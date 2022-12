Le produit de base de la plateforme Elite™ de l'éditeur de logiciels de chaîne d'approvisionnement est amélioré par l'ajout d'une connectivité d'automatisation prête à l'emploi qui permet une automatisation transparente des entrepôts et une intégration rapide de la robotique.

MONTRÉAL, Le 6 décembre 2022. /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS) , chef de file des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, et SVT Robotics Inc., chef de file des logiciels d'entreprise pour le déploiement rapide de la robotique industrielle, se sont associés pour développer et lancer une connexion intégrée prête à l'emploi entre la plateforme de chaîne d'approvisionnement Elite™ de Tecsys et la plateforme SOFTBOT® de SVT. L'intégration permettra aux clients Elite™ de Tecsys de bénéficier d'un déploiement plus rapide et d'une complexité moindre, sans avoir à recourir au long développement de code personnalisé qui est souvent nécessaire dans les déploiements d'automatisation et de robotique multi-systèmes.

SVT Robotics est une société de logiciels d'entreprise qui révolutionne le déploiement des robots dans les secteurs de l'entreposage et de la fabrication. Avec des connecteurs certifiés pour de nombreux fournisseurs d'automatisation de premier plan et des partenariats avec des entreprises telles que 6 River Systems, Fetch Robotics (Zebra Technologies), Locus Robotics, MiR, OMRON, OTTO Motors et bien d'autres, la plateforme SOFTBOT de SVT permet aux entreprises de déployer les robots, l'automatisation et les dispositifs IoT dont elles ont besoin en quelques jours ou semaines seulement.

« L'automatisation devient de plus en plus importante pour alimenter les chaînes d'approvisionnement du futur, il est donc essentiel que ces technologies soient connectées à un SGE solide avec des fonctionnalités de gestion d'entrepôt de base », déclare A.K. Schultz, fondateur et chef de la direction de SVT Robotics. « L'intégration préconstruite que Tecsys et SVT développent se connecte à l'automatisation de haut niveau des principaux fournisseurs, permettant aux clients de Tecsys de personnaliser et de déployer rapidement l'automatisation spécifique dont ils ont besoin aujourd'hui. »

Tecsys affirme que l'automatisation d'un entrepôt doit commencer par une évaluation des besoins et un plan de conception, ce qui permet ensuite de sélectionner le matériel qui répondra à ces besoins. Alors que certains fournisseurs de logiciels opèrent en tant que revendeurs d'automatisation pour un ensemble limité de systèmes, le partenariat entre Tecsys et SVT permet aux organisations de la chaîne d'approvisionnement d'évaluer, de concevoir et d'intégrer un large éventail de choix d'automatisation. Le résultat est une opération d'entrepôt alimentée par une fonctionnalité SGE de bout en bout et des flux de travail facilement automatisés utilisant les technologies les plus innovantes d'aujourd'hui.

Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, déclare : « La stratégie d'automatisation et les équipements d'une entreprise doivent être adaptés à son cas d'utilisation particulier, sans jamais être bridés par le logiciel, et c'est exactement ce que ce partenariat avec SVT rend possible grâce à une intégration rapide. Nous voulons donner aux clients de Tecsys des capacités natives d'intégration robotique prête à l'emploi, aujourd'hui et à l'avenir, à mesure que le marché de l'automatisation des entrepôts évolue, afin qu'ils soient prêts à déployer les technologies dont ils ont besoin pour rester compétitifs. La plateforme SOFTBOT de SVT apportera flexibilité et liberté dans un secteur qui évolue rapidement. »

À propos de SVT Robotics

SVT Robotics est un éditeur de logiciels d'entreprise qui révolutionne les déploiements de robots dans les secteurs de l'entreposage et de la fabrication. La plateforme SOFTBOT de SVT permet aux entreprises d'intégrer les robots, l'automatisation et les dispositifs IoT, dont elles ont besoin en quelques jours ou quelques semaines seulement. Pour en savoir plus et rejoindre la révolution, rendez-vous sur svtrobotics.com. Suivez SVT sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: RENSEIGNEMENTS:Relations avec les médias : Adam Polka [email protected],Solutions et renseignements généraux:[email protected],Relations avec les investisseurs : [email protected],Téléphone : (514) 866-0001 ou (800) 922-8649