Tecsys va accroître son effectif mondial de plus de 25 % grâce à sa croissance dynamique

MONTRÉAL, le 12 décembre 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de premier plan, annonce aujourd'hui qu'elle lance une initiative de recrutement intensif afin d'accroître son effectif de plus de 25 % d'ici un an. Cette annonce fait suite au fort rendement financier de Tecsys et à la demande croissante du marché dans les secteurs de la distribution, des 3PL, des soins de santé et de la vente au détail pour son logiciel perfectionné pour la chaîne d'approvisionnement.

Les postes ouverts dans cette entreprise mondiale qui connaît une croissance sans précédent, toucheront tous les services et toutes les régions, et seront des fonctions techniques et non techniques. Les possibilités de développement de carrière y sont abondantes, et Tecsys est bien connue pour sa culture de collaboration et la stabilité de ses employés. La position durable de visionnaire dans son industrie a permis à Tecsys d'embaucher et de conserver les meilleurs talents de par le monde.

« Ça fait quinze ans que je travaille pour Tecsys et je n'avais encore jamais vu un niveau de croissance aussi remarquable », déclare Mme Patricia Barry, vice-présidente des ressources humaines. « Du point de vue des ressources humaines, c'est à la fois un défi et un plaisir. Nous sommes heureux de relever le défi d'intégrer autant de nouveaux talents, et nous avons le plaisir d'ajouter, à notre ensemble déjà très complet, trois nouveaux avantages sociaux, les remboursements pour la télémédecine, en cas de maladie grave et pour un mode de vie sain. »

Les nouveaux employés intègreront une entreprise qui occupe une position dominante dans le créneau de l'exécution de la chaîne d'approvisionnement et qui jouit d'une réputation mondiale d'excellence au service des clients. L'entreprise de logiciels est également connue tant pour son engagement au service de la collectivité que pour son intégrité en affaire. Le président et chef de la direction de l'entreprise a reçu un Grand Prix de l'Entrepreneur d'Ernst & Young 2019®, qui honore à la fois son leadership aguerri et son dévouement envers la collectivité.

Pour soutenir l'effort de recrutement, le service des ressources humaines recherche des experts en attraction de talents pour aider à élaborer la stratégie d'enrichissement du réservoir de talents de l'entreprise et attirer les talents de premier ordre chez Tecsys.

Pour plus de renseignements sur les possibilités de carrière chez Tecsys, consultez : https://jobs.tecsys.com/fr.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 1 000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

