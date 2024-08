Croissance totale du nombre de clients des services mobiles et fixes de 332 000, une hausse de 39 000 par rapport à l'an dernier, ce qui représente un deuxième trimestre record, grâce à la forte demande à l'égard de notre gamme de services mobiles et fixes de pointe

Excellent nombre de mises en service nettes de téléphones mobiles, soit 101 000, et nombre record au deuxième trimestre de 161 000 mises en service nettes d'appareils connectés; taux de désabonnement des services postpayés le plus faible du secteur, soit 0,89 pour cent

Nombre record de mises en service nettes de clients des services fixes pour un deuxième trimestre, soit 70 000, dont 33 000 nouveaux clients des services Internet, grâce à notre réseau TELUS PureFibre de pointe, à notre gamme de services groupés mobiles et résidentiels de premier ordre et à une fidélisation inégalée de la clientèle résidentielle

Croissance de 5,1 pour cent du BAIIA rajusté des solutions technologiques de TELUS et forte expansion de la marge de 150 points de base pour s'établir à 38,2 pour cent, découlant de la réduction du coût de la prestation des services, de l'accent sur l'augmentation de la marge par utilisateur et de la poursuite de la croissance à deux chiffres de la contribution au BAIIA des services de santé

Hausse du bénéfice net et du bénéfice par action de 13 pour cent et 7,1 pour cent respectivement, et de 34 pour cent et 32 pour cent sur une base rajustée; hausse du BAIIA consolidé rajusté de 5,6 pour cent et augmentation de la marge de 170 points de base pour atteindre 36,1 pour cent; augmentation du flux de trésorerie disponible consolidé de 71 pour cent.

Tendance vers le bas de la fourchette de croissance cible initiale des produits d'exploitation et du BAIIA rajusté des solutions technologiques de TELUS pour l'exercice 2024; mise à jour de la prévision relative au flux de trésorerie disponible consolidé, qui passe à environ 2,1 milliards de dollars reflétant pleinement les flux découlant des prévisions du BAIIA révisées de TELUS Expérience numérique; stabilité des dépenses en immobilisations consolidées, qui s'élèvent à environ 2,6 milliards de dollars

VANCOUVER, BC, le 2 août 2024 /CNW/ - TELUS Corporation a publié aujourd'hui ses résultats non audités du deuxième trimestre de 2024. Les produits d'exploitation consolidés et autres produits ont augmenté de 0,6 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent pour atteindre 5,0 milliards de dollars. Cette croissance a été stimulée par la hausse des produits d'exploitation tirés des services dans le secteur des solutions technologiques de TELUS, laquelle a été contrebalancée par la baisse des produits d'exploitation tirés des services dans le secteur de l'expérience numérique de TELUS (TELUS Expérience numérique), anciennement appelé TELUS International. Dans le secteur des solutions technologiques de TELUS, la hausse des produits d'exploitation tirés du réseau mobile et des services Internet et de sécurité résidentiels, laquelle est principalement attribuable à la croissance du nombre d'abonnés, à l'augmentation de la croissance interne dans plusieurs secteurs d'activité de la catégorie des services de santé et à la hausse des produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation en raison des acquisitions d'entreprises et de l'amélioration de la croissance interne dans certains secteurs d'activité de la catégorie des services liés à l'agriculture, a été contrebalancée en partie par la baisse des produits d'exploitation tirés des services de télévision et des services vocaux fixes traditionnels en raison de la substitution technologique. La baisse des produits d'exploitation de TELUS Expérience numérique s'explique par une diminution des produits d'exploitation externes découlant des conditions macroéconomiques. Consultez la section « Faits saillants des activités du deuxième trimestre de 2024 » du présent communiqué pour obtenir une analyse des résultats relatifs aux solutions technologiques de TELUS et à l'expérience numérique de TELUS.

« Au deuxième trimestre, notre équipe a fait honneur à sa tradition d'excellence en matière d'exécution afin de générer une croissance de la clientèle inégalée et d'obtenir d'excellents résultats financiers, en tirant parti de notre portefeuille d'actifs de premier ordre et en le combinant à une recherche incessante de rentabilité et d'efficacité, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction. Nos résultats démontrent à quel point nous assurons une croissance rentable et durable, grâce à nos efforts stratégiques constants visant une expansion de la clientèle qui favorise les marges, à nos réseaux à large bande reconnus à l'échelle mondiale et à notre culture axée sur les clients. Ces facteurs nous ont permis de connaître un deuxième trimestre record avec un total de 332 000 nouveaux abonnés nets, une hausse de 13 pour cent d'une année à l'autre, dont un solide nombre de mises en service nettes de téléphones mobiles de 101 000, un nombre record au deuxième trimestre de 161 000 mises en service nettes d'appareils connectés et un nombre de mises en service nettes totales de clients des services fixes de 70 000. La détermination de notre équipe à offrir un service à la clientèle exceptionnel a encore une fois contribué à une fidélité de la clientèle inégalée pour nos principales gammes de produits. Signalons entre autres que TELUS affiche un taux de désabonnement aux services mobiles postpayés de 0,89 pour cent, ainsi qu'un taux de désabonnement sur le réseau TELUS PureFibre d'environ 1 pour cent, ce qui confirme la solidité soutenue de nos offres inégalées de regroupement de services mobiles et résidentiels sur nos réseaux mobiles et PureFibre à large bande de premier ordre dans le secteur. »

« Aujourd'hui, TELUS International, qui réalisera officiellement son changement de nom pour devenir TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique) au troisième trimestre, a annoncé ses résultats du deuxième trimestre, lesquels témoignent d'un contexte macroéconomique et opérationnel qui demeure difficile. Malgré les obstacles persistants, TELUS Numérique continue de générer des flux de trésorerie toujours solides qui sont réinvestis dans l'entreprise afin de favoriser une nouvelle accélération de la croissance du chiffre d'affaires, tout en mettant un accent continu sur les initiatives de rentabilité de la superficie afin d'optimiser les activités. Alors que l'équipe de TELUS Numérique fait progresser des occasions avec ses clients actuels et potentiels, sa gamme complète et croissante de solutions d'IA suscite la demande des clients, comme le démontre la croissance à deux chiffres des produits d'exploitation tirés de la gamme des solutions de données d'IA au cours du premier semestre de l'année. De plus, la puissance des solutions alimentées par l'IA générative et les outils créés pour TELUS dans tous les secteurs de l'entreprise renforcent ses efforts de mise en marché auprès d'autres clients. Bien que nous soyons encouragés par ces indicateurs positifs de possibilités de croissance à long terme, le contexte difficile à court terme a une incidence sur les niveaux attendus de produits d'exploitation et de bénéfices pour 2024, ce qui a amené TELUS Numérique à réviser sa prévision annuelle pour l'exercice. Notre confiance en TELUS Numérique demeure inébranlable alors que l'entreprise poursuit son passage à un modèle axé sur la technologie qui offre d'importantes possibilités en matière de transformation numérique. Celles-ci consistent notamment à mettre au point des solutions d'IA générative novatrices pour permettre à nos clients de proposer des expériences clients numériques de pointe et distinctives sur le marché, et créer pour TELUS Numérique un élan positif qui stimule la croissance à moyen et à long terme. »

« Du côté de TELUS Santé, nous sommes satisfaits de l'excellent rendement affiché, soit un retour à une croissance positive du chiffre d'affaires de 4 pour cent, puisque les investissements dans nos produits, nos ventes et nos réseaux de distribution génèrent une progression soutenue de plusieurs gammes de services. Celles-ci comprennent Mes Soins TELUS Santé, les logiciels de gestion d'officine, la pharmacie virtuelle, les solutions de retraite et d'avantages sociaux, la gestion des régimes d'assurance maladie, notre programme de santé de précision et nos programmes d'aide aux employés. Notre équipe a aussi affiché une croissance de la contribution au BAIIA rajusté de plus de 33 pour cent. Ce résultat s'appuie sur la croissance précitée des produits d'exploitation et la réalisation de synergies annualisées combinées de 297 millions de dollars depuis l'acquisition de LifeWorks en 2022, dont des synergies de coûts de 248 millions de dollars et des ventes croisées de 49 millions de dollars, alors que nous nous efforçons d'atteindre notre objectif global de 427 millions de dollars d'ici la fin de 2025. De plus, nous avons affiché une hausse de 10 pour cent d'une année à l'autre du nombre de personnes couvertes à l'échelle mondiale, pour atteindre plus de 75 millions. De même, au sein de TELUS Agriculture & Biens de consommation, nous produisons des retombées positives tout en renforçant notre position sur le marché; nous affichons une forte croissance des produits d'exploitation de plus de 15 pour cent grâce à une croissance inorganique liée à des acquisitions complémentaires et une amélioration des produits d'exploitation internes générés par nos entreprises de biens de consommation, d'agronomie de précision et d'agriculture animale. Cela s'ajoute à nos excellents résultats de vente soutenus, puisque nous avons plus que doublé nos ventes comptabilisées depuis le début de l'année par rapport à la même période de l'an dernier. Nous réaffirmons notre engagement qui nous distingue à amplifier le potentiel de croissance substantiel de ces secteurs d'activité internationaux en tirant parti de l'expertise, de l'expérience, de la culture de rendement élevé et du talent de toute notre équipe. Pour ce faire, nous comptons profiter des importantes possibilités de ventes croisées dans l'ensemble de nos secteurs d'activité, ce qui démontre le talent collectif de notre équipe et son efficacité à stimuler notre réussite. »

« L'équipe TELUS demeure profondément déterminée à rendre le monde meilleur, a renchéri M. Entwistle. Cet engagement se reflète dans le travail incroyable des Comités d'investissement communautaire de TELUS, qui tirent parti de l'expertise des dirigeants locaux pour faire en sorte que les fonds de bienfaisance soient acheminés là où ils auront la plus grande incidence, ainsi que dans la Fondation TELUS pour un futur meilleur, qui a pour mission d'aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Fait impressionnant, depuis 2005, les 19 Comités d'investissement communautaire de TELUS et la Fondation ont remis près de 130 millions de dollars en dons en espèces au profit de 10 300 initiatives qui ont eu une incidence positive sur la vie de 33,5 millions de jeunes à l'échelle mondiale. »

« Nos excellents résultats au cours du deuxième trimestre témoignent de nos antécédents d'excellence en matière d'exécution opérationnelle, a déclaré Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers. Malgré un contexte concurrentiel et macroéconomique difficile, nous poursuivons nos objectifs stratégiques, y compris nos importants programmes d'amélioration de la rentabilité. Au cours du trimestre, ceux-ci ont favorisé une forte croissance du BAIIA consolidé de 5,6 pour cent, ainsi qu'une expansion de la marge de 170 points de base pour s'établir à 36,1 pour cent. Notre souci constant d'efficience et d'efficacité est illustré également par le fait que nous avons surpassé notre hypothèse relative aux investissements de restructuration pour l'exercice complet au cours du premier semestre de l'année, alors que nous cherchons à maximiser les retombées financières en cours d'année. Pour 2024, nous prévoyons désormais des dépenses de restructuration de 400 millions de dollars, à mesure que nous poursuivons l'optimisation de notre structure de coûts pour favoriser l'expansion du BAIIA, l'augmentation des marges et l'accélération de la croissance du flux de trésorerie. »

« Alors que nous entamons le deuxième semestre de l'année, notre situation financière demeure solide. À la fin du deuxième trimestre, nous disposions d'environ 2,5 milliards de dollars de liquidités, le coût moyen de la dette à long terme était de 4,42 pour cent, la durée moyenne jusqu'à l'échéance de la dette à long terme était de 11 ans et le ratio de dette nette par rapport au BAIIA était de 3,85. En 2024 et dans les années à venir, nous prévoyons une amélioration de notre ratio de levier financier à mesure que nous nous efforcerons de nous rapprocher de notre ratio cible grâce à une croissance continue du BAIIA, à une diminution de l'intensité des dépenses en capital vers les 10 pour cent et à une expansion continue du flux de trésorerie disponible. »

« En ce qui concerne l'avenir, compte tenu de l'environnement hautement concurrentiel dans les domaines des services mobiles et fixes, les produits d'exploitation tirés des solutions technologiques de TELUS tendent vers le bas de notre cible de croissance pour 2024. Malgré ces pressions sectorielles, nous demeurons optimistes quant à notre engagement de générer une croissance forte et durable qui favorise les marges. Pour ce faire, nous continuerons d'accorder une attention particulière à la réduction du coût de la prestation des services, tout en nous efforçant d'atteindre la limite inférieure de notre objectif de croissance annuelle du BAIIA rajusté des solutions technologiques de TELUS. Le flux de trésorerie consolidé est mis à jour pour s'établir à environ 2,1 milliards de dollars, ce qui reflète pleinement les flux découlant de la baisse du BAIIA de TELUS Numérique. Notre confiance envers la force et la résilience de notre entreprise demeure inébranlable, et nous sommes enthousiastes quant aux perspectives d'avenir de notre organisation. Cette attitude tient compte de nos prévisions d'expansion continue du flux de trésorerie disponible dans les années à venir, grâce à une forte croissance soutenue du BAIIA et à une intensité modérée des dépenses en immobilisations, qui favorise encore davantage la durabilité et la qualité à long terme de notre programme de croissance du dividende inégalé de longue date », a conclu M. French.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le bénéfice net de 221 millions de dollars pour le trimestre représente une hausse de 13 pour cent, et le bénéfice par action (BPA) de base de 0,15 $ représente une hausse de 7,1 pour cent. Ces hausses sont attribuables à l'augmentation du BAIIA rajusté, comme il est indiqué ci-dessous, laquelle a été contrebalancée en partie par la hausse des coûts de financement découlant de l'augmentation de la dette à long terme et de la hausse des taux d'intérêt sur les émissions de titres de créance à taux variable et sur les récentes émissions de titres de créance à taux fixe. Ces coûts sont principalement associés aux investissements dans le spectre et la technologie à fibre optique, aux acquisitions d'entreprises et à la hausse des coûts de restructuration liés aux programmes de rentabilité, y compris les réductions d'effectifs et la rationalisation des biens immobiliers.

En ce qui concerne le BPA, les tendances relevées témoignent aussi de l'effet du nombre supérieur d'actions ordinaires en circulation. Si l'on exclut certains coûts et autres redressements (voir la rubrique « Rapprochement du bénéfice net rajusté » du présent communiqué de presse), le bénéfice net rajusté de 366 millions de dollars a augmenté de 34 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, tandis que le BPA de base rajusté de 0,25 $ a augmenté de 32 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR, et le BPA de base rajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Pour obtenir des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué.

Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le BAIIA consolidé a augmenté de 5,5 pour cent pour s'établir à environ 1,7 milliard de dollars, et le BAIIA rajusté a augmenté de 5,6 pour cent pour s'établir à environ 1,8 milliard de dollars. La croissance du BAIIA rajusté est attribuable aux facteurs suivants : i) efforts généralisés de réduction des coûts, synergies réalisées entre LifeWorksMD et les activités traditionnelles de TELUS Santé, hausse de l'impartition du secteur des solutions technologiques de TELUS à TELUS Numérique et économies visant les coûts de marketing, les coûts discrétionnaires et les coûts administratifs; ii) croissance du nombre d'abonnés des services du réseau mobile, des services de sécurité et Internet résidentiels; iii) hausse des gains liés aux autres produits; et iv) croissance des produits d'exploitation tirés des services de santé. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les suivants : i) baisse du PMAA lié aux téléphones mobiles; ii) augmentation de la rémunération fondée sur le mérite; iii) diminution de la croissance des activités de TELUS Numérique, à l'exclusion des autres produits; iv) hausse des coûts d'exploitation du réseau; v) baisse des marges sur les services de télévision et les services vocaux traditionnels; vi) baisse des marges sur l'équipement mobile; vii) hausse des créances irrécouvrables; et viii) hausse des coûts liés à l'expansion de nos capacités numériques.

Pendant le deuxième trimestre, nous avons ajouté 332 000 nouveaux clients nets, une hausse de 39 000 par rapport à la même période de l'exercice précédent, ce qui comprend 101 000 téléphones mobiles et 161 000 appareils connectés, ainsi que 33 000 clients des services Internet, 25 000 clients des services de télévision et 20 000 clients des services de sécurité. Ce résultat a été contrebalancé en partie par une perte de 8 000 clients des services vocaux résidentiels. Le nombre total d'abonnés des solutions technologiques de TELUS, qui se chiffre à 19,5 millions, a augmenté de 6,9 pour cent au cours des 12 derniers mois en raison d'une hausse de 4,5 pour cent du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile, qui se chiffre à plus de 9,9 millions, et d'une hausse de 24 pour cent du nombre d'abonnés ayant un appareil connecté, qui se chiffre à environ 3,4 millions. De plus, le nombre de connexions Internet a augmenté de 5,3 pour cent au cours des 12 derniers mois et se situe maintenant à environ 2,7 millions de connexions clients. Le nombre de clients des services de télévision se situe à plus de 1,3 million et celui des services de sécurité a connu une hausse de 8,2 pour cent pour atteindre environ 1,1 million. Enfin, le nombre d'abonnés des services vocaux résidentiels a connu un léger recul de 2,9 pour cent pour s'établir à plus de 1,0 million.

Dans le secteur des soins de santé, à la fin du deuxième trimestre de 2024, les adhérents admissibles aux soins virtuels se chiffraient à 6,3 millions et le nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé s'élevait à 75,1 millions, une hausse respective de 19 pour cent et de 10 pour cent au cours des 12 derniers mois. Les transactions en santé numérique se sont chiffrées à 163,3 millions au deuxième trimestre de 2024, soit une hausse de 6,8 pour cent par rapport au deuxième trimestre de 2023.

Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 1,4 milliard de dollars a augmenté de 24 pour cent au deuxième trimestre de 2024 et le flux de trésorerie disponible de 478 millions de dollars a augmenté de 71 pour cent par rapport à la même période de l'exercice précédent, ce qui témoigne de la hausse du BAIIA, de la baisse des dépenses en immobilisations et de la baisse des impôts payés. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des décaissements liés aux coûts de restructuration et à la hausse des intérêts payés. Notre définition de « flux de trésorerie disponible », qui n'est pas harmonisée dans le secteur, n'est pas visée par les normes comptables qui n'ont aucune incidence sur la trésorerie.

Les dépenses en immobilisations consolidées de 691 millions de dollars, y compris un montant de 23 millions de dollars se rapportant au développement immobilier, ont diminué de 116 millions de dollars ou 14 pour cent au deuxième trimestre de 2024. Le secteur des solutions technologiques de TELUS a été à l'origine de 121 millions de dollars de cette baisse au deuxième trimestre de 2024, cette baisse étant principalement attribuable au ralentissement prévu de la construction des réseaux mobiles et à fibre optique et du développement de systèmes. Le 30 juin 2024, notre réseau 5G couvrait environ 32,0 millions de Canadiens, soit plus de 86 pour cent de la population. Les dépenses en immobilisations liées au développement immobilier du secteur des solutions technologiques de TELUS ont augmenté de 11 millions de dollars au deuxième trimestre de 2024 en raison de l'augmentation des investissements visant à soutenir la construction de projets pluriannuels, notamment TELUS OceanMC, les immeubles résidentiels TELUS Living et d'autres immeubles commerciaux en Colombie-Britannique. Les dépenses en immobilisations de TELUS Numérique ont augmenté de 6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2024, surtout en raison de l'augmentation de nos investissements dans les logiciels de nos solutions numériques gérées et de nos solutions de données d'IA (logiciels et développement d'applications) ainsi que de notre expansion continue en Afrique.

Aperçu des résultats financiers consolidés

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des

notes ci-dessous et à moins d'indication contraire Trimestre clos le

30 juin Variation en (non audités) 2024 2023 pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis

avec les clients) 4 900 4 934 (0,7) Produits d'exploitation et autres produits 4 974 4 946 0,6 Total des dépenses d'exploitation 4 292 4 364 (1,6) Bénéfice net 221 196 12,8 Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 228 200 14,0 Bénéfice net rajusté(1) 366 273 34,1 BPA de base (en dollars) 0,15 0,14 7,1 BPA de base rajusté(1) (en dollars) 0,25 0,19 31,6 BAIIA(1) 1 676 1 588 5,5 BAIIA rajusté(1) 1 797 1 703 5,6 Dépenses en immobilisations(2) 691 807 (14,4) Flux de trésorerie provenant des activités

d'exploitation 1 388 1 117 24,3 Flux de trésorerie disponible(1) 478 279 71,3 Connexions d'abonnés totales aux services de

télécommunication(3) (en milliers) 19 500 18 246 6,9 Nombre de personnes couvertes par nos solutions de

santé(4) (en millions) 75,1 68,3 10,0

Il s'agit de mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et d'autres mesures financières déterminées qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS de l'IASB et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures utilisées par d'autres émetteurs. Pour obtenir des définitions et des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué.

Les dépenses en immobilisations comprennent les actifs achetés, à l'exclusion des actifs loués faisant l'objet d'un droit d'utilisation, mais qui n'ont pas encore été payés. Par conséquent, ces dépenses diffèrent des paiements en trésorerie au titre des immobilisations, à l'exclusion des licences de spectre, comme l'indiquent les états financiers consolidés intermédiaires. Voir la note 31 des états financiers consolidés intermédiaires pour en savoir plus.

des états financiers consolidés intermédiaires pour en savoir plus. La somme des abonnés actifs ayant un téléphone mobile, des abonnés actifs ayant un appareil connecté, des abonnés actifs des services Internet, des abonnés actifs des services vocaux résidentiels, des abonnés actifs des services de télévision et des abonnés actifs des services de sécurité est mesurée à la fin des périodes respectives selon les renseignements provenant des systèmes de facturation et d'autres systèmes sources. Au premier trimestre de 2024, nous avons réduit notre nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile de 283 000, en veillant à une application rétroactive au 1er janvier 2023, afin de supprimer un sous-ensemble des clients de nos services dans le secteur public qui sont désormais visés par des modèles d'enchères à tarification dynamique. Nous estimons qu'un tel rajustement pour tenir compte de ces clients à faible marge reflète mieux le rendement sous-jacent de notre secteur des téléphones mobiles et notre accent sur la croissance rentable. En raison de ce changement, les statistiques d'exploitation connexes (PMAA et taux de désabonnement) ont aussi été rajustées. Le 1er janvier 2024, nous avons rajusté de manière prospective le nombre d'abonnés des services de télévision afin de retirer 97 000 abonnés, car nous avons cessé de commercialiser le produit Pik TVMD.

Faits saillants des activités du deuxième trimestre de 2024

Solutions technologiques de TELUS

Les produits d'exploitation tirés des solutions technologiques de TELUS (découlant de contrats établis avec les clients) ont augmenté de 23 millions de dollars ou 0,5 pour cent au deuxième trimestre de 2024, surtout en raison de la hausse des produits d'exploitation tirés du réseau mobile, des services de données fixes, des services de santé et des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation, comme il est décrit ci-dessous. Cette hausse a été contrebalancée partiellement par la baisse des produits d'exploitation tirés de l'équipement des services mobiles et d'autres services, des services vocaux fixes et de l'équipement des services fixes et d'autres services.

Le BAIIA lié aux solutions technologiques de TELUS a augmenté de 65 millions de dollars ou 4,4 pour cent au deuxième trimestre de 2024, tandis que le BAIIA rajusté lié aux solutions technologiques de TELUS a augmenté de 80 millions de dollars ou 5,1 pour cent en raison des facteurs suivants : i) efforts généralisés de réduction des coûts, y compris des réductions d'effectifs, des synergies réalisées entre les activités de LifeWorks et celles de TELUS Santé, une hausse de l'impartition du secteur des solutions technologiques de TELUS à TELUS Numérique ayant entraîné des avantages concurrentiels en raison de la structure de coûts inférieure de TELUS Numérique, ainsi que des économies visant les coûts de marketing, les coûts discrétionnaires et les coûts administratifs; ii) croissance du nombre d'abonnés des services de réseau mobile, et des services de sécurité et Internet résidentiels; iii) hausse des gains liés aux autres produits; et iv) croissance des produits d'exploitation tirés des services de santé. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les suivants : i) baisse du PMAA lié aux téléphones mobiles; ii) augmentation de la rémunération fondée sur le mérite; iii) hausse des coûts d'exploitation du réseau; iv) baisse des marges sur les services de télévision et les services vocaux traditionnels; v) baisse des marges sur l'équipement mobile; vi) hausse des créances irrécouvrables; et vii) hausse des coûts liés à l'expansion de nos capacités numériques, y compris l'augmentation du nombre de licences par abonnement et des coûts liés à l'utilisation de l'infonuagique.

Produits et services mobiles

Les produits d'exploitation tirés du réseau mobile ont augmenté de 16 millions de dollars ou 0,9 pour cent au deuxième trimestre de 2024, surtout en raison de la croissance du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile et du nombre d'abonnés ayant un appareil connecté, laquelle a été contrebalancée en partie par la baisse du PMAA lié aux téléphones mobiles.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement mobile et d'autres services ont diminué de 16 millions de dollars ou 3,1 pour cent au deuxième trimestre de 2024 en raison d'une réduction des volumes de contrats découlant de nos efforts visant à égaler seulement les offres rentables, compte tenu de l'activité promotionnelle soutenue, ainsi que du nombre croissant de clients profitant des offres promotionnelles Apportez votre propre appareil. Ces facteurs ont été contrebalancés partiellement par les ventes de téléphones intelligents de valeur supérieure.

La contribution directe des produits et services mobiles du secteur des solutions technologiques de TELUS a diminué de 16 millions de dollars ou 1,0 pour cent au deuxième trimestre de 2024, surtout en raison de l'incidence de la baisse du PMAA lié aux téléphones mobiles, de la baisse des marges sur l'équipement mobile découlant de la diminution des volumes de contrats et de l'augmentation des rabais attribuables aux concurrents, ainsi que la hausse de l'amortissement des commissions différées en raison de l'augmentation de l'achalandage dans les magasins de détail au cours de la période visée et des périodes antérieures. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la croissance du nombre d'abonnés ayant un téléphone mobile.

Le PMAA lié aux téléphones mobiles était de 58,49 $ au deuxième trimestre de 2024, ce qui constitue une baisse de 2,07 $ ou 3,4 pour cent, en raison de l'adoption de forfaits de base à prix inférieur en réponse à l'intensification des activités de marketing et de tarification promotionnelle ciblant à la fois les nouveaux clients et les clients existants, ainsi qu'en raison de la baisse des produits d'exploitation tirés des frais d'utilisation excédentaire et de l'itinérance, lesquelles ont été contrebalancées en partie par la hausse des produits d'exploitation tirés de l'IdO. Nous continuons de constater une hausse de l'adoption des forfaits de données illimitées et des forfaits Canada -États-Unis, qui offrent un PMAA plus élevé et plus stable sur une base mensuelle, tout en permettant aux clients de profiter de coûts prévisibles grâce à une diminution des frais d'itinérance aux États-Unis et des frais d'utilisation excédentaire de données.

-États-Unis, qui offrent un PMAA plus élevé et plus stable sur une base mensuelle, tout en permettant aux clients de profiter de coûts prévisibles grâce à une diminution des frais d'itinérance aux États-Unis et des frais d'utilisation excédentaire de données. Les mises en service brutes de téléphones mobiles se sont chiffrées à 415 000 au deuxième trimestre de 2024, une hausse de 39 000 durant le trimestre, en raison d'une activité promotionnelle accrue, de notre passage aux mises en service numériques et de la croissance de la population canadienne.

Les mises en service nettes de téléphones mobiles se sont chiffrées à 101 000 au deuxième trimestre de 2024, une baisse de 9 000 durant le trimestre, en raison d'une hausse du taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles, contrebalancée en partie par la hausse des mises en service brutes de téléphones mobiles.

Le taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles était de 1,07 pour cent au deuxième trimestre de 2024, par rapport à 0,94 pour cent au deuxième trimestre de 2023, surtout en raison des clients qui décident de changer de fournisseur en réponse à l'intensification des activités de marketing et de tarification promotionnelle. Ces facteurs ont été atténués partiellement par nos efforts soutenus en matière de rétention de la clientèle appuyés par la qualité inégalée de notre service et de notre réseau, et par le succès de nos offres promotionnelles et de nos offres groupées.

Les mises en service nettes d'appareils connectés se sont établies à 161 000 au deuxième trimestre de 2024, une hausse de 37 000 durant le trimestre, en raison de la croissance des connexions IdO des clients dans les secteurs du transport, des solutions d'immotique et des soins de santé.

Produits et services fixes

Les produits d'exploitation tirés des services de données fixes ont augmenté de 12 millions de dollars ou 1,0 pour cent au deuxième trimestre de 2024 en raison d'une augmentation du nombre d'abonnés des services Internet, de sécurité et de télévision. Les produits d'exploitation par client des services Internet sont restés stables par rapport à l'année précédente, tandis que la croissance des services de données fixes a été partiellement contrebalancée par la diminution des produits d'exploitation tirés des services de télévision par client en raison de la proportion accrue de clients qui choisissent de plus petits forfaits télévisuels et de la substitution technologique, ainsi que par la diminution des produits d'exploitation tirés des services de sécurité par client en raison de la hausse de la demande de services de domotique dont le PMAA est inférieur de façon inhérente.

Les produits d'exploitation tirés des services vocaux fixes ont diminué de 12 millions de dollars ou 6,3 pour cent au deuxième trimestre de 2024 en raison du déclin continu des produits tirés des services vocaux traditionnels qui s'explique par la substitution technologique et les changements de prix des forfaits. Ces baisses ont été atténuées partiellement par le succès de nos offres groupées de produits, nos efforts de fidélisation et le passage des services traditionnels aux services IP.

Les produits d'exploitation tirés de l'équipement des services fixes et d'autres services ont diminué de 6 millions de dollars ou 4,6 pour cent au deuxième trimestre de 2024, surtout en raison d'une réduction des ventes d'équipement sur place auprès des clients affaires, compte tenu de la nature plus ponctuelle de la vente d'équipement.

La contribution directe des produits et services fixes dans le secteur des solutions technologiques de TELUS a augmenté de 37 millions de dollars ou 2,8 pour cent au deuxième trimestre de 2024 en raison de la hausse des marges sur les services Internet et de sécurité qui découle de la croissance du nombre d'abonnés et de la hausse des produits d'exploitation dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des marges sur les services de télévision et les services vocaux traditionnels découlant de la substitution technologique.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services Internet s'est établi à 33 000 au deuxième trimestre de 2024, une baisse de 2 000, en raison d'une hausse du taux de désabonnement attribuable à l'incidence continue des pressions macroéconomiques et concurrentielles sur les décisions d'achat des consommateurs, laquelle a été contrebalancée en partie par le nombre impressionnant de mises en service brutes générées par nos excellentes stratégies de vente.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services de télévision s'est chiffré à 25 000 au deuxième trimestre de 2024, une hausse de 8 000, attribuable au succès de nos offres diversifiées qui répondent aux besoins changeants des consommateurs, contrebalancé en partie par une hausse du taux de désabonnement découlant des mêmes facteurs qui ont influé sur le nombre net de nouveaux abonnés des services Internet.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services de sécurité s'est établi à 20 000 au deuxième trimestre de 2024, une hausse de 5 000, en raison de la demande accrue à l'égard de nos offres groupées et de notre gamme diversifiée de produits et services, laquelle a été contrebalancée en partie par une hausse du taux de désabonnement attribuable aux mêmes facteurs qui ont influé sur le nombre net de nouveaux abonnés des services Internet.

Les pertes nettes des services vocaux résidentiels se sont chiffrées à 8 000 au deuxième trimestre de 2024, un résultat stable par rapport à l'année précédente.

Services de santé

Par l'intermédiaire de TELUS Santé, nous tirons parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, facilitons l'accès aux soins et révolutionnons la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, nous améliorons la collaboration, l'efficacité et la productivité dans tout l'écosystème des soins de santé. Nous progressons ainsi vers l'atteinte de notre objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Les produits d'exploitation tirés des services de santé ont augmenté de 17 millions de dollars ou 4,0 pour cent au deuxième trimestre de 2024 en raison de la croissance attribuable aux mises à niveau des logiciels de gestion d'officine, des ventes de la solution de pharmacie virtuelle, de l'application Mes Soins TELUS Santé MC , du programme d'aide aux employés et de la demande accrue de services de gestion des régimes d'assurance maladie, comme en témoigne la hausse des transactions en santé numérique.

, du programme d'aide aux employés et de la demande accrue de services de gestion des régimes d'assurance maladie, comme en témoigne la hausse des transactions en santé numérique. À la fin du deuxième trimestre de 2024, 6,3 millions d'adhérents étaient inscrits à nos services de soins de santé virtuels, soit une hausse de 1,0 million au cours des 12 derniers mois en raison de l'adoption continue de nos solutions virtuelles permettant aux Canadiens et à d'autres personnes de recevoir des soins de santé et de mieux-être en toute sécurité.

À la fin du deuxième trimestre de 2024, le nombre de personnes couvertes par nos programmes de santé s'élevait à 75,1 millions, une hausse de 6,8 millions au cours des 12 derniers mois, laquelle est principalement attribuable à la forte croissance de nos programmes d'aide aux employés et à la famille auprès à la fois des nouveaux clients et des clients existants dans toutes nos régions, ainsi qu'à la demande soutenue de solutions virtuelles.

Les transactions en santé numérique se sont chiffrées à 163,3 millions au deuxième trimestre de 2024, soit une augmentation de 10,4 millions, laquelle est principalement attribuable à une augmentation de l'utilisation du service payant d'échange de données de santé entre notre système de gestion des régimes d'assurance maladie et les fournisseurs de soins découlant de la demande accrue de services de santé facultatifs de la part des patients.

Services liés à l'agriculture et aux biens de consommation

TELUS Agriculture & Biens de consommation fournit des solutions numériques novatrices et des données exploitables qui renforcent la chaîne d'approvisionnement mondiale afin de favoriser l'efficacité des processus de production et d'améliorer la salubrité, la qualité et la durabilité des aliments et des biens de consommation. Fait à noter, ces efforts permettent aussi d'améliorer la traçabilité jusqu'au consommateur final, ce qui favorise encore davantage les résultats dans le secteur de l'alimentation et des biens de consommation.

Les produits d'exploitation tirés des services liés à l'agriculture et aux biens de consommation ont augmenté de 12 millions de dollars ou 15 pour cent, surtout en raison des acquisitions d'entreprises et de l'amélioration de la croissance interne dans certains secteurs d'activité de la catégorie des services liés à l'agriculture. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une hausse du taux de désabonnement lié à l'agriculture et par des facteurs macroéconomiques défavorables qui ont ralenti la croissance des abonnements et les occasions dans l'entonnoir de vente.

TELUS Numérique

Les produits d'exploitation tirés de TELUS Numérique (découlant de contrats établis avec les clients) ont diminué de 57 millions de dollars ou 7,9 pour cent au deuxième trimestre de 2024. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des produits d'exploitation provenant d'un important client du secteur des médias sociaux et d'autres clients du secteur de la technologie et à une réduction des produits d'exploitation tirés d'autres marchés verticaux, notamment ceux des communications (à l'exclusion du secteur des solutions technologiques de TELUS), du commerce électronique et des services bancaires, des services financiers et de l'assurance, ce qui témoigne également du contexte macroéconomique qui demeure difficile et des conditions concurrentielles dans le secteur. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la croissance des services fournis aux clients existants, notamment Google, ainsi que par l'ajout de nouveaux clients depuis la même période de l'exercice précédent. Ces baisses ont été contrebalancées en partie par l'appréciation du dollar américain et de l'euro par rapport au dollar canadien, qui a entraîné un effet favorable des taux de change sur les résultats d'exploitation de TELUS Numérique. Les produits d'exploitation découlant des contrats en dollar américain, en euro et en d'autres devises seront touchés par la variation des taux de change.

aux clients existants, notamment Google, ainsi que par l'ajout de nouveaux clients depuis la même période de l'exercice précédent. Ces baisses ont été contrebalancées en partie par l'appréciation du dollar américain et de l'euro par rapport au dollar canadien, qui a entraîné un effet favorable des taux de change sur les résultats d'exploitation de TELUS Numérique. Les produits d'exploitation découlant des contrats en dollar américain, en euro et en d'autres devises seront touchés par la variation des taux de change. Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des technologies et des jeux ont diminué de 22 millions de dollars ou 5,5 pour cent au deuxième trimestre de 2024, surtout en raison de la baisse des produits d'exploitation tirés d'un important client du secteur des médias sociaux et de certains autres clients du secteur de la technologie, baisse ayant été contrebalancée en partie par la croissance des produits d'exploitation tirés de Google et d'autres clients dans ce marché vertical.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des communications et des médias ont augmenté de 5 millions de dollars ou 2,4 pour cent au cours du deuxième trimestre de 2024, surtout en raison de l'augmentation des services fournis au segment des solutions technologiques de TELUS, augmentation ayant été contrebalancée en partie par la baisse des produits d'exploitation provenant de certains autres clients du secteur des télécommunications.

au segment des solutions technologiques de TELUS, augmentation ayant été contrebalancée en partie par la baisse des produits d'exploitation provenant de certains autres clients du secteur des télécommunications. Les produits d'exploitation tirés du marché vertical du commerce électronique et des technologies financières sont restés inchangés au cours du deuxième trimestre de 2024.

Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des soins de santé ont augmenté de 14 millions de dollars ou 28 pour cent au deuxième trimestre de 2024, ce qui s'explique principalement par l'augmentation des services fournis à l'unité d'affaires des soins de santé du segment des solutions technologiques de TELUS.

à l'unité d'affaires des soins de santé du segment des solutions technologiques de TELUS. Les produits d'exploitation tirés du marché vertical des services bancaires, des services financiers et de l'assurance ont augmenté de 3 millions de dollars ou 6,0 pour cent au deuxième trimestre de 2024, surtout en raison de la croissance découlant de certaines banques canadiennes et de certaines entreprises régionales de services financiers de taille inférieure en Amérique du Nord.

Les produits d'exploitation tirés de tous les autres marchés verticaux ont diminué de 3 millions de dollars ou 3,1 pour cent au deuxième trimestre de 2024 en raison d'une baisse des produits d'exploitation tirés de différents comptes clients, notamment dans le marché vertical des voyages et de l'hôtellerie.

Le BAIIA de TELUS Numérique a augmenté de 35 millions de dollars ou 27 pour cent au deuxième trimestre de 2024, tandis que le BAIIA rajusté de TELUS Numérique a augmenté de 26 millions de dollars ou 18 pour cent au cours de la même période. La hausse du BAIIA rajusté découle principalement de la hausse des autres produits en raison de la réévaluation des provisions relatives aux ventes d'options de vente, laquelle a été contrebalancée en partie par la hausse des dépenses liées à la rémunération fondée sur des actions.

Mise à jour des objectifs financiers de TELUS pour 2024

Les objectifs financiers de TELUS pour 2024 sont guidés par certaines cibles, politiques et orientations financières à long terme qui sont décrites à la rubrique 4.3 du rapport de gestion annuel de 2023.

Les produits d'exploitation et le BAIIA rajusté des solutions technologiques de TELUS pour l'exercice 2024 tendent vers le bas de leur fourchette de croissance cible initiale respective, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans les domaines des services mobiles et fixes. La prévision relative au flux de trésorerie disponible consolidé est mise à jour pour tenir compte des perspectives revues relatives au BAIIA de TELUS Expérience numérique. Les dépenses en immobilisations consolidées d'environ 2,6 milliards de dollars demeurent inchangées.



Objectifs mis à jour pour

2024 Objectifs initiaux pour

2024 Produits d'exploitation du

secteur des solutions

technologiques de TELUS(1) Croissance de 2 à 4 % (bas de la fourchette) Croissance de 2 à 4 % BAIIA rajusté du secteur des

solutions technologiques de

TELUS Croissance de 5,5 à 7,5 % (bas de la fourchette) Croissance de 5,5 à

7,5 % Flux de trésorerie disponible

consolidé Environ 2,1 milliards de

dollars Environ 2,3 milliards de

dollars Dépenses en immobilisations

consolidées(2) Environ 2,6 milliards de

dollars (inchangé) Environ 2,6 milliards de

dollars

(1) En 2024, nous formulons des prévisions relatives aux produits d'exploitation du secteur des solutions technologiques de TELUS, exclusion faite des autres produits. Les produits d'exploitation du secteur des solutions technologiques de TELUS se sont chiffrés à 17 106 millions de dollars en 2023. (2) Exclut la somme d'environ 100 millions de dollars visant les initiatives de développement immobilier.

Nous prévoyons maintenant une faible croissance du BAIIA rajusté et des produits d'exploitation consolidés de TELUS à un chiffre, tandis que notre prévision antérieure était semblable aux objectifs pour le secteur des solutions technologiques de TELUS. Le BAIIA rajusté et les produits d'exploitation consolidés peuvent être estimés en combinant la limite inférieure des objectifs pour le secteur des solutions technologiques de TELUS dont il est question ci-dessus avec les objectifs financiers révisés pour 2024 établis par TELUS Numérique, comme il a été annoncé le 2 août 2024.

La description précédente concernant les objectifs financiers de TELUS pour 2024 constitue de l'information prospective visée par la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » ci-dessous et fondée sur les attentes et les hypothèses de la direction qui sont énoncées ci-dessous et à la rubrique 9.3 - « Hypothèses de TELUS pour 2024 » du rapport de gestion annuel de 2023 et qui sont mises à jour aux rubriques 9 et 10 du rapport de gestion intermédiaire du deuxième trimestre de 2024. Les renseignements qui suivent sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2024 ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

TELUS Numérique annonce des changements à la haute direction

TELUS Numérique a annoncé aujourd'hui des changements à la haute direction, qui entreront en vigueur le 3 septembre 2024. Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS Numérique, prendra sa retraite et assumera un nouveau rôle de vice-président principal du conseil d'administration de TELUS Numérique. Grâce à une solide relève de talents au sein de la haute direction et conformément à la stratégie de l'entreprise visant à mettre le meilleur de la technologie au service de l'excellence en service à la clientèle, nous sommes heureux d'accueillir Jason Macdonnell à titre de président et chef à la direction par intérim, TELUS Numérique, et président, TELUS Numérique, Expérience client. Membre de la haute direction de TELUS depuis 20 ans, Jason possède une expertise approfondie et un parcours éprouvé dans la gestion d'entreprises en croissance ainsi que dans la transformation numérique du service à la clientèle au sein de plusieurs équipes de TELUS. De plus, nous avons le plaisir d'annoncer que Tobias Dengel, fondateur et président de WillowTree, sera promu au rôle de président, TELUS Solutions numériques, afin de propulser l'évolution continue de notre entreprise et d'accélérer la transformation numérique fondée sur l'IA dans le secteur de l'expérience client. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jeff, fort de son expertise en matière de fusions et d'acquisitions, soutiendra les activités de développement de l'entreprise et celles liées aux relations avec les gouvernements et les investisseurs. Ses efforts contribueront à dynamiser le fort potentiel de croissance de TELUS Numérique. Jason et Tobias pourront ainsi se consacrer entièrement à l'évolution organique de notre stratégie ainsi qu'à l'amélioration soutenue de notre excellence opérationnelle et de notre performance financière.

Déclaration de dividende

Le conseil d'administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,3891 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ce dividende sera versé le 1er octobre 2024 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 10 septembre 2024. Le dividende trimestriel représente une hausse de 7,0 pour cent par rapport au dividende de 0,3636 $ par action déclaré un an plus tôt, conformément à notre programme pluriannuel de croissance du dividende. Lorsque la date de versement des dividendes tombe la fin de semaine ou un jour férié, le versement est effectué le prochain jour ouvrable.

Faits saillants de la Société

Au nom de ses clients, de ses actionnaires et de son équipe, TELUS contribue à l'économie canadienne et investit de façon importante dans les collectivités qu'elle sert et où vivent et travaillent les membres de son équipe. Par exemple :

En payant, recueillant et versant environ 1,3 milliard de dollars en taxes et impôts pendant les six premiers mois de 2024 au profit des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales au pays. Ce montant est constitué d'impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d'impôts fonciers, de la part de l'employeur des cotisations sociales et de divers droits réglementaires. Depuis 2000, nous avons versé plus de 36 milliards de dollars en taxes et impôts.

En investissant 1,4 milliard de dollars sous forme de dépenses en immobilisations, principalement dans les collectivités de partout au Canada , au cours du premier semestre de 2024, et 55 milliards de dollars depuis 2000.

, au cours du premier semestre de 55 milliards de dollars depuis 2000. En versant 56 millions de dollars de frais de renouvellement du spectre à Innovation, Sciences et Développement économique Canada au cours des six premiers mois de 2024. Depuis 2000, nos remises visant les taxes et le spectre versées aux gouvernements et aux municipalités du Canada ont totalisé plus de 45 milliards de dollars.

au cours des six premiers mois de 2024. Depuis 2000, nos remises visant les taxes et le spectre versées aux gouvernements et aux municipalités du ont totalisé plus de 45 milliards de dollars. En engageant des dépenses d'exploitation de 4,8 milliards de dollars au premier semestre de 2024, notamment par l'achat d'environ 3,2 milliards de dollars de produits et services. Depuis 2000, nous avons dépensé respectivement 164 milliards de dollars et 111 milliards de dollars dans ces secteurs.

En versant aux membres de l'équipe des salaires totalisant 1,9 milliard de dollars au cours du premier semestre de 2024, y compris la rémunération et les avantages sociaux des employés, et 125 millions de dollars en cotisations sociales. Depuis 2000, nous avons versé un total de 63 milliards de dollars en salaires aux membres de l'équipe.

En versant environ 1,1 milliard de dollars en dividendes déclarés jusqu'en juillet 2024 aux actionnaires particuliers, aux détenteurs de fonds communs de placement, aux pensionnés et aux investisseurs institutionnels. Depuis 2004, nous avons distribué 26 milliards de dollars aux actionnaires au moyen de nos programmes de dividendes et de rachats d'actions, dont environ 21 milliards de dollars en dividendes et 5,2 milliards de dollars en rachats d'actions, soit plus de 17 $ par action.

Faits saillants relatifs à l'action communautaire

Redonner à la collectivité

En mai 2024, la 19 e édition des Journées du bénévolat de TELUS MD a incité 83 000 membres de l'équipe TELUS actuels et retraités, ainsi que leurs proches et amis, à faire du bénévolat dans 33 pays afin de soutenir les collectivités locales, ce qui a surpassé le record établi l'an dernier et fait de l'édition de cette année notre plus grand élan de générosité à ce jour.

édition des Journées du bénévolat de TELUS a incité 83 000 membres de l'équipe TELUS actuels et retraités, ainsi que leurs proches et amis, à faire du bénévolat dans 33 pays afin de soutenir les collectivités locales, ce qui a surpassé le record établi l'an dernier et fait de l'édition de cette année notre plus grand élan de générosité à ce jour. À l'heure actuelle, il y a 19 Comités d'investissement communautaire de TELUS, soit 13 qui exercent leurs activités au Canada et 6 ailleurs dans le monde. Les Comités d'investissement communautaire mandatent des dirigeants locaux pour formuler des recommandations concernant l'attribution des subventions dans leurs collectivités. Ces subventions visent à soutenir des organismes de bienfaisance enregistrés qui viennent en aide aux jeunes par des programmes axés sur la santé, l'éducation ou la technologie. Depuis 2005, les 19 Comités d'investissement communautaire de TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur MD (la Fondation) ont soutenu 33,5 millions de jeunes dans le besoin au Canada et partout dans le monde en remettant près de 130 millions de dollars en dons au profit de 10 300 initiatives.

et 6 ailleurs dans le monde. Les Comités d'investissement communautaire mandatent des dirigeants locaux pour formuler des recommandations concernant l'attribution des subventions dans leurs collectivités. Ces subventions visent à soutenir des organismes de bienfaisance enregistrés qui viennent en aide aux jeunes par des programmes axés sur la santé, l'éducation ou la technologie. Depuis 2005, les 19 Comités d'investissement communautaire de TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur (la Fondation) ont soutenu 33,5 millions de jeunes dans le besoin au et partout dans le monde en remettant près de 130 millions de dollars en dons au profit de 10 300 initiatives. En étroite collaboration avec les 13 Comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada , la Fondation accorde des subventions à des organismes de bienfaisance qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des jeunes partout au pays. De plus, par l'entremise du programme de bourses d'études TELUS, elle attribue des bourses à des étudiants de niveau postsecondaire aux prises avec des difficultés financières qui sont déterminés à améliorer les choses dans leur collectivité. Au cours des six premiers mois de 2024, la Fondation a aidé plus de 400 000 jeunes en remettant 5 millions de dollars à plus de 300 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada . Depuis sa création en 2018, la Fondation a versé 52 millions de dollars en dons aux collectivités afin d'aider 15,6 millions de jeunes à réaliser leur plein potentiel. Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études TELUS, visitez futurmeilleur.com/bourses .

En juin 2024, la Fondation a tenu son premier gala de collecte de fonds, qui a attiré plus de 700 invités, et a recueilli plus de 2,5 millions de dollars sous forme de dons en argent et en produits et services pour aider les jeunes des communautés défavorisées à réaliser leur plein potentiel. Avec le soutien de nos partenaires, la totalité des fonds recueillis servira directement à financer le programme de bourses d'études TELUS de la Fondation.



Le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS verse des subventions destinées à des programmes sociaux, de santé ou communautaires autochtones. Pendant le premier semestre de 2024, le Fonds a attribué sa première série de subventions à des organisations autochtones au Canada , pour un total de 200 000 $ de dons en espèces. Depuis sa création en 2021, le Fonds a versé 785 000 $ en dons en espèces à 35 programmes communautaires voués à la sécurité alimentaire, à l'éducation, à la revitalisation culturelle et linguistique, aux efforts de secours aux victimes des incendies de forêt, ainsi qu'à la santé mentale et au mieux-être des peuples autochtones du pays.

Donner les moyens d'agir aux Canadiens grâce à la connectivité

Pendant le premier semestre de 2024, nous avons continué de tirer parti de nos programmes Connectés pour l'avenir afin de soutenir les personnes marginalisées en améliorant leur accès tant à la technologie qu'aux soins de santé. Nous avons aussi continué d'exploiter notre programme TELUS AvertiMD visant à améliorer la littératie numérique et les connaissances sur la sécurité en ligne. Depuis leur lancement, ces programmes ont permis de fournir de l'aide à 1,25 million de personnes.

Au cours des six premiers mois de 2024, nous avons intégré plus de 4 500 nouveaux foyers au programme Internet pour l'avenir MD . Depuis le lancement du programme en 2016, nous avons fourni un service Internet haute vitesse à faible coût à 60 000 foyers et 188 500 membres de familles et personnes âgées à faible revenu, personnes handicapées dans le besoin, réfugiés pris en charge par le gouvernement et jeunes quittant leur foyer d'accueil. Le programme Mobilité pour l'avenir MD offre des téléphones intelligents et des forfaits de services mobiles gratuits ou à faible coût aux jeunes qui doivent quitter leur foyer d'accueil en raison de leur âge, aux personnes âgées à faible revenu et aux familles à faible revenu de partout au Canada . Au cours du premier semestre de 2024, nous avons intégré au programme 4 000 jeunes, personnes âgées et familles à faible revenu, femmes autochtones qui ont subi ou risquent de subir des violences, réfugiés pris en charge par le gouvernement et autres personnes marginalisées. Depuis le lancement de Mobilité pour l'avenir en 2017, le programme a permis d'apporter du soutien à plus de 56 000 personnes. En mai 2024, nous avons élargi le programme Mobilité pour l'avenir afin d'inclure les familles à faible revenu qui reçoivent le montant maximum de l'Allocation canadienne pour enfants. En mai 2024, nous avons étendu le programme Mobilité pour l'avenir pour les femmes autochtones à risque à la province de Québec, en partenariat avec Espace Femmes Premières Nations Québec. Depuis le lancement de Mobilité pour l'avenir pour les femmes autochtones à risque en 2021, nous avons aidé 3 500 personnes.



Les cliniques mobiles Santé pour l'avenir MC de TELUS ont tenu 32 000 consultations pendant le premier semestre de 2024. Depuis le début du programme, nous avons permis la tenue de 232 000 consultations au total dans 25 collectivités à l'échelle du Canada pour offrir des soins de santé primaires et des soins de santé mentale aux personnes en situation d'itinérance. Au cours des six premiers mois de 2024, le programme Technologies pour l'avenir MC a permis à 1 600 Canadiens handicapés de profiter d'évaluations, de recommandations et de formations personnalisées concernant les appareils mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs portables et les technologies d'assistance connexes, ainsi que de forfaits de services mobiles à prix réduit, pour ainsi améliorer leur indépendance et leur qualité de vie. Depuis le début du programme en 2017, nous avons aidé plus de 10 400 personnes handicapées au Canada au moyen du programme ou en leur offrant un rabais pour accessibilité sur les services mobiles de TELUS. Au cours des six premiers mois de 2024, plus de 85 000 personnes au pays et à l'étranger ont participé à des ateliers et à des événements virtuels de TELUS Averti visant à améliorer la littératie numérique et la sécurité en ligne, ce qui porte le nombre cumulatif de participants à 765 000 depuis le lancement du programme en 2013.



Investir dans les retombées sociales

Au cours du deuxième trimestre de 2024, Dryad Networks, une entreprise allemande qui fait partie du portefeuille du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleurMD et qui produit des capteurs IdO permettant une détection ultra-précoce des incendies de forêt en quelques minutes, a conclu un contrat de revendeur avec TELUS qui accorde à celle-ci l'exclusivité canadienne jusqu'en 2025. Depuis sa création en 2020, le Fonds a investi dans plus de 30 entreprises socialement novatrices, dont 39 pour cent sont dirigées par des femmes et 50 pour cent sont dirigées par des fondateurs autochtones ou racialisés.

Prix récompensant le sociocapitalisme à l'échelle mondiale

En avril 2024, TELUS a été désignée par Mediacorp Canada Inc. comme l'un des employeurs les plus verts au Canada (2024).

(2024). En juin 2024, TELUS a figuré au 21 e rang parmi 500 entreprises à l'échelle mondiale du premier palmarès des entreprises les plus durables au monde du magazine TIME et de Statista. TELUS s'est classée au premier rang des entreprises de télécommunication canadiennes et au deuxième rang parmi les entreprises canadiennes en général au palmarès des entreprises les plus durables, qui souligne notre position de chef de file mondial en matière de responsabilité sociale et de philanthropie, de gestion de l'innovation et de rapports sur les enjeux sociaux et environnementaux depuis plus de deux décennies.

rang parmi 500 entreprises à l'échelle mondiale du premier palmarès des entreprises les plus durables au monde du magazine TIME et de Statista. TELUS s'est classée au premier rang des entreprises de télécommunication canadiennes et au deuxième rang parmi les entreprises canadiennes en général au palmarès des entreprises les plus durables, qui souligne notre position de chef de file mondial en matière de responsabilité sociale et de philanthropie, de gestion de l'innovation et de rapports sur les enjeux sociaux et environnementaux depuis plus de deux décennies. En juin 2024, TELUS a été nommée pour la 18e fois au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights.

Accès à l'information sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, les représentants des médias et toute autre personne intéressée peuvent consulter ce communiqué sur les résultats trimestriels, le rapport de gestion, les diapositives sur les résultats trimestriels, la version audio et la transcription de la webdiffusion à l'intention des investisseurs, ainsi que des renseignements financiers supplémentaires à telus.com/relationsinvestisseurs .

La conférence téléphonique de TELUS sur les résultats du deuxième trimestre de 2024 aura lieu le vendredi 2 août 2024 à 12 h 30, HE (9 h 30, HP) et comprendra un exposé suivi d'une période de questions avec les analystes financiers. Les parties intéressées peuvent accéder à la webdiffusion à telus.com/relationsinvestisseurs . Un enregistrement audio sera accessible à compter d'environ 60 minutes après la téléconférence jusqu'au 2 septembre 2024, au 1-855-201-2300. Veuillez utiliser le code d'accès à la conférence 96045# ainsi que le code d'accès à l'enregistrement 0114521#. La webdiffusion sera également archivée à telus.com/relationsinvestisseurs , et la transcription sera affichée sur le site web après quelques jours ouvrables.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'au rendement financier et opérationnel de TELUS Corporation. « TELUS », « Société » et « nous » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci.

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'au rendement financier et opérationnel de TELUS Corporation. « TELUS », « Société » et « nous » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci.

Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils incluent les énoncés relatifs à nos objectifs et à nos stratégies pour les atteindre, nos attentes relatives aux tendances du secteur des télécommunications (notamment la demande de données et la croissance continue de la base d'abonnés), ainsi que nos programmes de financement (notamment notre programme pluriannuel de croissance des dividendes). Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « s'efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l'évolution de la situation et aux stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou d'autres événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs.

Nos hypothèses pour les prévisions de 2024, qui sont énoncées à la rubrique 9 du rapport de gestion annuel de 2023, restent les mêmes, à l'exception de ce qui suit :

Nos estimations révisées de la croissance économique en 2024 au Canada , en Colombie-Britannique, en Alberta , en Ontario et au Québec sont de 1,1 %, 0,9 %, 2,0 %, 0,8 % et 0,7 %, respectivement (par rapport à 0,6 %, 0,4 %, 1,1 %, 0,4 % et 0,4 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2023).

, en Colombie-Britannique, en , en et au Québec sont de 1,1 %, 0,9 %, 2,0 %, 0,8 % et 0,7 %, respectivement (par rapport à 0,6 %, 0,4 %, 1,1 %, 0,4 % et 0,4 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2023). Nos estimations révisées du taux d'inflation annuel en 2024 en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec sont de 2,5 %, 2,9 % et 2,7 %, respectivement (par rapport à 2,4 %, 2,4 % et 2,5 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2023).

et au Québec sont de 2,5 %, 2,9 % et 2,7 %, respectivement (par rapport à 2,4 %, 2,4 % et 2,5 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2023). Nos estimations révisées du taux de chômage annuel en 2024 au Canada , en Colombie-Britannique, en Alberta , en Ontario et au Québec sont de 6,3 %, 5,8 %, 6,6 %, 6,9 % et 5,3 %, respectivement (par rapport à 6,4 %, 6,1 %, 6,3 %, 6,7 % et 5,5 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2023).

, en Colombie-Britannique, en , en et au Québec sont de 6,3 %, 5,8 %, 6,6 %, 6,9 % et 5,3 %, respectivement (par rapport à 6,4 %, 6,1 %, 6,3 %, 6,7 % et 5,5 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2023). Nos estimations révisées du nombre non ajusté de mises en chantier d'habitations en 2024 au Canada , en Colombie-Britannique, en Alberta , en Ontario et au Québec sont de 241 000, 49 000, 42 000, 83 000 et 44 000 logements, respectivement (par rapport à 234 000, 42 000, 36 000, 79 000 et 46 000 logements, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2023).

, en Colombie-Britannique, en , en et au Québec sont de 241 000, 49 000, 42 000, 83 44 000 logements, respectivement (par rapport à 234 000, 42 000, 36 000, 79 46 000 logements, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2023). Nos estimations révisées du nombre non ajusté de mises en chantier d'habitations en 2024 au Canada , en Colombie-Britannique, en Alberta , en Ontario et au Québec sont de 241 000, 49 000, 42 000, 83 000 et 44 000 logements, respectivement (par rapport à 234 000, 42 000, 36 000, 79 000 et 46 000 logements, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2023).

La mesure dans laquelle ces estimations économiques nous touchent et le moment auquel les répercussions se feront sentir dépendent des résultats réels enregistrés par des secteurs précis de l'économie canadienne.

Notre hypothèse concernant l'incidence de l'actif sur contrat, des coûts d'acquisition du contrat et des coûts liés à l'exécution du contrat et des options de financement d'appareils Paiements faciles de TELUS a été révisée et correspond maintenant à des sorties nettes de trésorerie d'environ 100 millions de dollars à 200 millions de dollars par rapport à l'hypothèse précédente d'environ 150 millions de dollars à 250 millions de dollars.

Notre hypothèse concernant les coûts de restructuration et autres coûts a été révisée, ces coûts étant passés d'environ 300 millions de dollars à environ 400 millions de dollars. Cette révision découle en grande partie de nouveaux programmes d'efficience opérationnelle au chapitre des coûts, qui ont été mis en oeuvre pour générer une augmentation du BAIIA, un accroissement des marges et une accélération de la croissance des flux de trésorerie. Des décaissements au titre des coûts de restructuration et autres coûts découlant de notre programme d'efficience opérationnelle de 2023 d'environ 200 millions de dollars se sont répercutés sur nos indications au sujet de nos flux de trésorerie disponibles pour 2024, et nous prévoyons que le montant total des décaissements au titre des coûts de restructuration et autres coûts s'établira à environ 500 millions de dollars en 2024, plutôt qu'à environ 400 millions de dollars.

nous prévoyons que le montant total des décaissements au titre des coûts de restructuration et autres coûts s'établira à environ 500 millions de dollars en 2024, plutôt qu'à environ 400 millions de dollars. Notre hypothèse concernant l'impôt sur le résultat calculé aux taux prévus par la loi applicables a été révisée à la baisse, ces taux étant passés d'une fourchette de 24,5 % à 25,1 % à une fourchette de 24,0 % à 24,6 %, et notre hypothèse concernant les paiements d'impôt en trésorerie a été révisée à la baisse, ces paiements étant passés à une fourchette d'environ 310 millions de dollars à 390 millions de dollars, alors qu'ils s'établissaient dans une fourchette d'environ 370 millions de dollars à 450 millions de dollars. La diminution au titre de l'hypothèse concernant les taux prévus par la loi applicables s'explique principalement par la baisse du bénéfice gagné dans les territoires ayant des taux d'imposition prévus par la loi plus élevés. La baisse de la fourchette de nos paiements d'impôt en trésorerie tient au fait que des montants excédentaires au titre des acomptes provisionnels de la période antérieure ont été appliqués à la période considérée.

Bien qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE ») ait annoncé initialement son intention de tenir ses enchères de spectre des ondes millimétriques en 2024, il est possible que les enchères soient reportées jusqu'après 2024. Nous ne prévoyons pas que le report des enchères après 2024, le cas échéant, aurait une incidence significative sur notre société.

(« ISDE ») ait annoncé initialement son intention de tenir ses enchères de spectre des ondes millimétriques en 2024, il est possible que les enchères soient reportées jusqu'après 2024. Nous ne prévoyons pas que le report des enchères après 2024, le cas échéant, aurait une incidence significative sur notre société. Nous prévoyons que le taux de change moyen du dollar canadien par rapport au dollar américain sera de 1,35 $ CA :1,00 $ US en 2024, alors que notre hypothèse initiale prévoyait un taux de 1,32 CA : 1,00 $ US.

Les risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement réel ou d'autres événements s'écartent considérablement des énoncés prospectifs figurant aux présentes et dans d'autres documents déposés par TELUS ont entre autres trait à ce qui suit :

Questions de réglementation . Nous exerçons nos activités dans un certain nombre d'industries hautement réglementées et, par conséquent, nous sommes assujettis à une vaste gamme de lois et de règlements tant au pays qu'à l'étranger. Les politiques et les pratiques imposées par des représentants élus ou découlant de décisions réglementaires, d'examens ou des activités gouvernementales pourraient avoir des implications stratégiques, opérationnelles ou financières (y compris sur nos produits d'exploitation et/ou nos flux de trésorerie disponibles).

Les risques et incertitudes comprennent : les modifications éventuelles au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités ou l'issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s'y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.1, « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l'industrie des communications » , de notre rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024; notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant les secteurs des soins de santé, des soins virtuels et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d'exploitant de cliniques de santé; notre capacité à nous conformer ou à faciliter la conformité de nos clients à de nombreux régimes juridiques complexes et parfois contradictoires, tant au pays qu'à l'étranger.

Les risques et incertitudes comprennent : Environnement concurrentiel . La croissance et les activités des concurrents et l'intensification de la concurrence (tarifs, y compris les rabais et le regroupement de services), ainsi que la concurrence non traditionnelle, la technologie perturbatrice et la désintermédiation pourraient modifier la nature des marchés où nous livrons concurrence et se répercuter sur notre part de marché, ainsi que sur nos résultats financiers (y compris sur les produits d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles). TELUS Expérience numérique (auparavant TELUS International), TELUS Santé et TELUS Agriculture & Biens de consommation affrontent une concurrence intense dans différents marchés.

. Technologie . L'adoption par les consommateurs de technologies différentes et les attentes changeantes des clients pourraient se répercuter sur nos flux de rentrées et nos taux de désabonnement.

Les risques et incertitudes comprennent : le recul général du marché en ce qui concerne les services de Télévision; les technologies perturbatrices, notamment les réseaux définis par logiciel dans le marché des affaires, qui pourraient supplanter nos services de données existants ou donner lieu à une retarification de ces services ainsi que les solutions de technologie auto-installées; l'incapacité à innover, à maintenir nos avantages technologiques ou à répondre efficacement et en temps opportun à l'évolution de la Technologie; le déploiement et l'évolution continue des technologies et systèmes à large bande mobiles de même que les avantages et les gains d'efficacité devant en découler; notre recours à des ententes de partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies mobiles; notre choix de fournisseurs et la capacité de ces derniers à maintenir leurs gammes de produits et à offrir des services à l'égard de ces produits, ce qui pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l'évolution de la technologie que nous offrons; les contraintes auxquelles les fournisseurs sont exposés et le taux de concentration et de pénétration sur le marché en ce qui concerne des produits tels que l'équipement réseau, les services TELUS TV et les appareils mobiles; notre besoin prévu à long terme d'acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères de spectre et auprès de tiers afin de composer avec la demande croissante pour des données et notre capacité à utiliser le spectre que nous acquérons; le déploiement et l'exploitation de nouvelles technologies de réseau fixe à large bande à un coût raisonnable et la disponibilité des nouveaux produits et services lancés à l'aide de ces technologies de réseau ainsi que le succès remporté par ces nouveaux produits et services; notre déploiement d'outils d'autoapprentissage et d'automatisation, qui pourraient modifier notre façon d'interagir avec les clients.

. Les risques et incertitudes comprennent : Sécurité et protection des données . Notre capacité à déceler et à identifier les menaces et les vulnérabilités possibles dépend de l'efficacité de nos contrôles en matière de sécurité à protéger nos infrastructures et notre environnement d'exploitation, ainsi que de notre rapidité à intervenir lorsque surviennent des attaques et à rétablir nos activités commerciales. Une attaque réelle pourrait nuire à l'exploitation de notre réseau ou encore donner lieu à l'interception, la destruction, l'utilisation ou la dissémination non autorisées d'informations concernant nos clients, les membres de notre équipe ou nos activités.

. IA générative . L'IA générative nous expose à de nombreux risques, y compris les risques liés à l'utilisation responsable de l'IA, à la confidentialité des données et à la cybersécurité, ainsi que la possibilité que notre utilisation de l'IA produise du contenu inexact ou inapproprié ou crée des perceptions négatives parmi les sociétés et les organismes de réglementation qui pourraient se répercuter sur la demande pour nos services.

Climat et environnement . Des catastrophes naturelles, des pandémies, des événements perturbateurs et des changements climatiques pourraient se répercuter sur nos activités, sur le degré de satisfaction de la clientèle et sur l'expérience des membres de l'équipe.



L'atteinte de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de nos activités dépend de notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en oeuvre des solutions pour réduire la consommation d'énergie et adopter des sources d'énergie plus propres, de notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d'accords d'achat d'énergie virtuels, et de notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d'énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui en découlent dans le cadre de nos activités.

Performance opérationnelle et regroupements d'entreprises . Les investissements et acquisitions présentent des occasions d'accroître l'étendue de nos activités d'exploitation, mais pourraient nous exposer à de nouveaux risques. Il se pourrait que nous ne réussissions pas à nous positionner sur le marché ou à accroître notre part de marché et à en tirer des avantages, et les efforts déployés à des fins d'intégration pourraient détourner les ressources de nos autres priorités.

Les risques comprennent : notre dépendance à l'égard des services infonuagiques fournis par des tiers auxquels nous avons recours pour offrir nos services de TI; les risques liés à l'économie ou à la politique ainsi que d'autres risques liés au commerce mondial (y compris les guerres et les autres événements géopolitiques).

Les risques comprennent :

Nos systèmes et processus . Les activités d'innovation, d'entretien et de gestion au chapitre des systèmes et de la technologie pourraient se répercuter sur nos systèmes informatiques et sur la fiabilité de notre réseau, ainsi que sur nos charges d'exploitation.

Les risques et incertitudes comprennent : notre capacité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter notre réseau en cas d'erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que les cyberattaques et les pannes d'équipement susceptibles d'entraîner diverses interruptions du réseau; les perturbations techniques et les bris d'infrastructures; les retards et l'augmentation des coûts, notamment ceux découlant de restrictions de la part des gouvernements ou de mesures commerciales; l'exhaustivité et l'efficacité des plans et des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.

Les risques et incertitudes comprennent :

Notre équipe . La nature sans cesse changeante et le caractère hautement concurrentiel de nos marchés et de notre environnement d'exploitation conjugués à la mondialisation et à l'évolution du profil démographique de notre main-d'oeuvre, de même que l'efficacité de nos programmes internes de formation, de perfectionnement, de relève et de santé et mieux-être, pourraient se répercuter sur notre capacité à attirer, à former et à retenir au sein de notre équipe des membres possédant les compétences requises pour répondre aux besoins changeants de nos clients ainsi qu'à l'évolution de nos activités. Les membres de l'équipe (et leur famille) pourraient faire face à de plus grands défis en matière de santé physique et mentale en raison de la pandémie et de ses répercussions, et l'incidence d'autres initiatives de changement importantes au sein de l'organisation pourrait entraîner la perte de membres clés de l'équipe en raison d'une invalidité à court ou à long terme.

Fournisseurs . Notre société pourrait être touchée par les perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement, de même que par le manque de résilience à l'égard d'événements d'envergure mondiale ou locaux. La dépendance envers un seul fournisseur en ce qui a trait à la fourniture de produits et de composants ainsi qu'à la prestation de services ou au soutien pourrait se répercuter sur notre capacité à répondre avec efficacité aux attentes croissantes et sans cesse changeantes des clients tout en maintenant la qualité du service.

Questions liées aux biens immobiliers . Les placements immobiliers sont exposés à des risques de financement possibles et à l'incertitude quant à la demande et aux taux d'occupation et de location futurs, particulièrement depuis la pandémie. Les projets d'aménagement immobilier futurs pourraient ne pas être achevés selon les délais ou le budget établis et pourraient ne pas susciter les engagements liés à des contrats de location prévus.

Financement, dette et dividendes . Notre capacité à obtenir du financement aux prix les plus avantageux pourrait être touchée par les conditions générales du marché ainsi que par l'évolution des évaluations sur les marchés des titres à revenu fixe et des capitaux relativement à notre capacité à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour assurer le service de notre dette. Notre intention actuelle de payer des dividendes à nos actionnaires pourrait limiter notre capacité à investir dans nos activités afin de prendre en charge notre croissance future.

Les risques et incertitudes comprennent : notre capacité à utiliser des capitaux propres à titre de contrepartie dans le cadre d'acquisitions d'entreprises est influencée par les évaluations boursières des actions ordinaires de TELUS et des actions à droit de vote subalterne de TELUS International (Cda) Inc.; les niveaux des dépenses d'investissement et les décaissements possibles aux fins de l'acquisition de licences de spectre dans le cadre d'enchères ou de l'achat de ces licences auprès de tiers ont une incidence sur les facteurs suivants et sont touchés par ces facteurs : nos initiatives liées aux services à large bande; notre déploiement continu de plus récentes technologies mobiles; les investissements dans la technologie de réseau qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois et règlements visant la sécurité des cybersystèmes, y compris les interdictions d'utiliser les produits et services de certains fournisseurs; les investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau; l'attribution de ressources pour les acquisitions et les futures enchères de spectre que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE »). Si nous n'atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats d'exploitation et des résultats financiers ou que des modifications sont apportées à notre contexte réglementaire, cela pourrait influer sur les niveaux de nos dépenses d'investissement; des flux de trésorerie disponibles inférieurs aux prévisions pourraient réduire notre capacité à investir dans les activités, à réduire notre levier financier ou à fournir un rendement du capital investi à nos actionnaires. Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont prises par notre conseil d'administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives. Il n'existe aucune certitude que notre programme de croissance du dividende sera maintenu jusqu'en 2025 ni qu'il sera renouvelé.

Les risques et incertitudes comprennent :

Les facteurs susceptibles de se répercuter sur la performance financière de TELUS Numérique sont décrits dans les documents publics déposés par TELUS International (Cda) Inc. sur les sites SEDAR+ et EDGAR. TELUS Numérique pourrait choisir de publier ses cibles ou de fournir d'autres projections relatives à ses activités et elle pourrait être incapable d'atteindre ces cibles, ce qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de TELUS à atteindre les cibles de l'organisation dans son ensemble et pourrait entraîner un recul du cours des actions à droit de vote subalterne de TELUS International (Cda) Inc. ou des actions ordinaires des TELUS, voire les deux.

Questions fiscales . La complexité des lois et règlements fiscaux au pays et à l'étranger et des obligations d'information à l'égard de TELUS et de nos filiales en exploitation à l'échelle internationale pourrait se répercuter sur nos résultats financiers. Les acquisitions et l'expansion de nos activités à l'international accroissent notre exposition à divers régimes fiscaux.

L'économie . L'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale, y compris une possible récession et des attentes fluctuantes concernant l'inflation, de même que l'efficacité avec laquelle nous surveillons et modifions nos hypothèses en matière de croissance et nos plans d'urgence, pourraient se répercuter sur l'atteinte des objectifs de la société, sur nos résultats financiers (y compris les flux de trésorerie disponibles) et sur nos régimes de retraite à prestations définies.

Les litiges et les questions d'ordre juridique . La complexité des lois et règlements et la conformité à ces lois et règlements, de même que nos engagements et nos attentes, pourraient se répercuter sur notre situation financière et notre réputation.

Les risques comprennent : notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations actuelles et possibles, ou notre capacité à négocier et à exercer des droits en matière d'indemnités ou d'autres protections relativement à ces réclamations; le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l'étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l'étranger.

Les risques comprennent :

Ces risques et hypothèses sous-jacents à nos énoncés prospectifs sont décrits en détail à la rubrique 9, intitulée Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires et à la rubrique 10, intitulée Risques et gestion des risques, du rapport de gestion annuel de 2023. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur la Société ou sur nos hypothèses. Une mise à jour des hypothèses sur lesquelles reposent nos perspectives pour l'exercice 2024 est présentée à la rubrique 9, « Mise à jour des tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires », de notre rapport de gestion du deuxième trimestre de 2024.

Nombre de ces risques et incertitudes sont indépendants de notre volonté ou vont au-delà de nos attentes ou de nos connaissances. D'autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l'existence ou que nous jugeons non pertinents pour l'instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation. À moins d'indications contraires dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés aux présentes n'expriment pas les effets potentiels d'éléments spéciaux ou non récurrents, ni de fusions, d'acquisitions, de cessions ou d'autres combinaisons ou transactions commerciales pouvant être annoncées ou survenir après la date du présent document.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés décrivent nos attentes et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du document. Ils sont sujets à changer après cette date. À moins que la loi ne l'exige, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

Cette mise en garde vise l'ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées

Nous avons fait état de mesures non conformes aux PCGR utilisées pour évaluer le rendement de TELUS ainsi que pour déterminer le niveau de conformité avec les clauses restrictives et gérer notre structure de capital. Comme les mesures non conformes aux PCGR n'ont habituellement pas de définition normalisée, il pourrait être impossible de les comparer avec des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. En ce qui concerne la présentation de certaines mesures financières, il existe des différences dans les définitions des mesures présentées par TELUS et par TELUS International. Ces différences tiennent principalement au fait que TELUS International a adopté des définitions conformes aux pratiques du secteur au sein duquel elle exerce ses activités. En vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, de telles mesures doivent être définies clairement et faire l'objet d'un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables. Certaines des mesures n'ont pas de définition couramment acceptée dans le secteur.

Bénéfice net rajusté et bénéfice par action (BPA) de base rajusté : Il s'agit de mesures non conformes aux PCGR qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS de l'IASB. Par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le bénéfice net rajusté exclut les coûts de restructuration et autres coûts, les redressements d'impôt, la quote-part des pertes se rapportant aux coentreprises immobilières, les primes de remboursement anticipé de la dette à long terme, la variation non réalisée de la composante à terme des accords d'achat d'énergie virtuelle et les autres redressements (indiqués dans les tableaux ci-dessous). Le BPA de base rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre total moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. Ces mesures servent à évaluer le rendement consolidé et ne tiennent pas compte des éléments qui, selon la direction, pourraient occulter les tendances sous-jacentes concernant le rendement commercial ou des éléments de nature inhabituelle qui ne reflètent pas nos activités continues. Elles ne doivent pas être considérées comme une solution de remplacement au bénéfice net et au BPA de base lors de l'évaluation du rendement de TELUS.

Rapprochement du bénéfice net rajusté



Trimestre clos le

30 juin En dollars canadiens et en millions 2024 2023 Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 228 200 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant

attribuable à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts 117 107 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts (28) (26) Pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration

liées à la rationalisation des biens immobiliers 31 -- Incidence fiscale des pertes de valeur attribuables aux activités

de restructuration liées à la rationalisation des biens

immobiliers (8) -- Redressements d'impôt (2) (13) Variation non réalisée de la composante à terme des accords

d'achat d'énergie virtuelle 37 7 Incidence fiscale de la variation non réalisée de la composante

à terme des accords d'achat d'énergie virtuelle (9) (2) Bénéfice net rajusté 366 273

Rapprochement du BPA de base rajusté



Trimestre clos le

30 juin En dollars canadiens 2024 2023 BPA de base 0,15 0,14 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant

attribuable à la part des actionnaires sans contrôle :



Coûts de restructuration et autres coûts, par action 0,08 0,08 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts, par

action (0,02) (0,02) Pertes de valeur attribuables aux activités de restructuration

liées à la rationalisation des biens immobiliers, par action 0,03 -- Incidence fiscale des pertes de valeur attribuables aux activités

de restructuration liées à la rationalisation des biens

immobiliers, par action (0,01) -- Redressements d'impôt, par action -- (0,01) Variation non réalisée de la composante à terme des accords

d'achat d'énergie virtuelle, par action 0,03 -- Incidence fiscale de la variation non réalisée de la composante à

terme des accords d'achat d'énergie virtuelle (0,01) -- BPA de base rajusté 0,25 0,19

BAIIA (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) : Nous avons fait état du BAIIA et fourni des indications à ce sujet, car il s'agit d'un instrument clé de l'évaluation du rendement à un niveau consolidé. Souvent déclaré, le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les établissements de crédit comme indicateur du rendement opérationnel d'une entreprise et de sa capacité à contracter des dettes et à les honorer, et comme indicateur d'évaluation. Le BAIIA ne doit pas servir de solution de remplacement au bénéfice net pour l'évaluation du rendement de TELUS, pas plus qu'il ne doit servir de mesure des flux de trésorerie. Le BAIIA, tel que le calcule TELUS, équivaut aux produits d'exploitation et autres produits moins le total des charges pour l'achat de biens et services et des charges pour les avantages sociaux des employés.

Nous calculons aussi le BAIIA rajusté de façon à en exclure les éléments non représentatifs de nos activités courantes et ne devant pas, selon nous, faire partie d'un indicateur d'évaluation à long terme, ou ne devant pas être inclus dans l'évaluation de notre capacité à contracter des dettes et à les honorer.

Rapprochement du

BAIIA et du BAIIA

rajusté

















Solutions

technologiques TELUS

Numérique Éliminations Total Trimestre clos le

30 juin (en millions

de dollars canadiens) 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Bénéfice net











221 196 Coûts de

financement











382 323 Impôts sur les

bénéfices











79 63 BAII 638 560 56 22 (12) -- 682 582 Amortissement des

immobilisations

corporelles 559 553 49 45 -- -- 608 598 Amortissement des

immobilisations

incorporelles 325 344 61 64 -- -- 386 408 BAIIA 1 522 1 457 166 131 (12) -- 1 676 1 588 Ajout des coûts de

restructuration et

autres coûts inclus

dans le BAIIA 109 94 12 21 -- -- 121 115 BAIIA rajusté 1 631 1 551 178 152 (12) -- 1 797 1 703

Le BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations est calculé pour nos secteurs isolables, car il représente une mesure de rendement qui se compare mieux à celle présentée par d'autres émetteurs.

Rapprochement du BAIIA rajusté

moins les dépenses en immobilisations













Solutions

technologiques TELUS

Numérique Éliminations Total Trimestre clos le

30 juin (en millions de

dollars canadiens) 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 BAIIA rajusté 1 631 1 551 178 152 (12) -- 1 797 1 703 Dépenses en

immobilisations (663) (773) (40) (34) 12 -- (691) (807) BAIIA rajusté moins

les dépenses en

immobilisations 968 778 138 118 -- -- 1 106 896

Flux de trésorerie disponible : Nous rendons compte de cette mesure comme indicateur supplémentaire de notre rendement opérationnel. Il n'existe pas de définition de « flux de trésorerie disponible » couramment acceptée dans le secteur. Cette donnée ne doit pas être considérée comme une solution de remplacement aux mesures indiquées dans les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible exclut certains changements au fonds de roulement (créances clients et fournisseurs), le produit d'actifs cédés, et d'autres sources de fonds et leur utilisation, comme le signalent les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Il indique la somme d'argent tirée de l'exploitation de l'entreprise disponible après déduction des dépenses en immobilisations et qui peut servir, entre autres, à payer des dividendes, à rembourser des dettes, à racheter des actions ou à effectuer d'autres investissements. Nous ne tenons pas compte des effets des normes comptables qui n'ont aucune incidence sur la trésorerie, comme les normes IFRS 15 et IFRS 16. Le produit d'actifs cédés ou d'activités de financement peut contribuer au flux de trésorerie disponible de temps à autre.

Calcul du flux de trésorerie disponible





Trimestre clos le 30 juin En dollars canadiens et en millions 2024 2023 BAIIA 1 676 1 588 Coûts de restructuration et autres coûts, déduction faite des

décaissements (5) 15 Effets des actifs sous contrat, de leur acquisition et de leur

exécution (incidence de la norme IFRS 15) et du programme de

financement d'appareil mobile Paiements faciles 17 17 Effets du montant en capital des obligations locatives (incidence de

la norme IFRS 16) (154) (129) Éléments des états consolidés intermédiaires condensés des flux

de trésorerie :



Rémunération nette fondée sur des actions 39 30 Charges nettes liées aux régimes à prestations déterminées des employés 17 16 Cotisations de l'employeur aux régimes à prestations déterminées des employés (6) (7) Pertes sur les placements comptabilisés à la valeur de consolidation et autres pertes 5 -- Intérêts payés (315) (295) Intérêts reçus 10 3 Dépenses en immobilisations1 (691) (807) Flux de trésorerie disponible avant impôt sur les bénéfices 593 431 Impôt sur les bénéfices payé, déduction faite des remboursements (115) (152) Flux de trésorerie disponible 478 279







Rapprochement du flux de trésorerie disponible et du flux de

trésorerie provenant des activités d'exploitation





Trimestre clos le 30 juin En dollars canadiens et en millions 2024 2023 Flux de trésorerie disponible 478 279 Ajouter (déduire) :



Dépenses en immobilisations1 691 807 Effets du montant en capital des obligations locatives 154 129 Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de

roulement lié aux activités d'exploitation non incluse dans les

postes précédents et autres éléments individuellement non

significatifs inclus dans le bénéfice net qui n'entraînent pas de

rentrées ou de sorties de fonds 65 (98) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 1 388 1 117

• Voir la note 31 des états financiers consolidés intermédiaires pour en savoir plus.

Produit moyen par appareil d'abonné (PMAA) lié aux téléphones mobiles par mois : Il est exprimé sous la forme d'un tarif mensuel et constitue la mesure des produits d'exploitation du réseau tirés des forfaits mensuels et des frais d'utilisation et d'itinérance, divisés par le nombre moyen d'abonnés ayant un téléphone mobile sur le réseau durant la période.

Annexe

Produits d'exploitation et autres produits - Solutions technologiques

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des

notes ci-dessous et à moins d'indication contraire Trimestre clos le

30 juin Variation en (non audités) 2024 2023 pourcentage Produits d'exploitation tirés du réseau mobile 1 734 1 718 0,9 Produits d'exploitation tirés de l'équipement des

services mobiles et d'autres services 503 519 (3,1) Services de données fixes(1) 1 158 1 146 1,0 Services vocaux fixes 178 190 (6,3) Produits d'exploitation tirés de l'équipement des

services fixes et d'autres services 125 131 (4,6) Services de santé 445 428 4,0 Services liés à l'agriculture et aux biens de

consommation 91 79 15,2 Produits d'exploitation (découlant de contrats

établis avec les clients) 4 234 4 211 0,5 Autres produits 31 12 v. n. Produits d'exploitation et autres produits externes 4 265 4 223 1,0 Produits intersectoriels 3 4 (25,0) Produits d'exploitation et autres produits -

Solutions technologiques 4 268 4 227 1,0

• Les services de santé et les services liés à l'agriculture et aux biens de consommation sont exclus.

Produits d'exploitation et autres produits - TELUS Expérience numérique

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des

notes ci-dessous et à moins d'indication contraire Trimestre clos le

30 juin Variation en (non audités) 2024 2023 pourcentage Produits d'exploitation (découlant de contrats établis

avec les clients) 666 723 (7,9) Autres produits 43 -- v. n. Produits d'exploitation et autres produits externes 709 723 (1,9) Produits intersectoriels 227 173 31,2 Produits d'exploitation et autres produits - TELUS

Numérique 936 896 4,5

Annotation utilisée dans les tableaux ci-dessus : v. n. - valeur négligeable.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance, des soins de santé et plus encore.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de bien-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 75 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur de données utiles et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semis jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à améliorer la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

