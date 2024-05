TORONTO, le 6 mai 2024 /CNW/ - TELUS lance son nouvel outil de soutien à la clientèle utilisant l'intelligence artificielle (IA) générative pour telus.com - l'une des premières solutions d'IA générative accessibles aux clients provenant d'une organisation canadienne. Alimenté par Fuel iX et OpenAI Service de Microsoft, l'outil de soutien à la clientèle utilise l'IA générative pour fournir des réponses simples, rapides et intuitives aux questions des clients, leur offrant ainsi une expérience numérique pratique et transparente.

Depuis son déploiement, l'outil de soutien utilisant l'IA générative a déjà répondu à plus de 50 000 demandes de clients, permettant ainsi à 28 % plus de clients de trouver eux-mêmes l'information voulue par rapport à une recherche conventionnelle effectuée sur le site web. Pour plus de commodité, les clients qui ont des questions précises sur leur compte sont orientés vers les agents de TELUS qui sont toujours disponibles pour répondre aux demandes spécifiques et plus complexes.

« Nous savons que les facteurs temps et accessibilité sont importants pour nos clients, et nous sommes ravis d'utiliser la puissance de l'IA générative pour faire en sorte que leur expérience de soutien soit plus rapide, plus facile et plus intuitive, a déclaré Hesham Fahmy, chef du service de l'information à TELUS. TELUS s'engage également à respecter son approche responsable et éthique de la conception technologique et de l'intendance des données, reconnue à l'échelle mondiale, et notre outil de soutien utilisant l'IA ne fait pas exception à la règle. »

L'IA générative est une technologie de pointe qui peut créer du contenu, des images et des textes en apprenant à partir de données et de modèles existants. L'outil de TELUS possède des fonctionnalités avancées de traitement du langage naturel et consulte plus de 1 000 articles de soutien à la clientèle pour fournir des réponses rapides et intelligentes à de nombreuses questions courantes, offrant ainsi un soutien efficace 24 heures sur 24. Il a été conçu en accordant la priorité à la confidentialité des données à chaque étape du développement, en adhérant aux principes éthiques de la protection des renseignements personnels dès la conception et de l'IA responsable. C'est ainsi que l'outil a été soumis à des tests exhaustifs d'atténuation des risques pour cerner, évaluer et éviter les vulnérabilités.

TELUS est un chef de file mondial dans l'utilisation responsable et éthique de l'IA, et a récemment reçu le prix Outstanding Organization 2023 (organisation exceptionnelle 2023) du Responsible AI Institute en reconnaissance de son engagement à favoriser la confiance et à en faire profiter à la société. TELUS est aussi la première entreprise de télécommunication au Canada à signer le code de conduite volontaire pour l'IA générative , qui vise à assurer le développement transparent, équitable et responsable de la technologie de l'IA générative.

L'outil de soutien utilisant l'IA générative de TELUS est alimenté par Fuel iX , un moteur d'IA d'entreprise conçu par TELUS International pour aider les entreprises à déployer et à gérer plus rapidement des solutions d'IA générative personnalisées à grande échelle, et intègre de grands modèles de langage provenant d'Azure OpenAI Service de Microsoft.

« TELUS saisit l'occasion de l'IA pour découvrir de nouvelles possibilités en matière d'expérience client, a déclaré Tom Kubik, directeur général, Grandes entreprises commerciales, à Microsoft Canada. En intégrant Azure OpenAI Service de Microsoft, TELUS peut exploiter la puissance de l'IA générative pour offrir des expériences plus pratiques et plus transparentes à ses clients partout au Canada. »

TELUS s'engage à fournir des technologies de pointe pour améliorer l'expérience client. La collaboration avec Microsoft et TELUS International témoigne de l'innovation technologique de TELUS, qui offre à ses clients des expériences connectées, humanisées et numériques de premier plan.

Visitez telus.com/soutien pour en savoir plus.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de bien-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 69 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur X @NouvellesTELUS et sur Instagram @Darren_Entwistle.

Personne-ressource pour les médias :

Emily Piccinin

TELUS Communications

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.