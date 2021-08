Télétravail : pas de retour en arrière pour les gens doublement vaccinés

MONTRÉAL, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) demande au gouvernement d'éviter de retourner en arrière avec un télétravail obligatoire pour les gens doublement vaccinés. L'Association demande plutôt au gouvernement de mettre en place des mesures distinctes pour les vaccinés et les non vaccinés, afin de continuer de relancer l'économie.

« Depuis le début de la crise, les manufacturiers ont mis en place une panoplie de mesures pour assurer la santé et sécurité des travailleurs. La majorité des travailleurs font l'effort requis. Ils ont été vaccinés et ils respectent les mesures en place. Il est maintenant temps d'encourager ceux qui sont doublement vaccinés en leur permettant des assouplissements, comme le retour au travail en présentiel ou encore des mesures allégées en matière de prévention », déclare Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Consciente de la quatrième vague, du variant Delta et des discussions entourant un possible report du retour au bureau des employés de la fonction publique, MEQ demande au gouvernement que les employeurs puissent maintenir leur droit de gérance et soient en mesure d'opter pour un retour en présentiel ou en mode hybride pour les employés doublement vaccinés ayant des tâches administratives ou du travail de bureau. Elle demande également des assouplissements pour les employés doublement vaccinés, afin de ne pas décourager les gens qui participent à l'effort collectif. En ce qui concerne ceux qui ne sont pas vaccinés, des actions supplémentaires pourraient être prises, notamment celles d'imposer des tests rapides ou des mesures plus strictes en matière de santé et sécurité.

« La vaccination massive demeure la clé et il faut mettre tout en œuvre pour augmenter les niveaux de vaccination. En attendant, permettons aux employeurs de ramener au travail ceux qui sont doublement vaccinés et allégeons les mesures pour tous ces travailleurs essentiels », ajoute Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

