Le nombre de personnes en situation d'itinérance et succombant à des surdoses ne cessant de croître, TELUS révise à la hausse les investissements dans son programme Santé pour l'avenir, les faisant passer à 16 M$ d'ici 2027.

KAMLOOPS, BC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS, en collaboration avec ASK Wellness Society , a annoncé le lancement de sa plus récente clinique mobile Santé pour l'avenir MC, qui permettra d'offrir des soins de santé primaires et des soins de réduction des risques aux personnes en situation d'itinérance de la région de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Les services seront initialement fournis à Kamloops et à Merritt, et devraient l'être à Penticton plus tard. L'annonce arrive au moment où Kamloops, ville se classant au troisième rang au pays en matière de croissance rapide, connaît l'un des plus hauts taux d'overdoses fatales par habitant en Colombie-Britannique en raison de la convergence de multiples facteurs, dont la crise de consommation de drogues illégales toxiques, l'augmentation de 51 pour cent du nombre de personnes en situation d'itinérance, et la pression exercée sur l'ensemble du système de santé. La clinique mobile ASK Wellness propulsée par TELUS Santé contribuera à répondre aux besoins urgents et de plus en plus considérables de ces collectivités, en prenant en charge environ 4 000 visites de patients annuellement.

La clinique mobile ASK Wellness propulsée par TELUS Santé permettra d’offrir des soins de santé primaires et des soins de réduction des risques aux personnes en situation d’itinérance de la région de l’intérieur de la Colombie-Britannique. (Groupe CNW/TELUS Communications Inc.)

« À TELUS, nous sommes motivés par notre volonté collective de miser sur notre leadership technologique et en matière d'innovation humaine pour créer des collectivités florissantes et saines, affirme Patrick Barron, vice-président, Responsabilité sociale et investissement communautaire, TELUS. Nous avons le plaisir d'annoncer que nous augmentons notre investissement dans le programme Santé pour l'avenir de TELUS, le faisant passer à 16 M$ d'ici 2027, et sommes ravis de nous associer à ASK Wellness Society, qui partage notre idéologie selon laquelle chaque Canadien devrait avoir accès à des soins de santé et à des services sociaux au moment et à l'endroit où il en a besoin, peu importe son statut socioéconomique. »

ASK Wellness Society fournit actuellement des services et un toit à plus de 3 000 personnes par année, y compris à des personnes s'identifiant comme autochtones. L'organisme et TELUS ont pris l'engagement d'offrir un milieu accueillant et des services de santé pertinents, peu importe la culture de la personne qui en bénéficie. Le personnel soignant collaborera avec les travailleurs sociaux de la clinique et rencontrera les bénéficiaires à l'endroit et au moment où ils ont besoin de soutien. De plus, la clinique mobile offrira une connexion au réseau Wi-Fi de TELUS et sera équipée du Dossier Collaboratif Santé (DCS), ce qui permettra au personnel soignant de recueillir et de stocker les données, de faire le suivi des résultats au fil du temps et de traiter des patients qui n'avaient anciennement aucun historique médical documenté pour assurer la continuité des soins. La clinique est divisée en deux espaces principaux : le premier servant à accueillir les patients et à offrir des consultations, et le deuxième, privé, doté d'une table d'examen et d'un poste de travail destiné au personnel soignant. Cet aménagement permettra à l'équipe de traiter les patients avec la dignité et le respect qu'ils méritent.

« Depuis plus de 30 ans, ASK Wellness Society fournit des soins de santé essentiels à notre collectivité, déclare Bob Hughes, directeur général, ASK Wellness Society. Comme la demande ne cesse d'augmenter, nous sommes enchantés de nous associer à TELUS pour déployer une clinique mobile dans les collectivités de Kamloops et de Merritt. Cette initiative permet à notre équipe d'offrir des services de santé essentiels directement à davantage de personnes qui en ont le plus besoin, ce qui élimine en partie les obstacles les plus fréquents à l'accès aux soins de santé, et contribuera à améliorer l'état de santé et de mieux-être des membres de nos collectivités. »

Le partenariat avec ASK Wellness Society est la plus récente évolution du programme national Santé pour l'avenir de TELUS, qui a permis de prendre en charge 240 000 patients en tout dans 27 collectivités au pays depuis sa création. Pour en savoir plus sur le programme Santé pour l'avenir de TELUS, visitez la page telus.com/santepourlavenir .

À propos de Santé pour l'avenir de TELUS

Depuis 2014, le programme Santé pour l'avenir de TELUS permet aux personnes mal desservies d'accéder aux soins médicaux et de santé mentale dont elles ont besoin en utilisant la puissance de la technologie. En prenant appui sur notre promesse d'investir 16 M$ d'ici 2027, les cliniques mobiles Santé pour l'avenir de TELUS ont pris en charge plus de 240 000 visites de patients dans 27 collectivités canadiennes depuis leur création en 2014. Grâce à la technologie des dossiers médicaux électroniques de TELUS et à la compassion, les cliniques mobiles de TELUS Santé offrent des soins médicaux primaires essentiels aux personnes en situation d'itinérance. Le programme appuie également les femmes marginalisées en leur donnant accès à des séances de consultation gratuites grâce à Mes Soins TELUS Santé. De plus, il aide les aînés à faible revenu à préserver leur autonomie et leur tranquillité d'esprit grâce à l'accès financé offert au Compagnon Santé connectéeMC de TELUS.

À propos d'ASK Wellness Society

Fondé en 1992 sous le nom AIDS Society of Kamloops, l'organisme ASK Wellness Society a été créé pour promouvoir la santé et le mieux-être et appuyer l'éducation dans la collectivité de Kamloops. Il a rapidement reconnu le besoin de trouver un toit aux personnes en situation d'itinérance de sorte qu'elles puissent se concentrer sur leur santé. Une initiative de logement est alors née. En 2016, l'organisme a adopté le nom ASK Wellness Society pour refléter le besoin de service de tous les membres de la communauté aux prises avec des difficultés en matière de logement, de santé ou d'emploi. Ayant pour vision de créer une société qui reconnaît la valeur et le potentiel de chaque personne, l'organisme fournit actuellement des services à plus de 3 000 personnes vivant dans les villes de Kamloops, de Merritt et de Penticton. Cela comprend les personnes vivant dans les 750 unités d'habitation offertes dans le continuum de services, qui consiste à sortir les gens de la rue en leur fournissant un logement, dans le but de favoriser ensuite leur santé et de les aider à trouver un emploi.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 75 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Saara Rahikka

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.