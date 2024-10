Ces investissements repoussent les limites de l'innovation dans les services de gestion de l'assistance aux personnes âgées, dans l'analyse sécurisée des données de santé et dans les technologies de diagnostic avancées, pour favoriser un écosystème de soins plus accessible, plus efficace et plus centré sur le patient

VANCOUVER, BC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - TELUS Capital de risque mondial participe à deux nouveaux cycles de financement en investissant dans Homethrive et Rhino Health. Établie dans l'Illinois, l'entreprise Homethrive se spécialise dans le soutien aux personnes âgées, un secteur où les besoins ne cessent de croître, en jumelant l'expertise humaine à des solutions numériques pour faciliter la prise en charge des proches par les familles. Ayant son siège social à Boston, Rhino Health transforme l'IA dans le domaine de la santé, en faisant le pont entre les sources de données médicales et les chercheurs qui analysent ces données pour accélérer les avancées dans le domaine de la santé. Ces nouveaux investissements portent à plus de 150 le nombre d'entreprises soutenues par TELUS Capital de risque mondial.

« En tant que chef de file mondial dans le domaine de l'innovation numérique et des solutions de soins de santé, TELUS a les moyens de déployer rapidement des capitaux pour appliquer plus largement les innovations technologiques en santé, ce qui favorise l'adoption de solutions de soins transformatrices, a déclaré Terry Doyle, associé directeur, TELUS Capital de risque mondial. Investir dans Homethrive et Rhino Health permet à TELUS Capital de risque mondial de jouer un rôle actif dans la résolution de la crise des soins de santé, l'amélioration des décisions de santé fondées sur les données et l'accélération des approches proactives en matière de soins. TELUS Santé possède déjà des technologies et des solutions de santé préventives qui améliorent la qualité de vie, et nous sommes impatients de collaborer avec les deux entreprises pour mettre sur pied un écosystème de soins de santé plus accessible, plus efficace et plus centré sur le patient en tirant parti du rapprochement commercial de nos investissements. »

Homethrive : Fournir aux proches aidants les ressources dont ils ont besoin

Répondant à la complexité croissante des soins aux personnes âgées dans un contexte de population vieillissante, Homethrive utilise la technologie au profit des aidants et de leurs proches. L'investissement de TELUS Capital de risque mondial aidera l'entreprise à développer sa plateforme dont la gamme de services comprend la coordination des soins, l'orientation dans les services de soins de santé et le soutien émotionnel tant pour les aidants que pour les bénéficiaires des soins. La crise touchant les proches aidants affecte des millions de familles , dont beaucoup luttent pour concilier travail, vie personnelle et responsabilités d'aidant, sans oublier que pour de nombreuses familles, les services professionnels de gestion des soins sont souvent coûteux et hors de portée. L'objectif d'Homethrive est non seulement de réduire le stress des proches aidants et d'améliorer la qualité des soins, mais aussi de rendre le soutien de spécialistes plus accessible et plus abordable, notamment en établissant des partenariats avec les employeurs pour faire de ce soutien un avantage pour les employés.

« Avec le soutien de TELUS Capital de risque mondial, nous pourrons étendre notre portée et produire de plus grandes retombées sur les proches aidants et leurs familles. Son expertise en soins de santé nous aidera à fournir un soutien encore plus complet et significatif aux personnes qui comptent sur nous dans les moments les plus difficiles de leur vie, a déclaré David Greenberg, cochef de la direction de Homethrive.

Rhino Health : Simplifier sous tous ses angles la recherche en soins de santé et le développement de l'IA

Le monde produit chaque année d'énormes quantités de données sur les soins de santé, mais la plupart d'entre elles restent cloisonnées et sous-utilisées, le principal frein étant la protection de la vie privée et les restrictions réglementaires. TELUS Capital de risque mondial permettra à Rhino Health de poursuivre la conception de solutions de prochaine génération en tirant parti de l'apprentissage fédéré et de l'informatique en périphérie, deux technologies qui permettent le traitement sécurisé et décentralisé des données et la formation de modèles d'IA. Rhino Health a permis à ses partenaires de créer des réseaux composés de systèmes de santé, d'entreprises du secteur des sciences de la vie et d'organisations du secteur public pour assurer la collaboration sur le plan des données sur plusieurs continents, sans compromettre la vie privée des patients ou la confidentialité de la propriété intellectuelle.

« Merci à l'équipe de TELUS Capital de risque mondial qui nous aide à poursuivre la création de produits de collaboration en matière de données dans le domaine des soins de santé et autres, a déclaré le Dr Ittai Dayan, cofondateur et chef de la direction de Rhino. Grâce à ce nouvel investissement, nous pourrons continuer d'agir comme un pont entre les sources de données médicales et les chercheurs. En effet, la mise en place rapide de pipelines informatiques pour le calcul reliant diverses sources de données sera simplifiée, ce qui en retour accélérera les cas d'utilisation dans les soins de santé, les sciences de la vie et d'autres secteurs assujettis à une réglementation sur le traitement des données sensibles. »

À propos de TELUS Capital de risque mondial

À TELUS Capital de risque mondial, nous misons sur les connaissances approfondies de nos entreprises mondiales pour proposer à nos partenaires d'investissement des occasions de rayonnement et de croissance tangibles. Jusqu'à maintenant, TELUS Capital de risque mondial a investi dans plus de 150 entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et de transformation du marché et qui sont réparties dans 10 pays et sur cinq continents.

