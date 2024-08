TELUS est fière de se joindre aux principaux acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle (IA) pour contribuer au développement et au déploiement d'une IA sûre et digne de confiance, dans le cadre d'un partenariat avec un nouvel institut de sécurité du gouvernement américain

TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est jointe à plus de 280 acteurs de premier plan de l'intelligence artificielle (IA) pour participer à une initiative du département du Commerce des États-Unis visant à soutenir le développement et le déploiement d'une IA sûre et digne de confiance. Il s'agit de la première entreprise de télécommunication canadienne à prendre part à cette initiative. Mis en place par le National Institute of Standards and Technology (NIST) du département du Commerce des États-Unis le 8 février 2024, le AI Safety Institute Consortium (AISIC) regroupe des créateurs et des utilisateurs d'IA, des universitaires, des chercheurs du gouvernement et du secteur privé, ainsi que des organisations de la société civile, afin de remplir cette mission.

« TELUS est résolue à mettre la puissance de la technologie au service d'un futur meilleur. Notre participation au AI Safety Institute Consortium témoigne de notre engagement envers l'utilisation responsable de l'IA, qui doit être développée et déployée d'une manière transparente, éthique, sûre et profitable à tous, affirme Pam Snively, chef des données et des relations de confiance à TELUS. Nous avons hâte de collaborer avec d'autres chefs de file du secteur, des universitaires et des organisations afin de faire progresser les normes et les pratiques qui façonneront l'avenir de l'IA de façon responsable. »

Le consortium rassemble plus de 280 entreprises et organisations membres qui sont aux premières lignes du développement et de l'utilisation des systèmes d'IA, ainsi que des représentants de la société civile et des équipes universitaires qui cherchent à établir une compréhension fondamentale du rôle de l'IA dans la transformation de la société. Ces entités représentent les plus grandes entreprises et les jeunes pousses les plus novatrices aux États- Unis, les créateurs des systèmes virtuels et physiques d'IA les plus évolués au monde, des membres clés de la société civile et de la communauté universitaire, ainsi que des représentants de professions profondément engagées dans l'utilisation de l'IA. Le consortium englobe également des administrations locales et étatiques, de même que des organismes sans but lucratif. Le consortium collaborera aussi avec des organisations de pays animés par la même mission, qui ont un rôle déterminant à jouer dans l'établissement de normes de sécurité interopérables et efficaces dans le monde entier.

TELUS est à l'avant-garde des enjeux d'éthique de l'IA et s'emploie continuellement à établir de nouvelles normes de référence dans le secteur. Elle a récemment marqué l'histoire avec son outil de soutien à la clientèle utilisant l'IA générative, propulsé par Fuel iX, un moteur d'IA de calibre entreprise conçu par TELUS International (qui deviendra TELUS Expérience numérique plus tard au troisième trimestre) afin d'aider les entreprises à mettre en œuvre et à gérer des solutions d'IA générative personnalisées à grande échelle. Cet outil est devenu le premier au monde à obtenir la certification internationale « Respect de la vie privée assuré dès la conception » (ISO 31700- 1). TELUS a également reçu le prix Outstanding Organization 2023 (organisation exceptionnelle 2023) du Responsible AI Institute en reconnaissance de son engagement à favoriser la confiance et à en faire profiter la société. TELUS est aussi la première entreprise de télécommunication au Canada à signer le code de conduite volontaire pour l'IA générative, qui vise à assurer le développement transparent, équitable et responsable de la technologie de l'IA générative.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS à l'égard de l'IA responsable, visitez le site telus.com/IAresponsable.

