Les systèmes de santé américains s'appuient sur le logiciel Tecsys pour centraliser et optimiser les opérations de pharmacie grâce aux meilleures pratiques de la chaîne d'approvisionnement, rationalisant ainsi la conformité aux programmes DSCSA et 340B.

NASHVILLE, Tenn., le 24 août 2021 /CNW/ - AHRMM -- Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), éditeur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, leader sur le marché, annonce aujourd'hui une nouvelle étape importante pour sa plateforme d'exécution de la chaîne d'approvisionnement Elite™ Healthcare avec sa solution de gestion consolidée des stocks de pharmacie de bout en bout. Intégrant une visibilité et un contrôle unifiés du point de réception au point d'utilisation, la solution de gestion consolidée des stocks pharmaceutiques de Tecsys étend son modèle de centre de service consolidé, le meilleur de sa catégorie, aux fournitures pharmaceutiques, en prêtant le même logiciel sophistiqué d'orchestration des entrepôts, de la distribution et des points d'utilisation aux opérations des pharmacies.

« Alors que la chaîne d'approvisionnement des soins de santé continue de passer du stade fonctionnel au stade stratégique, il devient inconciliable d'exploiter les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement avec des solutions disparates qui ne communiquent pas entre elles », explique Chris Jellison, vice-président de la pharmacie de Parkview Health.

La solution de gestion consolidée des stocks pharmaceutiques de Tecsys permet de centraliser les achats stratégiques, la gestion des dépenses pharmaceutiques et les opérations d'approvisionnement. En utilisant les pratiques de la chaîne d'approvisionnement consolidée des centres de services, le logiciel aide à gérer et à atténuer les pénuries de médicaments, à réduire les stocks et le gaspillage, et à rationaliser les opérations tout en intégrant les processus réglementés pour rester conforme à la DSCSA et optimiser les programmes 340B.

« Plusieurs systèmes de santé américains ont déjà choisi cette plateforme Tecsys, et plusieurs autres cherchent à étendre la portée et la responsabilité de la chaîne d'approvisionnement à la pharmacie », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Pendant des années, nos clients ont perfectionné leurs chaînes d'approvisionnement pour s'assurer que les travailleurs de la santé de première ligne soient armés pour fournir des soins qui sont à la fois cliniquement et financièrement responsables, et cette extension est une étape judicieuse vers la gestion holistique des biens au sein d'un système de santé. Si nous voulons sérieusement essayer d'éliminer les angles morts de la chaîne d'approvisionnement hospitalière, c'est dans le domaine des fournitures pharmaceutiques qu'on peut combler ces lacunes en matière de données dans une optique d'analyse et d'optimisation. »

La chaîne d'approvisionnement pharmaceutique fonctionne généralement en parallèle avec la gestion de l'approvisionnement médical, avec des processus cloisonnés pour suivre la consommation et la traçabilité, ainsi que pour gérer l'approvisionnement et la planification de la demande. Pour remédier à ce décalage, les systèmes de santé progressistes s'appuient sur leurs centres de services consolidés (CSC) équipés du logiciel Tecsys pour centraliser les opérations pharmaceutiques et consolider les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le logiciel Tecsys est capable de rapprocher ces ensembles de données distincts et ces stratégies d'approvisionnement sous une plateforme commune, offrant un contrôle et une gestion centralisés de toutes les fournitures d'exécution de la chaîne d'approvisionnement. La gestion consolidée de la chaîne d'approvisionnement d'une pharmacie permet d'analyser le coût par cas et le coût par procédure en tenant compte des fournitures pharmaceutiques, ce qui aide les hôpitaux à optimiser les programmes de remboursement et permet un approvisionnement plus stratégique.

« Au cours de la dernière décennie, les systèmes de santé progressistes des États-Unis ont adopté le modèle CSC pour éliminer le gaspillage, rationaliser les processus et exploiter les économies d'échelle », explique Cory Turner, directeur principal, stratégie des soins de santé. « Intégrer la pharmacie dans cette équation revient à étendre un contrôle et une coordination indispensables à une opération de gestion des stocks historiquement divisée et désorganisée. En appliquant la même sophistication à la pharmacie qu'aux fournitures médicales, les systèmes de santé sont non seulement en mesure de mieux orchestrer et analyser leurs opérations, mais ils sont également susceptibles d'en tirer des avantages financiers et cliniques. »

La solution Tecsys pour la gestion consolidée des stocks de pharmacie est intégrée à la gamme plus large Tecsys Elite™ Healthcare, qui se combine pour former le système d'exécution de la chaîne d'approvisionnement le plus complet conçu spécifiquement pour le secteur de la santé. Optimisé pour les complexités réglementaires et opérationnelles liées à l'orchestration de plusieurs domaines cliniques ayant des exigences cliniques différenciées, le système offre une visibilité et un contrôle unifiés du point de réception au point d'utilisation.

