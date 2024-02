Elles créeront ensemble la première passerelle d'itinérance virtuelle en Amérique du Nord, améliorant la fiabilité, augmentant la vitesse et réduisant la latence.

TORONTO et SEOUL, KOREA, le 20 févr. 2024 /CNW/ - TELUS, Amazon Web Services (AWS) et Samsung Electronics Co., Ltd., ont annoncé une collaboration révolutionnaire qui permettra à TELUS de devenir le premier fournisseur de services de télécommunications en Amérique du Nord à propulser l'architecture d'itinérance vers de nouveaux sommets en matière de vitesses et de fiabilité pour les clients voyageant à l'étranger.

À l'heure actuelle, le trafic d'itinérance (voix, données et textos) est acheminé par l'intermédiaire du fournisseur des clients à partir du pays d'origine, ce qui réduit les performances. Grâce à cette approche inédite, TELUS pourra héberger son réseau à l'aide de passerelles d'itinérance virtualisées dans toutes les régions du monde où sont offerts les services AWS. En conséquence, le trafic n'aura plus à transiter par le Canada. Il sera plutôt acheminé directement à la région AWS hébergeant le réseau de TELUS la plus proche, ce qui augmentera considérablement la vitesse et la réactivité des services mobiles. Ce processus, aussi appelé mise en nuage du réseau, est fondé sur la technologie infonuagique native de Samsung sur le nuage public pour la transmission des données mobiles, et sur la technologie de ng-voice pour les appels vocaux. Il permet d'optimiser la performance ainsi que la qualité.

« Cette évolution de l'architecture réaffirme l'engagement de TELUS à aider les clients à rester connectés en tout temps, de sorte qu'ils puissent profiter partout dans le monde de l'expérience primée qui est offerte au Canada », explique Nazim Benhadid, chef des services technologiques, TELUS. En collaboration avec AWS, Samsung et ng-voice, nous rendons l'itinérance plus fiable et résiliente que jamais. »

« Nous sommes ravis de travailler avec TELUS, une entreprise à l'avant-garde de l'expérience client dans le secteur des télécommunications, affirme Chivas Nambiar, directeur général, unité d'affaires responsable des télécommunications, AWS. AWS et ses partenaires se réjouissent de la façon dont TELUS utilise l'infonuagique pour rehausser la capacité de son réseau à fournir à ses clients des services fiables et uniformes partout dans le monde. »

« L'infrastructure infonuagique native dorsale de Samsung est conçue pour s'adapter. En assurant une fiabilité et une stabilité accrue, Samsung appuie la nouvelle approche d'itinérance de TELUS, qui permettra d'offrir une performance réseau et une expérience inégalées aux clients qui voyagent, déclare Stephen Wiktorski, vice-président et chef des réseaux, Samsung Canada. En collaborant avec des opérateurs avant-gardistes comme TELUS, nous pouvons transformer en réalité des possibilités que nous n'aurions jamais envisagées auparavant. »

La mise à l'essai des passerelles d'itinérance virtuelles commencera au premier trimestre de 2024, mais cette collaboration offre des possibilités qui vont bien au-delà de l'itinérance. L'utilisation de l'infrastructure infonuagique native dorsale de Samsung sur AWS ouvre la voie à d'autres avancées dans les domaines de la reprise après sinistre et de l'infrastructure dorsale 5G autonome.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de bien-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 69 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur X @NouvellesTELUS et sur Instagram @Darren_Entwistle.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne le futur avec des idées et des technologies transformatrices. L'entreprise redéfinit le monde avec ses téléviseurs, téléphones intelligents, dispositifs personnels connectés, tablettes, électroménagers, systèmes réseau, systèmes de mémoire, systèmes LSI et solutions DEL. Elle propose une expérience connectée transparente grâce à son écosystème SmartThings et sa collaboration ouverte avec des partenaires. Pour les dernières nouvelles, veuillez visiter la salle de rédaction de Samsung à news.samsung.com/ca_fr/ .

CONTACT POUR LES MÉDIAS CHEZ TELUS :

Athyu Eleti

TELUS Media Relations

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.