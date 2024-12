Ce prix récompense les solutions logicielles et technologiques nouvellement commercialisées, conçues pour favoriser l'automatisation, l'efficacité et la visibilité dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement

MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le 9 décembre 2024. Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a reçu le prix Top Software & Tech 2024 décerné par Supply & Demand Chain Executive. Ce prix met en lumière les solutions logicielles et technologiques innovantes qui assurent l'automatisation, l'efficacité et une meilleure visibilité dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. La carte thermique 3D jumeau numérique pour la gestion d'entrepôt de Tecsys , une nouvelle amélioration de son système de gestion d'entrepôt (WMS), a été reconnue pour ses capacités de pointe dans l'optimisation des opérations d'entrepôt et le progrès des stratégies de la chaîne d'approvisionnement.

Le prix Top Software & Tech a mis en lumière des innovations dans cinq grandes catégories: Logiciels ERP/approvisionnement, robotique, solutions de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, logiciels WMS/TMS et automatisation des entrepôts. La carte thermique 3D jumeau numérique de Tecsys s'est distinguée par sa capacité à fournir aux entreprises une représentation virtuelle de leurs entrepôts physiques, ce qui leur permet de visualiser les opérations clés de l'entrepôt et de prendre des décisions fondées sur des données en temps réel.

« Notre objectif a toujours été d'utiliser des technologies innovantes pour aider nos clients à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement, » a déclaré M. Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « La reconnaissance de notre technologie de carte thermique 3D jumeau numérique renforce notre engagement à fournir des solutions accessibles, intuitives et percutantes. Ce prix reflète la valeur que nous offrons chaque jour à nos clients. »

Efficacité accrue grâce aux jumeaux numériques

La carte thermique 3D jumeau numérique de Tecsys est conçue pour rationaliser les opérations d'entreposage grâce à la modélisation en temps réel et à l'analyse prédictive. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Représentation 3D prête à l'emploi : un modèle 3D personnalisable des opérations de l'entrepôt qui permet aux utilisateurs de visualiser les flux de travail clés sans avoir besoin de données externes ou de codage.

Modélisation des données en temps réel : des mises en page dynamiques qui reflètent les données en temps réel, pour aider les organisations à procéder à des ajustements immédiats et à optimiser les performances.

Interface conviviale : une conception intuitive qui permet aux utilisateurs non techniciens de créer et de manipuler facilement des jumeaux numériques.

Outils d'optimisation : fonctionnalités avancées permettant d'identifier les goulets d'étranglement, de tester de nouveaux agencements et de modéliser les changements de processus afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Évolutivité : convient à un large éventail d'entrepôts, des petits centres de distribution aux opérations complexes à grande échelle.

La technologie du jumeau numérique est devenue un outil essentiel dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, la fabrication, la distribution, la vente au détail et les soins de santé. Cependant, les mises en œuvre traditionnelles de jumeaux numériques s'accompagnent souvent de coûts et d'une complexité considérables, nécessitant des données et un développement importants. La carte thermique 3D jumeau numérique de Tecsys surmonte ces obstacles grâce à une solution prête à l'emploi hautement personnalisable, comprise dans la plateforme Elite™ WMS. Cela permet aux entreprises d'exploiter la puissance de la technologie du jumeau numérique sans les défis de mise en œuvre typiques ou les coûts supplémentaires.

Mme Marina Mayer, rédactrice en chef de Supply & Demand Chain Executive, a commenté ainsi l'importance des lauréats de cette année : « L'automatisation, le développement durable, la technologie intelligente, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des risques ont été les principaux thèmes des nouvelles solutions logicielles et technologiques de cette année. Ces nouveaux produits et améliorations permettent de moderniser la façon dont les produits circulent dans la chaîne, et j'apprécie tout ce que les lauréats de cette année font pour garantir la sûreté, la sécurité et la durabilité de nos chaînes d'approvisionnement. »

L'engagement de Tecsys en faveur de l'innovation continue de guider l'avenir des chaînes d'approvisionnement, en permettant aux organisations d'éviter les perturbations, les temps d'arrêt et les inefficacités opérationnelles. Avec la carte thermique 3D jumeau numérique, Tecsys permet à ses clients de prendre des décisions éclairées par les données, de modéliser de nouvelles stratégies et d'optimiser les performances de l'entrepôt - tout cela sans avoir à recourir à des personnalisations coûteuses.

Consultez le site https://foodl.me/kmr2r068 pour visualiser la liste complète des gagnants.

Pour en savoir plus sur la solution primée de Tecsys, voir carte thermique 3D jumeau numérique à l'adresse https://www.tecsys.com/digitaltwins (en anglais seulement).

À propos de Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive

Food Logistics touche plus de 26 000 cadres de la chaîne d'approvisionnement dans les industries mondiales de l'alimentation et des boissons, y compris des cadres du secteur alimentaire (cultivateurs, producteurs, fabricants, grossistes et épiciers) et de la section logistique (transport, entreposage, distribution, logiciels et technologie) qui ont un intérêt mutuel pour les opérations et les aspects commerciaux de la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits alimentaires à température contrôlée. Supply & Demand Chain Executive est la seule publication sur la chaîne d'approvisionnement qui couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en se concentrant sur le camionnage, l'entreposage, l'emballage, l'approvisionnement, la gestion des risques, le développement professionnel et bien plus encore. Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive gèrent également le SCN Summit et le Women in Supply Chain Forum. Consultez les sites www.FoodLogistics.com et www.SDCExec.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

