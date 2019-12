Tecsys poursuit sur sa lancée inégalée avec l'ajout de 10 nouveaux clients et de 25 nouveaux contrats signés en trois mois dans les secteurs de la santé, des 3PL et du détail

Des marchés de chaîne d'approvisionnement convergeants et une plus forte adoption des SaaS génèrent un élan record

MONTRÉAL, le 10 décembre 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de premier plan, a annoncé aujourd'hui un élan à grande échelle dans ses marchés verticaux stratégiques. L'entreprise affiche une hausse de 72 % de la valeur totale des contrats signés par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et compte 10 nouveaux clients et 25 nouveaux contrats sur trois continents. Le fournisseur de logiciels de la chaîne d'approvisionnement a indiqué que sa plateforme SaaS est adoptée massivement par le secteur de la distribution générale, des 3PL et les marchés des soins de santé, et que la demande de solutions d'exécution des commandes omnicanales dans le nuage est très forte dans le secteur de la vente au détail.

Plusieurs nouvelles marques des principaux marchés verticaux de Tecsys ont contribué à ce succès. Les fournisseurs de logistique de tierce partie Howard Ternes Packaging et Western Nevada Supply, le fournisseur de soins de santé Rochester Regional Health, les entreprises de distribution Rexel et Bickles Hardware & Supply, et le détaillant Politix sont parmi les bannières pourvues pour l'excellence de la chaîne d'approvisionnement avec la plateforme logicielle de chaîne d'approvisionnement de Tecsys.

Les 25 contrats signés obtenus par Tecsys au cours de son deuxième trimestre viennent d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie. L'accroissement de la présence de l'entreprise à l'échelle mondiale est stimulé par l'offre du SaaS de Tecsys; pour la première fois dans l'histoire de Tecsys, la valeur de ces contrats a atteint un point tournant ce trimestre en surpassant celle des contrats sur serveur local.

« Cette industrie subit des changements radicaux car la désuétude des vieux systèmes leur enlève toute pertinence » affirme M. Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Les nouvelles entreprises qui se joignent à nous sont de très bonnes entreprises qui tirent parti de cette tempête idéale et qui s'équipent pour faire face à la complexité qui signera la prochaine ère de leur chaîne d'approvisionnement. »

L'élan notable de Tecsys reflète une forte demande des marchés pour des capacités de la chaîne d'approvisionnement en amont et en aval, suivant la tendance des marchés vers la convergence de la chaîne d'approvisionnement de la vente au détail et de la distribution. L'exécution perfectionnée des commandes omnicanales a stimulé l'adoption de technologies habilitantes dans tout l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement; les distributeurs traditionnels, les 3PL et les réseaux de détail sont confrontés à une complexité croissante du fait de perturbations numériques et des nouveaux canaux de distribution.

« Nos récentes acquisitions, notre réseau international de partenariats stratégiques et l'actualisation de notre objectif impartie par la nouvelle image donnée à notre entreprise début 2019 nous rapportent de remarquables dividendes » déclare M. Peter Brereton. « Non seulement les chiffres sont impressionnants d'un point de vue des pertes et profits, mais l'importance de l'expertise que nous avons intégrée au cours des six derniers mois a véritablement été de calibre mondial. Cela ajouté à nos investissements dans le futur de notre produit au moyen de R&D, nous porte à penser que le marché continuera de répondre. »

Grâce à ses solutions logicielles, Tecsys résout des défis opérationnels complexes avec des logiciels et des services qui simplifient la circulation intégrale des produits dans la totalité de la chaîne d'approvisionnement, de la réception de la commande à la consommation finale. Qu'il s'agisse de gestion de la vente au détail, de l'entrepôt, du transport et du point d'utilisation ou de veille économique et des analyses, de prévision et planification de la demande, les solutions Tecsys génèrent l'efficacité des processus, le contrôle des stocks et la conformité règlementaire.

« Le marché connaît de plus en plus Tecsys et le pouvoir de son logiciel d'exécution de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré M. Bill King, directeur du revenu de Tecsys. « Toute entreprise qui gère des produits, à n'importe quelle étape du cycle de distribution, a besoin d'un système résilient qui évolue et s'adapte à une cible mouvante -- que ce soit des contraintes règlementaires, une croissance rapide, une désintermédiation ou les attentes changeantes des clients. Forts d'un important bassin mondial de clients et de la hausse des taux de contrats gagnés, nous prouvons encore une fois que nous sommes non seulement une alternative viable aux solutions d'entreprises géantes, mais que nous les éclipsons là où cela compte. »

Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez www.tecsys.com. Tecsys sera aussi présente au NRF Retail's Big Show, du 12 au 14 janvier 2020, à New York, kiosque 744.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 1 000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

