pour cent des clients admissibles de 14 régions clés de la Colombie-Britannique et de l'Alberta où le service sur cuivre a été complètement retiré. Cette transition leur permet de profiter des nombreux avantages du réseau PureFibre, notamment des vitesses plus rapides et une résilience accrue en cas de phénomène météorologique extrême, garantissant que le réseau de TELUS demeure fonctionnel même en cas d'urgence météorologique grave.

Jusqu'à 85 pour cent plus économe en énergie que le cuivre, le réseau TELUS PureFibre est la technologie Internet la plus durable au Canada. Son efficacité énergétique nous a permis de réduire de deux tiers les activités de réparation du réseau et les visites des techniciens, et ainsi, de diminuer les gaz à effet de serre émis par notre parc de véhicules.

TELUS reste déterminée à favoriser l'innovation durable et à offrir une connectivité supérieure à l'échelle du pays. Notre investissement dans le réseau pour le faire passer du cuivre à la fibre optique est une étape importante dans l'atteinte de nos objectifs de développement durable qui nous permet aussi d'offrir à nos clients un réseau plus fiable et évolutif.

* Source : Calculateur d'équivalences de gaz à effet de serre de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA)

