Cette collaboration permettra de resserrer les liens entre le milieu universitaire et le secteur, ainsi qu'entre les partenaires partageant une vision commune de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain et ayant une incidence sur la société

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle - afin de tirer parti des efforts des deux organisations pour développer l'intelligence artificielle (IA) au profit de la société. TELUS et Mila exploreront ensemble les technologies d'IA de pointe et leurs effets potentiels sur le secteur, dans l'intérêt des clients canadiens.

« En s'associant à Mila, TELUS démontre son engagement à renforcer l'écosystème technologique du pays par le développement d'une IA éthique et digne de confiance », déclare Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. « En collaborant à des initiatives qui respectent les normes d'intégrité et d'excellence les plus élevées, nous nous assurons que nos avancées en matière d'IA sont non seulement novatrices, mais aussi responsables et bénéfiques pour la société. »

« Ce partenariat entre Mila et Telus tire profit du vaste champ d'activité des deux organisations, dans la sphère de la recherche et dans celle de l'industrie respectivement », a dit Stéphane Létourneau, vice-président exécutif de Mila. « Mila est heureux de collaborer avec Telus, une organisation qui valorise la recherche scientifique ouverte et en reconnaît l'importance, pour explorer la recherche et les solutions en matière d'IA qui peuvent avoir un impact positif sur un grand nombre de secteurs. »

TELUS est un chef de file mondial dans l'utilisation responsable et éthique de l'IA. Son outil de soutien à la clientèle utilisant l'IA générative est entré dans l'histoire dernièrement en devenant le premier au monde à obtenir la certification internationale « Respect de la vie privée assuré dès la conception » (ISO 31700-1). En plus d'être la détentrice actuelle du prix Outstanding Organization (organisation exceptionnelle) du Responsible AI Institute en reconnaissance de son engagement à favoriser la confiance et à en faire profiter la société, TELUS était aussi la première entreprise de télécommunication au Canada à signer le code de conduite volontaire pour l'IA générative , qui vise à assurer le développement transparent, équitable et responsable de la technologie de l'IA générative. Plus tôt cette année, TELUS a publié son premier rapport sur l'IA : Le pouvoir des perspectives au Canada , dans lequel l'entreprise présente les perceptions, les observations et les avis sur l'IA de près de 5 000 Canadiennes et Canadiens, parmi lesquels figurent des peuples autochtones, des groupes racialisés, des personnes âgées, des néo-Canadiennes et néo-Canadiens, des jeunes, des personnes ayant un handicap physique et des membres de la communauté LGBTQ2S+.

Inspirée par le nouveau programme Éclaireurs autochtones en IA de Mila, TELUS se réjouit à l'idée de soutenir d'autres initiatives de carrière axées sur le leadership afin de stimuler l'innovation et d'améliorer les capacités en matière d'IA. TELUS est fière d'avoir offert quatre bourses aux membres du programme Éclaireurs autochtones en IA pour assister à l'événement ALL IN AI 2024 qui aura lieu à Montréal les 11 et 12 septembre prochains. Ces membres participeront entre autres à un atelier de TELUS sur la méthode de l'équipe violette, mettant en vedette Fuel iX , un moteur d'IA pour entreprise.

« Transformer les capacités révolutionnaires de l'IA générative en solutions réelles est une étape essentielle pour obtenir des résultats exceptionnels pour les clients et les collectivités », affirme Jaime Tatis, chef des informations à TELUS. « Par sa collaboration avec Mila, TELUS s'engage à favoriser la croissance des talents en IA au Canada et à mettre au point une technologie d'IA de pointe qui résout des défis réels et dont les clients profiteront. »

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS à l'égard de l'IA responsable et digne de confiance, visitez telus.com/IAresponsable .

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde, rassemblant plus de 1 200 chercheur•euse•s spécialisé•e•s dans le domaine de l'apprentissage automatique. Basé à Montréal et financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et le développement de l'IA au bénéfice de tous•tes. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 75 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

