Une infrastructure de données repensée soutiendra le développement de l'IA et améliorera l'expérience client

VANCOUVER, BC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - TELUS est fière d'annoncer qu'elle a mené à bien son ambitieux projet de modernisation des données en collaboration avec Google Cloud et Onix. Le projet a permis de remanier et de simplifier le traitement des données de TELUS en passant de sources fragmentées sur site à une plateforme unifiée basée sur le nuage. L'entreprise a ainsi amélioré considérablement l'accès aux données et la convivialité, et le projet a ouvert la voie à des capacités avancées d'intelligence artificielle (IA) dans l'ensemble de ses activités, à une diminution de la consommation d'énergie et à l'offre de solutions clients plus rapides et plus personnalisées.

TELUS a réussi à mettre à niveau des centaines de pipelines de données de calibre entreprise (processus qui permettent de transférer et d'organiser les données) et à migrer plus de 14 pétaoctets de données depuis des systèmes patrimoniaux cloisonnés vers Google Cloud sur une période accélérée de trois ans. Cette migration a permis de consolider les données clients provenant de plus de 100 sources de données dans l'ensemble de TELUS en un centre de données central, créant ainsi une source unique et fiable. Grâce à un accès plus rapide et plus facile à des données unifiées et fiables, les membres de l'équipe TELUS peuvent recueillir en temps réel de l'information sur l'entreprise et les clients afin de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Tout au long de la modernisation, TELUS est restée fidèle à ses normes rigoureuses en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée.

La migration a permis d'éliminer plus de 30 pour cent des données obsolètes stockées sur une ancienne infrastructure sur site, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie et l'empreinte carbone de TELUS, tout en lui permettant de réaliser des économies substantielles. Les fonctions clés de l'entreprise, telles que l'exploitation du réseau, la gestion de la relation client, la facturation et le marketing bénéficient désormais d'information obtenue plus rapidement et de manière plus précise et plus fiable . Ceci accélère la résolution des problèmes, et permet des échanges plus personnalisés avec les clients et une rationalisation des activités. TELUS peut ainsi fournir des services plus efficaces à ses clients.

Cette modernisation des données a également permis à TELUS de développer de nouvelles solutions révolutionnaires alimentées par l'IA, telles que Fuel iX , une plateforme d'IA de pointe conçue pour aider les entreprises du monde entier à faire passer leurs projets d'IA du stade de projet pilote à celui de la production à grande échelle et pour leur permettre de gérer leurs outils d'IA de manière responsable et efficace.

« Cette transformation marque un moment charnière pour TELUS, nous permettant de stimuler la prise de décision axée sur les données et de tirer parti des énormes possibilités offertes par l'IA générative, déclare Jaime Tatis, chef des informations et de l'analyse à TELUS. Nous avons reconnu très tôt que l'IA allait changer fondamentalement la façon dont les entreprises fonctionnent, et des données de haute qualité sont le fondement de toute l'IA. Nous constatons déjà des gains d'efficacité exceptionnels. De plus, la fiabilité, l'évolutivité et les innovations de pointe en matière d'IA de Google Cloud nous permettent de continuer à proposer de nouvelles solutions prometteuses. »

« Grâce à cette migration vers Google Cloud, TELUS sera en mesure de libérer le plein potentiel de ses données, ce qui l'aidera à révolutionner son infrastructure de données et à fournir à ses équipes des capacités d'IA avancées, explique Sam Sebastian, vice-président et directeur national, Google Cloud Canada. Notre plateforme fiable et sécurisée et nos applications d'IA continueront d'aider les entreprises comme TELUS à innover et à mettre sur le marché des solutions transformatrices. »

« Notre collaboration avec TELUS et Google Cloud démontre la force de nos solutions complètes d'infonuagique et met en évidence les capacités de nos produits IP, Raven et Pelican , dit Sanjay Singh, chef de la direction d'Onix. En misant sur notre expertise en matière de modernisation des données, de migration, d'optimisation de l'infrastructure infonuagique et de mise en œuvre de l'IA, nous avons aidé TELUS à construire une plateforme évolutive et fiable qui fait progresser ses initiatives ambitieuses en matière d'IA et stimule l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de l'entreprise. »

À propos d'Onix

Onix est un fournisseur de solutions infonuagiques de confiance et un partenaire Google Cloud de premier plan qui aide les entreprises à migrer vers le nuage et à tirer le maximum de leurs données et de leur technologie grâce à des solutions et des services innovants, soutenues par la propriété intellectuelle et alimentées par l'IA. Nous sommes en mesure de fournir des résultats exceptionnels à nos clients grâce à notre partenariat de plus de 20 ans avec Google Cloud, à notre engagement envers la réussite de nos clients, et à l'étendue de nos technologies brevetées et de nos équipes d'experts.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

